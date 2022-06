Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Taylor Sheridan följer upp sin första serie om Yellowstone med en andra serie som heter 1923. Serien kommer att släppas senare i år på Paramount+. Även om det inte finns några trailers tillgängliga ännu, eller ens affischer, har Paramount-ägda MTV Entertainment Studios meddelat vilka som kommer att spela huvudrollen i serien, när serien sätts upp och vad serien kommer att fokusera på under den första säsongen. Här är alltså allt du hittills tillkännagivit om 1923, inklusive releasedatum, skådespelare, var du kan streama eller titta på nätet och andra detaljer som du förmodligen vill veta.

Utspelar sig 1923 - följer direkt på 1883, den första Yellowstone-förhistorien.

1923 är en kommande dramaserie om västern som produceras av MTV Entertainment Studios och 101 Studios, som också producerar Yellowstone och 1883, samt Yellowstone-skaparen Taylor Sheridans Mayor of Kingstown. Den tillkännagavs ursprungligen under namnet 1932, vilket tydde på att serien skulle utspela sig under den stora depressionen. Paramount ändrade dock namnet och har bekräftat att serien kommer att utspela sig i slutet av första världskriget och i början av förbudet. Den utspelar sig cirka 35 år innan John Dutton III - Yellowstone-ledaren som spelas av Kevin Costner - föddes.

Paramount sade att dess andra Yellowstone-prequel fokuserar på familjen Duttons två generationer efter 1883 - närmare bestämt när "de kämpar för att överleva historisk torka, laglöshet och förbud och en epidemi av boskapsstölder; allt kämpade under molnet av Montanas stora depression, som föregick nationen med nästan ett decennium".

Tänk på att tittarna senast såg familjen Dutton i 1883, en serie som hade premiär i slutet av förra året. Den förklarade Duttons resa till Montana, inklusive hur de bosatte sig där i stället för sin ursprungliga destination Oregon. Innan James (spelad av Tim McGraw) och Margaret (spelad av Faith Hill), Dutton kunde ta sig till sin ursprungliga destination Oregon dog deras tonårsdotter Elsa (spelad av Isabel May). James lade henne till vila i en dal i Montana som sedan blev Duttons hem. Förmodligen förde Elsas bror John Dutton-namnet vidare.

Huvudrollsinnehavare: Harrison Ford och Helen Mirren, troligen som James och Margaret.

Paramount-ägda MTV Entertainment Studios har meddelat att Harrison Ford och Helen Mirren kommer att spela huvudrollerna i den nya serien, men detaljer om deras karaktärer har inte tillkännagivits.

Med tanke på att serien utspelar sig 1923 och Harrison Ford är en 79-årig man i verkligheten är han faktiskt precis rätt ålder för att spela en äldre James Dutton (som Tim McGraw spelade 1883). Man kan anta att Helen Mirren då spelar Margaret Dutton, hans fru. Karaktärerna skulle båda vara i slutet av 70-talet och början av 80-talet under 1920-talet.

1923 produceras av Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C Glasser, Ron Burkle, Bob Yari och Ben Richardson.

1923 kommer att ha premiär i december 2022

1923 kommer att släppas i december 2022, efter premiären av Yellowstone säsong fem i november. Paramount har inte bekräftat antalet avsnitt i 1923, men 1883 och tidigare säsonger av Yellowstone har alla fått 10 avsnitt vardera. Så det är säkert att anta att 1923 också kommer att få en säsong med 10 avsnitt.

1923 kommer att streamas på Paramount+

1923 kommer att debutera på Paramounts egen videostreamingtjänst Paramount+, precis som 1883 gjorde.

Den kommer att finnas tillgänglig på Sky-plattformar (plus att Sky kommer att fortsätta att distribuera ViacomCBS betal-TV-kanaler som Comedy Central). Sky Cinema-abonnenter kommer tydligen att få Paramount+ utan extra kostnad, men andra Sky-kunder måste lägga till den på sina konton - men den kommer också att finnas tillgänglig direkt via Paramount+-appen, på Apple-, Google-, Roku- och Samsung-enheter.

Tänk på att den ursprungliga Yellowstone-showen sänds på Paramount Network och streamas på Peacock. Sedan har vi 1883 spinoff, 1883: Bass Reeves, som kommer att sändas på Paramount+. Slutligen finns det en Yellowstone-spinoff, kallad 6666, som kommer att sändas på Paramount Network. Förvirrande, eller hur? Det är CBS. Vänta, ViacomCBS. Nej, Paramount, för er.

Paramount+ erbjuder två planer: Essential-planen med begränsad reklam för 4,99 dollar i månaden och Premium-planen för 9,99 dollar utan reklam (förutom på direktsändning och några få program).ViacomCBS har ingått ett avtal med Sky om att lansera Paramount+ i Storbritannien, Österrike, Tyskland, Irland, Italien och Schweiz år 2022. Lanseringen i Storbritannien skedde den 22 juni 2022.

Det finns ännu inga trailers för 1923.

Lätt! Titta på Yellowstone och dess första prequel, 1883. De fyra första säsongerna av Yellowstone streamas på Peacock i USA, medan den första och enda säsongen av 1883 streamas på Paramount+.

