(Pocket-lint) - HBO håller på att utveckla en uppföljningsserie till Game of Thrones som kommer att fokusera på Jon Snows fortsatta äventyr.

Enligt rapporten är det fortfarande i ett mycket tidigt skede, men skådespelaren Kit Harrington är på väg att återuppta sin roll från George R.R. Martins tv-adaption av A Song of Ice and Fire om uppföljaren blir av.

Tre år efter slutet på Game of Thrones skulle den icke namngivna Jon Snow-uppföljningsserien faktiskt vara den andra spinoffserien från HBO. Den första - House of the Dragon - kommer att visas i augusti.

Detaljerna kring den senaste avknoppningen verkar ännu inte vara klara, och inga medlemmar av det kreativa teamet har för närvarande ryktats ut. Själva konceptet är dock fascinerande.

Medan House of the Dragon är en prequel som fokuserar på Targaryen-familjens 300-åriga styre, skulle en Jon Snow-uppföljare tydligen utspela sig inte alltför långt efter slutet av Game of Thrones.

Den skulle därför kunna innehålla många av samma överlevande karaktärer och återuppliva alla utestående handlingslinjer som hängde i luften efter att Jon Snow - spoiler alert - skickades tillbaka till Night's Watch för att ha dödat Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Det finns som sagt ingen tidslinje för när vi kan förvänta oss en Snow-ledd uppföljare - och i det här skedet är det verkligen inte säkert att den ens kommer att utvecklas överhuvudtaget.

I sann Game of Thrones-stil kan du räkna med att få höra många fler viskningar, teorier och rykten under de kommande veckorna och månaderna.

Skriva av Conor Allison.