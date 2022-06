Mike Tyson Hulu-serien: Tyson Hulu: Släppdatum och hur man tittar på

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du gillar serier eller dokumentärer om idrottspersoners liv är den begränsade serien Mike som kommer till Hulu en som du bör lägga till på din lista.

Den följer den legendariska boxningsikonen Mike Tysons dynamiska och kontroversiella liv och märket för den begränsade serien är "You may know Tyson, but do you know Mike?".

Här är allt du behöver veta om serien Mike, inklusive när den släpps och hur du ser den när den släpps.

25 augusti 2022 i USA

Hulu släppte en teaser för Mike den 8 juni 2022 - du kan se den längre ner i det här inslaget - och tillkännagav samtidigt dess releasedatum. Den begränsade serien kommer att vara tillgänglig att se från och med den 25 augusti 2022 i USA.

Det är för närvarande inte klart om alla avsnitt av serien kommer att släppas på en gång eller om det kommer att ske vecka för vecka, men vi meddelar dig när vi vet mer.

När det gäller Storbritannien är det ännu inte känt när serien kommer till Storbritannien ännu.

Hulu i USA

Eventuellt Star på Disney+ i Storbritannien

Mike är en Hulu Original-serie och den kommer därför att komma till Hulu i USA när den släpps i augusti. För att se den behöver du en prenumeration på Hulu-tjänsten, som kostar 6,99 dollar per månad, eller så kan du teckna dig för Disney+-paketet som inkluderar den för 13,99 dollar per månad.

Streamingtjänsten Hulu är inte tillgänglig i Storbritannien, men några av de viktigaste tv-programmen som erbjuds via tjänsten finns tillgängliga via Star on Disney+. Detta gäller program som Grey's Anatomy och The Kardasians.

Det är ännu inte känt om Mike kommer att visas på Star i Storbritannien när den släpps, men om så är fallet måste du ha din Disney+-prenumeration klar, som kostar 7,99 pund i månaden. Du behöver inte betala extra för Star.

Den begränsade serien Mike handlar om Tysons liv i och utanför ringen. Hulu säger:

"Från skaparen och manusförfattaren Steven Rogers och teamet bakom I, Tonya och showrunner Karin Gist, exekutiv producent för Our Kind of People, utforskar Mike den dynamiska och kontroversiella historien om Mike Tyson. Den begränsade serien på åtta avsnitt utforskar de tumultartade upp- och nedgångarna i Tysons boxningskarriär och privatliv - från att vara en älskad global idrottsman till en paria och tillbaka igen.

"Genom att fokusera linsen på Mike Tyson undersöker serien klass i Amerika, ras i Amerika, berömmelse och medias makt, kvinnohat, rikedomsklyftan, löftet om den amerikanska drömmen och i slutändan vår egen roll i formandet av Mikes historia.

"Mike är en obehörig och obehindrad titt på Mike Tysons liv - och det är en vild resa."

Vi förväntar oss att serien kommer att belysa en del av Tysons professionella karriär, som bland annat innefattar att han vann 50 av 58 matcher, varav 44 genom K.O. enligt ESPN, men det är också troligt att det kommer att bli en del fokus på Tysons äktenskap med Robin Givens och hans tid i fängelse. Låt oss bara säga att det inte råder någon brist på historier att berätta.

Nej, Mike Tyson är inte jätteglad för den begränsade serien Mike som kommer att utforska hans liv som "Iron Mike". När tillkännagivandet om serien kom ut skrev Tyson på Instagram (rapporterat av Variety):

"Hulu's tillkännagivande att göra en otillåten miniserie av Tyson-historien utan kompensation, även om det är olyckligt, är inte förvånande. Detta tillkännagivande i spåren av sociala skillnader i vårt land är ett utmärkt exempel på hur Hulus företags girighet ledde till denna tonlösa kulturella förskingring av Tysons livshistoria.

"Att göra detta tillkännagivande under Black History Month bekräftar bara att Hulu är mer intresserad av dollar än av respekt för svarta berättares rättigheter. Hollywood måste vara mer känsligt för svarta erfarenheter, särskilt efter allt som har hänt 2020. Den verkliga Mike Tyson auktoriserade berättelsen är under utveckling och kommer att tillkännages under de kommande dagarna. Att Hulu meddelar att man stjäl en berättelse om en svart idrottsman under Black History-månaden kunde inte vara mer olämpligt eller tondövt. #boycotthulu #corporategreed".

Efter Hulus tillkännagivande av Mike tillkännagavs en annan serie som helt enkelt heter "Tyson", som Tyson själv har "godkänt". Den är ännu inte knuten till någon streamingtjänst eller något nätverk, men Jamie Foxx kommer att spela Tyson, samtidigt som han också är producent.

Trevante Rhodes kommer att spela Mike Tyson i Mike, medan B.J Minor spelar tonåringen Tyson. Unge Mike spelas av Ethan Barrett. Här är några av de andra bekräftade skådespelarna, men en fullständig lista finns på IMDB:

Scott MacDonald som Tysons tränare

Kerry Sims som Tysons följe

Russell Hornsby som Don King

Harvey Keitel som Cus D'Amato

Laura Harrier - Robin Givens

Li Eubanks - Desiree Washington

Bill Cayton - Kale Browne

Jackie Sanders - Barbara Walters

Ethan Dubin - Teddy Atlas

Greg Kaston - Rev. Jesse Jackson

Den begränsade serien Mike på Hulu kommer att ha totalt åtta avsnitt. Som vi nämnde tidigare är det dock ännu inte känt om alla kommer att vara tillgängliga att se på en gång, eller om de kommer att släppas varje vecka.

Hulu har släppt en teaser av Mike. Det är inte riktigt en fullständig trailer, men den ger en glimt av vad vi kan förvänta oss.

Det finns en annan serie på gång om Mike Tysons liv som heter Tyson. Även om det finns lite information om serien ännu, blir det säkert intressant att se hur den auktoriserade serien står sig i jämförelse med den "oauktoriserade" blicken på boxarens liv i Mike.

Om du gillar dokumentärer om idrottspersonligheter finns det några andra som du kan kolla in.

Skriva av Britta O'Boyle.