Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Hunger Games-romanen The Ballad of Songbirds and Snakes kommer att bli film nästa år. Tyvärr är detaljerna tunna om filmatiseringen, men Pocket-lint samlar ändå ihop allt vi vet hittills, inklusive premiärdatum och detaljer om berättelsen. Information om rollbesättning och trailers finns ännu inte tillgängliga, men vi lägger till dem här så fort de tillkännages.

Hunger Games prequel-filmen kommer att heta The Ballad of Songbirds and Snakes. Den är baserad på den prequelroman med samma namn som skrevs av Suzanne Collins, författaren till den ursprungliga Hunger Games-trilogin.

Utgivningsdatum: För närvarande planerad att gå upp på bio den 17 november 2023.

Filmen The Ballad of Songbirds and Snakes kommer att släppas den 17 november 2023. Prequelen tillkännagavs under Lionsgates evenemang på Cinemacon, en årlig konferens där filmstudior förhandsvisar sina projekt.

Romanen The Ballad of Songbirds and Snakes släpptes 2020.

Berättelsen handlar om Coriolanus Snow, Panems president under den ursprungliga trilogin, som ung man. Den handlar också om Lucy Gray Baird, en mystisk flicka från distrikt 12, som Snow är mentor för genom de tionde Hungerspelen. Tänk på att Katniss Everdeen - som står i fokus i den ursprungliga trilogin som utspelar sig mer än 60 år senare - kommer från distrikt 12 och motsätter sig Snow och hans regim.

Lionsgates synopsis för filmen lyder:

"Flera år innan han skulle bli den tyranniska presidenten i Panem ser den 18-årige Coriolanus Snow en chans till en förändring av sin situation när han blir utvald att bli mentor åt Lucy Gray Baird, flickan tributant från det fattiga Distrikt 12."

Lionsgates logline för filmen lyder:

"Coriolanus Snow är mentor och utvecklar känslor för den kvinnliga tributanten från Distrikt 12 under de tionde Hungerspelen".

The Ballad of Songbirds and Snakes kommer att utvecklas av Color Force och distribueras av Lionsgate. Produktionen kommer enligt Deadlineatt påbörjas under första halvan av 2022.

Lionsgate har ännu inte tillkännagivit någon rollbesättning för The Ballad of Songbirds and Snakes.

Lionsgate har sagt att filmen The Ballad of Songbirds and Snakes kommer att regisseras av Francis Lawrence, som tidigare har regisserat Hunger Games i serien: Catching Fire, Mockingjay Part 1 och Mockingjay Part 2. Hungerspelen är bland de mest inkomstbringande filmfranchiserna genom tiderna. Den har tjänat in nästan 3 miljarder dollar över hela världen.

Filmen The Ballad of Songbirds and Snakes kommer att skrivas av Catching Fire-författaren Michael Arndt.

Det finns ännu inga trailers för The Ballad of Songbirds and Snakes.

Lionsgate uppges dock ha visat en kort teaser under sin presentation på CinemaCon 2022. "You're invited to return to the Games", stod det på skärmen när isen milade i en vintrig scen och avslöjade en fågel och en orm, enligt The Hollywood Reporter. "År 2023 kommer världen att upptäcka vem som är en sångfågel och vem som är en orm". Teasern finns ännu inte tillgänglig online för att delas med allmänheten.

Du bör verkligen se de tidigare Hunger Games-filmerna för att kunna gå in i The Ballad of Songbirds and Snakes med god kännedom om världen, historien och karaktärerna:

Skriva av Maggie Tillman.