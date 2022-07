Snowpiercer säsong 4: Allt vi vet om den sista säsongen

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Snowpiercer är kanske ett osannolikt koncept för en berättelse, men under de tre senaste säsongerna av serien har vi sett denna dystopiska berättelse utvecklas.

Tack vare Snowpiercers imponerande storlek - tåget som ska rädda mänskligheten från en frusen planet - har det funnits gott om utrymme för handlingen att utvecklas.

Säsong 3 lämnade oss med en hel del obesvarade frågor och leder vägen till säsong 4.

Säsong 3 hade premiär den 24 januari 2022 på TNT och den 25 januari 2022 på Netflix.

För närvarande finns det ingen information om när säsong 4 kan ha premiär, men vi förväntar oss att den kommer att vara på en liknande tidsram - det vill säga januari 2023. Produktionen av säsong 4 inleddes den 28 mars 2022.

