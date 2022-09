Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det har nästan gått ett decennium sedan Hungerspelen släpptes - filmerna i alla fall.

The Hunger Games är en franchise som består av fyra blockbusterfilmer, men den bygger på tre lika populära romaner av Suzanne Collins. Den utspelar sig i en dystopisk framtid i Panem - en nordamerikansk nation som består av 12 distrikt, med ett Capitol som styr över dem alla. Som straff för att de gjorde uppror 74 år tidigare måste varje distrikt välja ut en pojke och en flicka mellan 12 och 18 år för att tävla i Hungerspelen, en årlig tävling där den sista kvarvarande överlevaren vinner. Hungerspelen behandlas som ett världsmästerskap i huvudstaden. Men längre bort, i Panem, är folk förbittrade över spelen.

Det är här vi möter berättelsens huvudperson: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), en kvinnlig tributant från distrikt 12.

Hungerspelsfilmerna genererade 2,9 miljarder dollar i biljettintäkterna och katapulterade Lawrence karriär. (Samma år som de första Hungerspelen släpptes vann hon en Oscar.) Men berättelsen om spelen slutar inte med henne i de första filmerna. En ny Hunger Games-film är på väg. Den har premiär 2023 och är baserad på en eponymisk prequel-roman av Suzanne Collins som heter The Ballad of Songbirds and Snakes. Den kommer att fokusera på en ung president Snow när han navigerar för att bli mentor för en kvinnlig tributant från distrikt 12. Francis Lawrence återvänder som regissör, efter att ha styrt tre av de ursprungliga filmerna.

Med den nya filmen som kommer ut nästa år är det den perfekta tiden att återbesöka Panem.

Så här tittar du på Hungerspelen-filmerna i ordning (kronologisk ordning och datum för utgivning)

The Hunger Games-filmerna släpptes på biograferna i kronologisk ordning. Det är det bästa sättet att se dem. Om du inte vet vilken som kom först eller om du vill lära dig lite mer om historien och hur den fortskrider genom de fyra Hunger Games-filmerna, fortsätt läsa. Men tänk på att det kan finnas spoilers. Hoppa till slutet av den här guiden för en punktvis spoilerfri version.

Hungerspelen (2012)

Regisserad av: Gary Ross

Gary Ross Manuskript av: Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray

Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray Producerat av: Lionsgate

Lionsgate Distribueras av: Lionsgate

Lionsgate Box office: 694 miljoner dollar

694 miljoner dollar Speltid: 142 minuter

142 minuter Baserat på: Hungerspelen av Suzanne Collins ( Amazon)



Hungerspelen av Suzanne Collins ( Amazon) Var du kan streama:Amazon Prime Video

Den första filmen introducerar en dystopisk kontinent som kallas Panem, där 12 olika distrikt styrs av Capitol. Varje år måste varje distrikt skicka en pojke och en flicka i åldrarna 12-18 år för att tävla i en kamp på liv och död som kallas Hungerspelen. Även om spelen behandlas som världspolisen i Capitolium, är folket i Panem mer förbittrat ju längre bort man kommer, desto mer förbittrad är man. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) är en 16-åring i distrikt 12 - det fattigaste och längst bort från Capitolium.

Distriktet gör ett lotteri för att bestämma vilka barn som ska väljas ut, och när Katniss lillasyster Primrose (Willow Shields) väljs ut anmäler sig Katniss frivilligt i sin systers ställe. Snart ansluter hon sig till Peeta (Josh Hutcherson), pojken som valts ut från hennes distrikt, och de eskorteras till Capitolium. Hungerspelen regisserades av Gary Ross, som skrev manus tillsammans med Billy Ray och Suzanne Collins.

Hungerspelen - Catching Fire (2013)

Regisserad av: Francis Lawrence

Francis Lawrence Manuskript av: Simon Beaufoy, Michael deBruyn

Simon Beaufoy, Michael deBruyn Producerad av: Lionsgate

Lionsgate Distributed by: Lionsbridge Lionsgate

Lionsgate Box office: 865 miljoner dollar

Speltid: 146 minuter

Baserat på: Catching Fire av Suzanne Collins (Amazon)

Catching Fire av Suzanne Collins (Amazon) Här kan du streama: Amazon Prime Video

Catching Fire tar vid med Katniss och Peeta tillbaka i distrikt 12 efter att ha överlistat Capitol. (Som en del av deras vinnande plan låtsades de bli kära.)

De får besök av president Snow (Donald Sutherland), som avslöjar för Katniss att hennes handlingar har lett till att distrikten har hamnat i ett tillstånd av uppror. Snow bestämmer sig för att skicka Katniss och Peeta på en rundtur i alla distrikt i Panem, med förhoppningen att de ska fortsätta sin charad och inte undergräva hans makt. När Snow inte är övertygad om att de verkligen är förälskade avslöjas det att för första gången, inför de 75:e Hungerspelen, kommer spelens deltagare att väljas ut bland tidigare mästare. Katniss - som är den enda levande kvinnliga vinnaren från distrikt 12 - är garanterad en plats i tävlingen.

Francis Lawrence är regissör för Catching Fire och regisserade även de två sista ursprungliga Hungerspelsfilmerna. Han kommer också att regissera den kommande prequelfilmen som ska komma ut 2023.

Hungerspelen - Mockingjay - del ett (2014)

Regisserad av: Francis Lawrence

Francis Lawrence Manuskript av: Danny Strong, Peter Craig

Danny Strong, Peter Craig Producerad av: Lionsgate

Lionsgate Distributed by: Lionsgate

Lionsgate Box office: 755 miljoner dollar

miljoner Speltid: 123 minuter

123 minuter Baserat på: Mockingjay av Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay av Suzanne Collins (Amazon) Var du kan streama: Amazon Prime Video

Efter sin flykt från de 75:e Hungerspelen eskorteras Katniss till distrikt 13. Det är ett hemligt underjordiskt högkvarter för rebellrörelsen. Där träffar hon Rebellens president Alma Coin (Julianne Moore). Hon ber Katniss att hjälpa till att vinna de andra distriktens hjärtan och sinnen genom att filma propagandavideor och kämpa mot förtrycket från Capitolium. Peeta hålls under tiden fången av Capitolium och används för att försöka stoppa Katniss och undertrycka den växande revolution som hon har startat. Så småningom måste alla distrikt i Panem välja mellan upproret och Capitolium.

Hungerspelen - Mockingjay - del två (2015)

Regisserad av: Francis Lawrence

Francis Lawrence Manuskript av: Peter Craig, Danny Strong

Peter Craig, Danny Strong Producerad av: Color Force

Color Force Distributed by: Lionsgate

Lionsgate Box office: 658 miljoner dollar

miljoner Speltid: 137 minuter

137 minuter Baserat på: Mockingjay av Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay av Suzanne Collins (Amazon) Var du kan streama: Amazon Prime Video

I den fjärde och för tillfället sista Hunger Games-filmen försöker Rebellerna bota Peeta från Capitols hjärntvätt, som fick honom att försöka döda Katniss. Under tiden har Katniss hjälpt till att vända de flesta distrikten till Rebellens sida med Alma Mins propagandavideor. Katniss är också en del av Star Squad, en grupp av de mest elitsoldater som kämpar för Rebellion. De ger sig ut på ett farligt uppdrag till Capitolium med målet att döda president Snow. Gruppen går motvilligt med på att ta med Peeta så att han kan ingå i propagandavideorna, även om de inte är säkra på att han kan vara helt pålitlig ännu.

Var passar den nya Hunger Games-filmen in i den hr ordningen?

The Ballad of Songbirds and Snakes är en kommande prequel som utspelar sig 65 år före händelserna i den ursprungliga serien. När den finns att se på biograferna eller på nätet skulle du se den först i en Hunger Games-rewatch.

Hungerspelen: (2023)

Regisserad av: Francis Lawrence

Francis Lawrence Manuskript av: Michael Arndt

Michael Arndt Producent: Color Force

Color Force Distribueras av: Lionsgate

Lionsgate Baserat på: The Ballad of Songbirds and Snakes av Suzanne Collins ( Amazon)



The Ballad of Songbirds and Snakes av Suzanne Collins ( Amazon) Var kan man se filmen: Släpps den 17 november 2023

The Ballad of Songbirds and Snakes är en kommande prequel som utspelar sig 65 år före händelserna i originalserien. När den finns att se på biograferna eller online skulle du se den först i en Hunger Games-rewatch.

Precis som alla andra Hunger Games-filmer är den nya filmen baserad på en roman av Suzanne Collins. Den kommer att följa en mycket yngre Coriolanus Snow, som kommer att spelas av Tom Blyth. (President Snow spelas av Donald Sutherland i de andra filmerna som utspelar sig årtionden senare). Snows en gång rika familj är nu utblottad, men tack vare sina framgångar på akademin har han fått i uppdrag att vara mentor för en hyllning inför det tionde Hungerspelen. Självklart får han ett par med en tributant från distrikt 12 vid namn Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Du kan kolla in avslöjandetrailern för The Ballad of Songbirds and Snakes här.

Francis Lawrence kommer att återvända för att regissera den här filmen efter att ha regisserat Catching Fire och båda Mockingjay-filmerna.

Spoilerfri version: Hunger Games-filmerna i turordning

Kronologisk ordning och datum för utgivning

Okej, här är en översiktlig version av guiden ovan. Den är fri från spoilers.

Hungerspelen (2012)

Hungerspelen: Catching Fire (2013)

Hungerspelen: Mockingjay - Del 1 (2014)

Hungerspelen: Mockingjay - del två (2015)

Inte tillgänglig ännu:

The Hunger Games: (2023)

Skriva av Maggie Tillman.