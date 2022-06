Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Hej Upper East Siders, Gossip Girl här. Jag vill bara berätta att jag kommer tillbaka för en andra säsong av HBO Max' omstart av serien som handlar om mig och vad jag skriver om er alla.

Ni kanske kommer att få se några extra gamla ansikten från den ursprungliga Gossip Girl nästa säsong också så läs vidare för att få reda på när ni kommer att se mig tillbaka, hur ni kommer att kunna se mig och vad ni kan förvänta er att det kommer att hända.

Det här är allt vi vet hittills om Gossip Girl reboot säsong 2.

Något releasedatum har inte bekräftats för säsong två av Gossip Girl-rebooten ännu, även om det i februari bekräftades att produktionen hade börjat.

Scenen är klar. Season 2 is now in production. pic.twitter.com/ZoW75TKUjt-