(Pocket-lint) - Nyligen tillkännagavs att Lionsgate håller på att utveckla en uppföljare till Hunger Games, men då var det oklart var filmen skulle kunna streamas när den släpptes. Nu har Peacock meddelat att de har tecknat ett flerårigt avtal om att streama Lionsgate-filmer från och med 2024.

Avtalet börjar med studions filmer från 2022. Den första filmen som kommer till Peacock kommer att vara The Unbearable Weight of Massive Talent med Nicolas Cage i huvudrollen. Så småningom kommer Lionsgate att introducera andra filmer på Peacock för en exklusiv streamingperiod, bland annat John Wick: Chapter 4, Borderlands och, ja, Hunger Games prequel The Ballad of Songbirds and Snakes.

Andra filmer inkluderar Expendables 4, Are You There God? It's Me, Margaret och White Bird: A Wonder Story.

Peacock kommer dock inte att ha exklusiva streamingrättigheter till alla dessa filmer omedelbart efter att de gått upp på bio. Vissa kommer att komma till Starz och The Roku Channel.

Peacock lanserades för första gången 2020. Det är en videostreamingtjänst i USA som bygger på NBCUniversals breda utbud av egendomar. Den är tillgänglig i tre nivåer: Peacock Free, Peacock Premium with Ads (en annonsstödd version som kostar 4,99 dollar per månad eller 49,99 dollar per år) och Peacock Premium (ett abonnemangsalternativ för 9,99 dollar per månad eller 99,99 dollar per år som har färre annonser).

För mer information om Peacock, se Pocket-lints guide.

Skriva av Maggie Tillman.