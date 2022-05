Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - De som älskar allt som har med vikingar att göra kommer att bli glada över att The Northman nu finns att hyra eller köpa på Amazon Prime Video.

The Northman hade premiär i mars 2022 och fick en biopremiär månaden därpå. Även om den har fått kritikerros för sin filmfotografi, produktion, världsbygge och till och med historiska noggrannhet, har filmen inte presterat superbra på kassan - hittills har den bara spelat in 58 miljoner dollar världen över. Kanske är det därför som filmen nu finns tillgänglig för streamning online.

Låt dig inte avskräckas av dess svajiga biografdebut. The Northman har för närvarande ett betyg på 89 % på Rotten Tomatoes och 7,5 av 10 på IMDb.

Några redaktörer på Pocket-lint har också sett filmen och kan rapportera att den är väldigt rolig att titta på. Vi gillar särskilt att man inte romantiserar vikingarna. Det är brutalt, blodigt och helvetiskt. Den är väl värd att hyra eller köpa på begäran från Amazon Prime Video. Du kan göra den till en helg som du hyr ut. Skäm bort dig själv.

The Northman är en film från 2022 som regisseras av Robert Eggers, som även är med och skriver manus. Den är baserad på legenden om Amleth och har Alexander Skarsgard (som fungerade som medproducent) i huvudrollen tillsammans med Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke och Willem Dafoe. Skarsgard spelar huvudpersonen Amleth, en vikingaprins som försöker hämnas mordet på sin far.

Det är värt att notera att den här vikingarnas historia inte bara är ännu en plundring av England. The Northman utspelar sig i "The Land of the Rus" - eller dagens Ukraina och Ryssland. I en Vanity Fair-intervju avslöjade Eggers att hans första version av filmens manus utspelade sig på de brittiska öarna, men Skarsgard sa att det hade gjorts mycket: "Han sa: 'Om vi kunde åka österut skulle det vara mycket mer intressant.'"

The Northman streaming release date : 13 maj 2022

Från och med den 13 maj 2022 finns The Northman att hyra eller äga on-demand via Amazon Prime Video samt andra videodistributionsplattformar.

I USA kostar The Northman 19,99 dollar att hyra i UHD från Amazon Prime Video. Eller så kan du köpa den för 24,99 dollar i UHD från Amazon.

Vilken är den bästa streamingenheten för din tv? Vår främsta rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max. Utmärkta är också Google Chromecast med Google TV, Roku Express 4K, Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick.

Skriva av Maggie Tillman.