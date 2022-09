Hur man tittar på Hot Take: The Depp/Heard Trial film

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Rättegången om förtal av Johnny Depp och Amber Heard var ett hett ämne under de månader den pågick i april och maj 2022. Om du följde den har du utan tvekan valt en sida, och du känner också till resultatet.

Rättegången drog dock till sig enormt mycket uppmärksamhet i media så det är nog inte förvånande att en film görs om den. Vad som kanske är mer förvånande är hur snart den kommer att visas.

Här är allt du behöver veta om filmen Hot Take: The Depp/Heard Trial, inklusive dess releasedatum och hur du ser den.

Hot Take: The Depp/Heard Trial releasedatum

30 september 2022

Filmen Hot Take: The Depp/Heard Trial kommer att släppas den 30 september 2022.

Filmen sägs ha snabbspårats till produktion av Tubi och MarVista. Adam Lewinson, Tubis innehållschef, berättade för Variety att plattformen ville "fånga en aktuell syn på en historia som blev en del av den kulturella tidsandan och måla upp en unik bild av vad miljontals människor såg utspela sig i rubrikerna under sommaren".

Hot Take: Depp/Heard-rättegången - hur man tittar på den

Hot Take: The Depp/Heard Trial kommer att kunna ses på Fox' streamingplattform Tubi när den kommer ut. Tubi är en gratis streamingtjänst i USA, men plattformen är inte tillgänglig i Storbritannien.

Just nu ser det ut som att filmen inte kommer att finnas tillgänglig att se i Storbritannien, men vi kommer att uppdatera denna funktion om vi hör något annat.

Hot Take: Handlingen kring Depp/Heard Trial

Hot Take: The Depp/Heard Trial kommer att berätta en dramatiserad historia om Johnny Depp och Amber Heards förtalsprocess som avslutades den 1 juni 2022.

I rättegången stämde Depp Heard på 50 miljoner dollar och hävdade att Heard påverkade Depps arbete när hon påstods antyda att han misshandlade henne i en artikel i Wasington Post 2018. Hon namngav inte honom men Depp hävdade att påståendet hindrade honom från att få skådespelarjobb.

Det sägs att filmen kommer att följa förhållandet mellan Depp och Heard i och utanför rätten och berätta historien om den två månader långa förtalsprocess som pågick.

Juryn gav Depp rätt och tilldelade honom 10 miljoner dollar i skadestånd och 5 miljoner dollar i straffskadestånd, även om det sistnämnda beloppet minskades. Heard vann ett av sina tre motkrav, där Depp befanns ansvarig för ett förtalande uttalande om Heard 2016.

Nyligen kom det fram nyheter om att Depp dejtade Joelle Rich, advokaten som representerade honom i hans brittiska stämning mot tidningen The Sun. Rich var inte en av de advokater som representerade honom i Heard-rättegången och även om hon var i rättssalen förväntas inte filmen Hot Take: The Depp/Heard Trial täcka detta nya förhållande.

Hot Take: The Depp/Heard Trial rollbesättning

Hot Take: The Depp/Heard Trial-filmen kommer att se Johnny Depp spelas av Mark Hapka från Days of Our Lives, medan Amber Heard kommer att spelas av Megan Davis.

Melissa Marty från Station 19 kommer att spela Johnny Depps advokat Camille Vasquez och Mary Carrig kommer att spela Amber Heards advokat Elaine Bredehoft.

Filmen har skrivits av Guy Nicolucci och den kommer att regisseras av Sara Lohman. Den har producerats av producerats av Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer och Fernando Szew.

Skriva av Britta O'Boyle.