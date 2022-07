Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Kevin Smith debuterade som regissör 1994 med lågbudgetfilmen Clerks. Mer än ett kvarts sekel senare bjuder han oss på en tredje del: Clerks III, som släpps i höst. Innan du ser den på bio bör du definitivt se Clerks och dess uppföljare Clerks II.

Hardcore fans av Smith vet att det finns ett större filmuniversum som omfattar fler av hans filmer - nio, för att vara exakt. Det kallas View Askewniverse. (Smiths produktionsbolag heter View Askew Productions.) Smith har skrivit och regisserat alla filmer i detta universum. De flesta av dem innehåller karaktärerna Jay och Silent Bob, som spelas av Jason Mewes respektive Smith. En annan återkommande skådespelare i View Askewuniversumet är Ben Affleck, som har fått spela sju olika karaktärer i åtta filmer. Han kommer till och med att ha en cameo i Clerks III.

Men filmerna i View Askewniverse släpptes inte kronologiskt. Enligt Smith inträffade händelserna i Mallrats från 1995 faktiskt ungefär en dag före händelserna i Clerks från 1994. Om du vill se alla Smiths filmer i kronologisk ordning innan du ser Clerks III i september har vi samlat dem och förklarat hur du bäst ser dem.

I den här guiden går vi igenom det bästa sättet att se Kevin Smiths filmer och avslöjar de största påskäggen i hela View Askewniverse. Det finns alltså spoilers.

För dig som inte vill läsa några spoilers har vi inkluderat en listversion av guiden längst ner. Det finns också en ordning för teaterutgivning längst ner - om du i slutändan bestämmer dig för att titta på det sättet.

squirrel_widget_12853832

Mallrats följer Brodie Bruce (Jason Lee) i mitten av 90-talet när han navigerar genom sitt liv som en amerikansk tonårig mallrat. Han tillbringar varje dag på köpcentret och umgås med sina vänner. Köpcentret råkar också vara platsen för en live-inspelning av en dejtingshow där Brodies bästa vän, TS (Jeremy London), är en deltagare som försöker behålla sin flickvän.

Författaren och regissören Kevin Smith har sagt att händelserna i Mallrats inträffar före Clerks från 1994. I filmen förekommer karaktärer som också dyker upp i Clerks - som Jay och Silent Bob (Mewes och Smith). Det finns till och med en ung Ben Affleck. Mallrats är hans första framträdande i View Askewniverse. Affleck spelar faktiskt flera olika karaktärer i Smiths olika filmer.

squirrel_widget_12853833

Clerks är Kevin Smiths regidebut. Den följer en dag i livet för Dante (Brian O'Halloran), en kontorist på Quick Stop Groceries som kallas till jobbet på sin lediga dag. Han får sällskap av Randal (Jeff Anderson) som arbetar på videobutiken bredvid. Under dagen tar de två hand om kunderna, inklusive två pundare - Jay och Silent Bob - som är ute på stan hela dagen.

squirrel_widget_12853834

Ben Affleck återvänder till View Askewniverse för Chasing Amy - den här gången som Holden McNeil. Holden är en serietecknare som tillsammans med sin bästa vän Banky skapat en serietidning. (Banky är en ny roll men spelas av Jason Lee, en återkommande skådespelare från View Askewniverse). När de två konstnärerna marknadsför sin serie träffar Holden Alyssa (Joey Lauren Adams), en annan seriekonstnär och lesbisk. De två knyter en vänskap, men Holden blir förälskad trots Alyssas sexualitet.

Något intressant att notera om Chasing Amy: Den serie som Holden och Banky skapade, kallad The Adventures of Bluntman and Chronic, är baserad på deras nära vänner Jay och Silent Bob, som också förekommer i filmen. Denna serietidning återkommer också i en annan film.

squirrel_widget_12853835

Dogma skiljer sig från alla andra Smith-filmer, särskilt från hans tidigare filmer. Den är mycket mer omfattande. Det handlar inte om en dag i livet för en butiksanställd eller en köpstadsanställd - utan om världens undergång.

Ben Affleck och Matt Damon har huvudrollerna som Bartleby och Loki, två fallna änglar som sparkades ut ur himlen när Loki avgick som dödsängel. De två får höra talas om en kardinal som hävdar att alla som går in i en viss kyrka kommer att få förlåtelse för alla sina synder. Är detta deras biljett för att återvända till himlen?

Tyvärr för duon skulle de, för att komma tillbaka till himlen, ångra Guds ord, vilket skulle förstöra universum. Så Himlen skickar Metatron (Alan Rickman) för att få en abortklinikrådgivare, Bethany Sloane (Linda Fiorentino), att stoppa Bartleby och Loke. Naturligtvis får hon hjälp av Jay och Silent Bob på vägen.

Kevin Smith producerade denna animerade serie för ABC. Den sändes i två avsnitt innan den lades ner, men nu kan du se alla sex avsnitt online. Serien fokuserar på upptåg på Quick Stop med Dante, Randal, Jay och Silent Bob.

Men det finns en anledning till att den lades ner; du kommer inte att missa något om du hoppar över den.

squirrel_widget_12853836

Efter att ha medverkat i fyra filmer får Jay och Silent Bob äntligen en topplacering.

Filmen följer de två karaktärerna när de försöker stoppa en film från att bli gjord. Den filmen är en live-action adaption av Bluntman och Chronic, som Holden (Affleck) och Banky (Lee) skapade i Chasing Amy. Affleck och Lee gör båda cameos i filmen, där Affleck krediteras som "Holden McNeil, himself, and Chuckie Sullivan". Den sistnämnda är hans karaktär från Good Will Hunting.

Jay and Silent Bob Strike Back innehåller också en tidig post-credit-scen, där tålmodiga tittare får se Gud stänga en bok med titeln View Askewniverse.

squirrel_widget_12853837

Uppföljaren till Kevin Smiths regidebut tar vid 10 år efter slutet på den första filmen. Dante och Randal arbetar på Mooby's efter att Randal av misstag brände ner Quick Stop.

Jay och Silent Bob håller naturligtvis till utanför snabbmatsrestaurangen.

Filmens handling handlar om huruvida Dante kommer att fullfölja sin flytt till Florida med sin fästmö Emma Bunting (Jen Schwalbach, Kevin Smiths riktiga fru). Randal vill inte förlora Dante, men som tur är har han en ny arbetskamrat - Becky (Rosario Dawson) - som Dante blir kär i.

squirrel_widget_12853838

I The Groovy Cartoon Movie vinner Jay och Silent Bob 10 000 000 dollar på en skraplott innan de bestämmer sig för att bli de verkliga versionerna av superhjältarna Bluntman och Chronic.

Vi listar den här filmen som valfri eftersom den inte är en live-action-film och eftersom Jay och Silent Bob inte blir miljonärsbrottsbekämpare i nästa film i universumet. Men den skrevs ändå av Smith, så om du vill få hela View Askewniverse-upplevelsen är den värd att titta på.

Om View Askewniverse hade ett Marvel-liknande slutspel skulle det vara Jay and Silent Bob Reboot, eftersom den tar tillbaka så många karaktärer från Smiths andra filmer.

Du kanske har gissat av titeln att Jay och Silent Bob måste stoppa ännu en film om dem från att göras, vilket innebär en vandring över hela landet från New Jersey till Hollywood.

Det finns också ett mellanspel där Matt Damon återupptar sin roll som Loki och avslöjar att Gud återupplivade honom efter Dogma. Ben Affleck och Joey Lauren Adams återvänder också som Holden och Alyssa från Chasing Amy, vilket ger ny information om deras relation tillsammans.

squirrel_widget_12853839

Clerks III kommer att släppas den 13 september 2022.

I den första trailern ser vi Randal drabbas av en hjärtattack innan han bestämmer sig för att göra en film för att ge sitt liv mer mening. De vanliga karaktärerna är tillbaka tillsammans med honom, bland annat Dante, Jay och Silent Bob och Rosario Dawsons Becky.

I trailern syns också Ben Affleck, förstås.

Nedan följer den spoilerfria versionen av guiden ovan.

Mallrats (1995 - film)

Clerks (1994 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

Valfritt: Clerks: The Animated Series (2000 - animerad TV-serie)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

Valfritt: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - film)

Jay and Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - kommande film)

Här är alla Kevin Smiths filmer, i ordning efter när de hade biopremiär:

Clerks (1994 - film)

Mallrats (1995 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

Valfritt: Clerks: The Animated Series (2000 - animerad TV-serie)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

Valfritt: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - animerad film)

Jay and Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - kommande film)

Då kanske du gillar våra visningsguider för filmordning:

Vi har också dessa ryktesronder om kommande filmer:

Skriva av Maggie Tillman. Redigering av Britta O'Boyle.