Star Trek Picard säsong 3: Allt vi vet hittills

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart fick återvända till en av sina mest ikoniska roller 2020 när Star Trek: Picard släpps på CBS All Access (numera Paramount+). Nu är den andra säsongen i gång, och även om den ännu inte har sänts färdigt, tillkännager Paramount redan rollbesättningen för den tredje säsongen. Här är allt vi hittills vet om den kommande tredje säsongen av Picard.

squirrel_widget_4261447

Den första säsongen av Star Trek: Picard handlade om två händelser som egentligen var kvarlevor från olika Star Trek-filmer i det förflutna: Datas död i Star Trek: Nemesis från 2002 (Picard kämpar med detta under hela den första säsongen) och förstörelsen av Romulus i Star Trek från 2009 (som användes för att introducera de syntetiska människorna som hjälpte till att förhindra räddningen av romulanska flyktingar och i slutändan ställde in scenen för att Picard skulle avgå från Star Fleet). Syntarna är föremål för ett förbud, och Picard pressas att hjälpa dem på grund av två syntetiska tvillingar som är släkt med hans gamla vän Data.

Spoiler alert: Allt detta kulminerar i att Picard hittar hemmet för Datas ursprungliga skapare och själv blir en syntetisk i slutet av första säsongen för att förhindra sin egen död.

Detta för oss till den plats där vi lämnade Picard senast - han sticker iväg på skeppet La Sirena med en ny provisorisk besättning, på väg mot det nya äventyr som väntar. Den andra säsongen börjar med Picard som transporteras till år 2024 tillsammans med några av sina gamla vänner från Star Trek: The Next Generation-serien (som Jerri Ryans Seven of Nine och Michelle Hurds Raffi Musiker). Picard och vännerna måste ta reda på vad den allsmäktige Q (John De Lancie) har gjort för att förändra tidslinjen, vilket har skapat en främlingsfientlig version av Stjärnflottan - Confederation of Earth - som är ute efter att förgöra alla utomjordingar.

Även om säsongen inte är avslutad ännu kan man lugnt säga att Paramount+ inte har några planer på att äntligen låta Jean Luc Picard njuta av sin pensionering.

I den nya teasern för säsong tre ser vi honom rota i sina gamla Star Trek: The Next Generation-prylar, och sedan ser vi honom och hans gamla partner Riker (Jonathan Frakes) stå sida vid sida och peka på någon med sina fasrar. Teasern lovar också fler återkommande karaktärer i säsong tre som Brent Spinner som Data och Levar Burton som Geordi La Forge.

Star Trek: Picard säsong tre releasedatum - troligen i början av 2023.

Ett releasedatum för Star Trek: Picard säsong tre har ännu inte tillkännagivits, men produktion, filmning och inspelning av säsong två och tre började alla samtidigt 2020. Tänk på att den andra säsongen av Star Trek: Picard hade premiär i mars 2022 - två år efter att säsong ett avslutades. Den sänds fortfarande. säsong tre väntas släppas i början av 2023 och Jonathan Frakes och Terry Matalas regisserar denna sista säsong.

LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis och Brent Spiner har tillkännagivits av Paramount att de tillsammans med Patrick Stewart kommer att ingå i rollistan för Star Trek: Picard säsong tre.

Uppdraget fortsätter. Se vilka som kommer att ingå i rollistan i #StarTrekPicard säsong tre! pic.twitter.com/HMBc9wyAFa- Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) April 5, 2022

Som referens kan du se nedan den bekräftade rollbesättningen för säsong två av Picard:

Patrick Stewart som Jean Luc Picard

Alison Pill som Agnes Jurati

Isa Briones som Soji Asha

Evan Evagora som Elnor

Michelle Hurd som Raffi Musiker

Santiago Cabrera som Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan - Seven of Nine

Orla Brady - Laris

Brent Spiner - Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg - Guinan

John De Lancie som Q

LeVar Burton - Geordi Le Forgee

Den tredje säsongen är ännu inte tillgänglig. Nedan är var du troligen kommer att kunna streama den när den släpps.

Den andra säsongen av Picard tog Discovery's torsdagstid på Paramount+. Den hade premiär i mars 2022 och sänds fortfarande. Den tredje säsongen har ännu inte haft premiär men kommer uppenbarligen att vara exklusiv för Paramount+.

Amazon Prime Video är Picards hemvist i Storbritannien, med nya avsnitt som sänds en dag senare med början den 4 mars 2022. Man får anta att säsong tre också kommer att komma till Prime Video i Storbritannien, men det är inte bekräftat.

I Kanada finns säsong två tillgänglig på Crave. Vi misstänker att säsong tre också kommer att finnas tillgänglig via Crave när den har premiär i början av 2023.

Hittills har endast en teaser trailer släppts hittills för den tredje säsongen. Du kan se den via spelaren som är inbäddad högst upp på den här sidan.

För att vara helt förberedd på att se säsong tre bör du verkligen se säsong ett och två. Du kan streama dem på Paramount+.

Du kan också köpa säsong ett på dvd:

squirrel_widget_6497888

Vilken är den bästa streamingenheten för din tv? Vår främsta rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max. Utmärkta är också Google Chromecast med Google TV, Roku Express 4K, Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick.

Kolla in Pocket-lints vad du ska titta på innan Star Trek: Picard säsong ett och vår Star Trek-tittarordning för att se hur alla filmer och serier passar ihop.

Skriva av Maggie Tillman.