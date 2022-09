Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Paramount, som tidigare hette ViacomCBS, äger många TV-objekt i USA. Företaget har till exempel videostreamingtjänsten Paramount Plus och nätverket Showtime. Nu kombinerar företaget de två för ett pris.

Tidigare var man tvungen att använda två olika appar för att få tillgång till Paramounts och Showtimes kataloger. Framöver kan du få tillgång till alla Showtimes tv-program och filmer direkt från appen Paramount Plus. Men det är ingen gratis uppgradering. För nya abonnenter kommer paketet med Paramount Plus och Showtime att kosta 7,99 dollar per månad för Essential-planen (som inkluderar annonser) med Showtime. Eller så kan du betala 12,99 dollar per månad för Premium-planen med Showtime. I den ingår sport, direktsändningar från din lokala CBS-station och nedladdningar för offlinevisning i mobilen. Det finns också inga annonser, förutom i direktsändning och vissa program.

-

Efter den 2 oktober 2022 kommer dock priserna att stiga till 11,99 respektive 14,99 dollar per månad. Dessutom kommer Paramount Plus att fortsätta att fungera och vara tillgänglig som en fristående tjänst utan Showtime. Den reklamfinansierade Essential-planen kostar 4,99 dollar per månad, medan den reklamfria Premium-planen kostar 9,99 dollar per månad. Vi vet inte hur det är med dig, men att prenumerera på streamingtjänster är ungefär lika komplicerat som det var att välja ett kabelpaket för tio år sedan.

För en uppdelning av Paramount Plus (som tidigare hette CBS All Access) och vad det för närvarande innehåller, se Pocket-lints guide: Hur mycket kostar Paramount+ och vad kan du titta på?

Skriva av Maggie Tillman.