Star Trek Discovery säsong 5: Allt vi vet hittills

(Pocket-lint) - Star Trek: Discovery hade premiär 2017, och sedan dess har den lett en flotta av nya Star Trek-serier och är på väg att bli den mest sedda serien på Paramount Plus. Vi kommer att hoppa ombord på USS Discovery för en femte säsong, tack och lov, eftersom Paramount nyligen delade en första titt på nästa säsong under sitt Star Trek Day Celebration. Här är allt du behöver veta om den nya säsongen av Star Trek: Discovery.

Star Trek Discovery säsong 5: Vad du behöver veta

Star Trek: Discovery utspelar sig längre in i framtiden än något annat vi sett i Star Trek-universumet. Det kan komma som en liten överraskning - om du bara har sett den första säsongen eller två av serien, eftersom besättningen på USS Discovery skickades över 900 år in i framtiden till år 3188. Besättningen anländer till denna nya framtid och finner att United Federation of Planets är upplöst och att rymdresor är mycket svårare på grund av en händelse som kallas The Burn.

Besättningen på USS Discovery ger sig ut för att återupprätta United Federation of Planets. Discovery är kapten för den femte säsongen och leds av Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). Hon kommer naturligtvis att få sällskap av sin försteofficer Saru (Doug Jones). För Burnham är det svårare att göra det svårare eftersom USS Discovery förlorade sin spordrift, som gjorde det möjligt för den att resa med warp. När det gäller vad vi kan förvänta oss av nästa säsong så teasades handlingen på Star Trek-dagen som kretsar kring att Burnham och besättningen är på jakt efter ett kraftfullt gammalt föremål. Vi kan anta att vi kommer att få ta del av processen att återuppbygga Federation of Planets också, eftersom jorden gick med på att åter ansluta sig i finalen av säsong fyra.

Om du vill komma helt ikapp med allt som rör Star Trek kan du kolla in vår tittarordning för Star Trek.

Star Trek Discovery säsong 5: Utgivningsdatum

Det finns ännu inget releasedatum för den femte säsongen av Star Trek: Discovery, men den förväntas släppas under första halvan av 2023.

Star Trek Discovery säsong 5: Hur man tittar

Star Trek: Discovery säsong ett till fyra finns tillgängliga på Paramount Plus, så säsong fem kommer sannolikt också att göra det. Streamingtjänsten börjar på 4,99 dollar per månad i USA. Läs mer om Paramount Plus i vår guide här.

Star Trek Discovery säsong 5: Rollbesättning

Du kan förvänta dig att de flesta i besättningen kommer tillbaka till den femte säsongen av Star Trek: Discovery. Sonequa Martin-Green återvänder som Michael Burnham, liksom Doug Jones som Saru. Här är en genomgång av vilka du kan förvänta dig i säsong fem:

Sonequa Martin-Green som Michael Burnham

Doug Jones som Saru

Anthony Rapp som Paul Stamets

Mary Wiseman som Sylvia Tilly

Wilson Cruz som Hugh Culber

Blu del Barrio - Adira Tal

David Ajala - Cleveland "Book" Booker

Star Trek Discovery: Trailers

Paramount har hittills inte släppt några trailers. Men de delade en rundtur på inspelningsplatsen för säsong fem på YouTube, och den guidas av Wilson Cruz (som spelar Hugh Culber). Du kan se den nedan:

Star Trek: Discovery - Tur på scen för säsong fem

Star Trek Discovery: Hur du hinner ikapp

Star Trek-universumet spänner bokstavligen över tusen år av historia i sina olika filmer och serier. Star Trek: Discovery är unik eftersom den gör det på egen hand - med ett 900-årigt tidshopp som sker mellan den andra och tredje säsongen. Om du verkligen vill sätta dig in i detaljerna om vad som händer tillsammans med besättningen på USS Discovery kan du kolla in vår kronologiska Star Trek-filmer och -serier ultimata tittarguide.

