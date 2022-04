Fast X: Allt vi vet hittills om Fast and Furious 10

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Dominic Toretto och hans gäng har sprängt gatorna i över två decennier, och även om Fast and Furious-filmerna har förändrats avsevärt under åren - både intrigerna och stuntsen har blivit mer extrema - är det en serie som fortfarande är stark 21 år efter att den första filmen släpptes.

Den senaste filmen - Fast 9 - släpptes 2021 och nu är alla ögon riktade mot Fast and Furious 10 - känd som Fast X.

Det här är allt vi hittills vet om den första delen av den tvådelade finalen som avslutar Fast Saga, inklusive när den förväntas släppas, vilka som förväntas vara med i den och alla nyheter kring den.

19 maj, 2023

Universal bekräftade ursprungligen att Fast and Furious 10, eller Fast X som den officiellt kallas nu, skulle komma till biograferna den 7 april 2023.

Detta datum har nu dock skjutits upp något och det nya datumet är den 19 maj 2023.

Vin Diesel (Dominic Toretto) bekräftade på sitt Instagramkonto den 20 april att inspelningen hade börjat och bekräftade även filmens titel.

Det skulle inte vara rätt att ha en Fast and Furious-final utan de flesta av de viktigaste medlemmarna, eller hur? Och ja, några av dem lever inte längre - Gisele till exempel - men det har inte hindrat Fast Saga från att hitta ett sätt att få tillbaka viktiga karaktärer i det förflutna. Ja, Han, vi talar om dig.

Brian O'Connor kommer tyvärr att vara svårare att göra detta med med tanke på Paul Walkers tragiska död i november 2013, men O'Connor lever vidare i sagan så han kommer utan tvekan att nämnas åtminstone och vem vet vad regissörerna skulle kunna göra för att behålla O'Connors karaktär i den här filmen.

Eftersom ingen av de viktigaste personerna dog i Fast 9, förväntar vi oss att följande personer kommer att återvända till Fast X:

Vin Diesel som Dom

Michelle Rodriguez som Letty

Tyrese Gibson som Roman

Ludacris som Tej

Nathalie Emmanuel som Ramsey

Han - Sung Kang

Jordana Brewster - Mia

Charlize Theron har bekräftat att hon återvänder till Fast Saga, vilket innebär att Cipher kommer att återvända som skurk. Vi skulle inte bli förvånade om Jason Statham återvänder som Deckard Shaw, eftersom han syntes i eftertexterna till Fast 9, och hans mor, Magdalene "Queenie" Shaw som spelas av Helen Mirren, skulle också vara en överraskande utelämnad roll.

Med tanke på att Fast 9 introducerade Doms bror Jakob Toretto, spelad av John Cena, till festen, förväntar vi oss att han också kan återvända i någon form - och på den goda sidan från början snarare än på den onda sidan i Fast X.

Fast 9 lämnade My Nobodys (Kurt Russell) öde i fråga, men eftersom han är anledningen till att Han lever tack vare att han hjälpte honom att fejka sin död, förväntar vi oss att han kommer att ha en roll att spela i finalen. Tyvärr ser det ut som om Dwayne Johnson - alias The Rock - som spelade Luke Hobbs i flera av Fast and Furious-filmerna inte kommer att återvända.

Jason Momoa, Daniela Melchior och Brie Larson har alla bekräftats för Fast X, även om vi för närvarande inte känner till deras roller, förutom att Momoa kommer att vara en skurk.

Det är svårt att säga hur handlingen i Fast X kommer att se ut just nu. De två senaste filmerna förväntas berätta en övergripande historia, även om det för tillfället är oklart vad den historien kommer att fokusera på.

Dom's crew kommer utan tvekan att rädda världen och Cipher kommer utan tvekan att försöka förstöra den, men vem som kommer att stå på vilken sida och vad karaktärerna kommer att göra är ännu ingen som kan gissa. Med Fast 9 där Tej och Roman får åka ut i rymden är allt möjligt, men låt oss vara ärliga.

Vi misstänker att vi kommer att få reda på om Mr Nobody är död eller levande och eftertexterna till Fast 9 antyder att historien om Han och Shaw kan vara framträdande i nästa film, men vi får vänta och se vad finalen kommer att leda till.

Det finns ännu ingen trailer för Fast X-filmen - det är fortfarande lite tidigt. Vi rekommenderar att du följer Vin Diesel på Instagram eftersom han ofta delar med sig av bilder från inspelningen bakom kulisserna, så du kommer förmodligen att kunna få ett litet smakprov under de kommande månaderna. Han har redan lagt upp en video från den första veckan av inspelningen.

När Fast 9 förväntades komma i juni 2020 släpptes en trailer i januari 2020, sex månader innan. Det är därför osannolikt att vi får se en Fast X-trailer före november 2022.

23 april 2022: Adir Abergel publicerade två bilder på Charlize Theron på inspelningen av Fast X. Han skrev "Cipher är tillbaka och redo! Fast and Furious X, @thefastsaga Let's go!"

Visa det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Adir Abergel (@hairbyadir)

21 april 2022: Vin Diesel delar med sig av en video där han pratar med regissören Justin Lin, som sa att inspelningen av Fast X vecka ett "känns som början på ett episkt slut". Diesel frågade om det "var rättvist att säga att detta kommer att bli den bästa hittills" och Lin svarade "i mitt hjärta, ja".

Visa det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Vin Diesel (@vindiesel)

20 april 2022: Vin Diesel sa att det ursprungliga manuset för Fast 10-filmen inte innehöll Mia Toretto och att hans dotter sa till regissören "Ingen Mia, ingen Fast 10". Med tanke på att Brewster är bekräftad för Fast X hade det uppenbarligen en inverkan.

20 april 2022: Vin Diesel bekräftar att inspelningen av Fast and Furious 10 har börjat och att filmen kommer att heta Fast X.

10 april 2022: Vin Diesel bekräftar att Brie Larson från Captain Marvel kommer att medverka i Fast and Furious 10-filmen. "Ni har ingen aning om hur tidlös och fantastisk hon kommer att vara i vår mytologi. Utöver hennes skönhet, hennes intellekt ... hennes Oscar, haha är den här djupa själen som kommer att lägga till något som du kanske inte hade förväntat dig men som du längtat efter. Välkommen till familjen Brie."

Visa det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Vin Diesel (@vindiesel)

21 juli 2021: Dwayne Johnson säger om sin framtid i "Fast and Furious"-filmerna: "Jag önskar dem lycka till med Fast 9. Och jag önskar dem lycka till med Fast 10 och Fast 11 och resten av Fast & Furious-filmerna som de gör utan mig."

26 juni 2021: Jag vetatt en av de saker som Justin vill göra är att filma på alla sju kontinenter, vilket jag tycker är ganska spektakulärt, som en hyllning till den värld som har tagit den här sagan till sin egen.

Han tillade: "Jag tror att du kommer att bli ganska chockad när du ser Fast 10. Det kanske inte nödvändigtvis beror på en viss plats som vi åker till, men det är något speciellt på gång som jag är så glad över. Jag kan inte berätta det, men jag önskar att jag kunde."

20 oktober 2020: Deadline rapporterade att Justin Lin, som har regisserat fem av Fast and Furious-filmerna, kommer att regissera de två sista filmerna.

I oktober 2020 avslöjades det att Justin Lin skulle regissera de två sista filmerna i Fast and Furious-serien. Tyrese Gibson - som spelar Roman - har tidigare sagt att planen var att spela in Fast and Furious 10 och Fast and Furious 11 back-to-back.

Det finns för närvarande inga uppgifter om ett releasedatum för Fast and Furious 11, men om de två filmerna spelas in i samma serie, kommer vi förhoppningsvis inte att behöva vänta alltför länge efter Fast X innan vi får den andra delen av finalen. Det är dock fortfarande troligt att det blir 2024 eftersom vi inte får se Fast X förrän i maj 2023.

Vi har en separat artikel som talar om vilken ordning som är bäst att se Fast and Furious-filmerna i, men om du vill veta var du kan se filmerna har vi koll på det här nedan.

Här är var du kan streama Fast and Furious-filmerna om du bor i Storbritannien:

Fast and Furious (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema eller NOW Cinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Finns endast att köpa eller hyra.

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Finns endast att köpa.

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema eller NOW Cinema

Skriva av Britta O'Boyle.