HBO Max börjar rensa ut innehåll inför sammanslagningen av Discovery+

(Pocket-lint) - HBO Max kanske planerar för en stor helg med föregångaren till Game of Thrones, House of the Dragon, som startar på söndag, men det visar också tecken på att man håller på att avvecklas när den föreslagna sammanslagningen med Discovery+ närmar sig.

Warner Bros. Discovery tar bort 36 titlar från streamingtjänsten för att minska innehållet inför lanseringen av en kombinerad plattform.

Bland de titlar som kommer att skrotas i USA finns Sesame Street spinoff, The Not-Too-Late SHow with Elmo, Vinyl och tonårsdramaet Generation.

Majoriteten av de borttagna programmen är HBO Max Originals, som är gjorda speciellt för streaming, även om det också finns offer bland tjänstens HBO Originals och Cartoon Networks program.

"I takt med att vi arbetar för att föra samman våra innehållskataloger under en plattform kommer vi att göra ändringar i det innehållsutbud som finns tillgängligt på både HBO Max och Discovery+", säger företaget (enligt Variety).

"Det kommer att innebära att vi tar bort en del innehåll från båda plattformarna."

Företaget har ännu inte avslöjat ett datum från vilket programmen inte längre kommer att vara tillgängliga.

Warners nya streamingtjänst kommer att lanseras 2023 och kommer att absorbera både HBO Max och Discovery+. Man tror att den kommer att få ett nytt namn, även om det ännu inte har avslöjats.

Du kan läsa mer om flytten i vår praktiska artikel om sammanslagningen.

Skriva av Rik Henderson.