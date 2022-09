Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - HBO har lagt upp det första avsnittet av sin föregångare till Game of Thrones gratis på YouTube, vilket är en misstänkt timing med tanke på att de två första avsnitten av Amazons The Rings of Power har släppts i dag.

House of the Dragon börjar med en smäll, ett avsnitt fullt av gore och nya karaktärer att träffa, så att kunna se det utan att binda sig till en gratis provperiod eller prenumeration är goda nyheter.

Vi har bäddat in YouTube-videon högst upp i den här artikeln, även om vi varmt rekommenderar att se den på största möjliga skärm i 1080p, det maximala som YouTube-uppladdningen tillåter.

Som ett sätt att få tillbaka lite uppmärksamhet från Amazons fenomenalt dyra och expansiva Lord of the Rings-show är detta ett bra drag från HBO, som vanligtvis är ganska snål när det gäller att låta folk titta på sina serier gratis.

Naturligtvis är det bara det första avsnittet - så om du blir fast (och vi tycker redan om det) måste du hitta ett sätt att få tillgång till resten av serien när den sänds.

House of the Dragon, som följer Targaryens intriger, utspelar sig nästan 200 år före händelserna i huvudserien Game of Thrones, men har redan haft många referenser till den äldre serien. Från profetior om en ändlös vinter till en viss dolk av valyriskt stål, det finns mycket att hålla utkik efter.

Skriva av Max Freeman-Mills.