Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Netflix har meddelat att de samarbetar med 2K och Take-Two Interactive för att göra en live-action-anpassning av BioShock.

Streamingjätten avslöjade lite annat - inklusive inget släppdatum. Enligt Variety har programmet inte ens en regissör eller skådespelare i detta skede. Netflix egen hemsida klargör bara att adaptionen är en film baserad på BioShock-serien. Betyder det att långfilmsproduktionen kommer att spela karaktärer och platser från BioShock 1 eller 2 eller Infinite?

Netflix delade en pressbild med Little Sister och Big Daddy, vilket betyder att det är säkert att anta att dessa BioShock-karaktärer kommer att dyka upp i den kommande filmen.

"Vi gör alla val, men i slutändan gör våra val oss."



Netflix + BioShock. Skulle du vara snäll att hålla ögonen öppna? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15 februari 2022

"Netflix är bland de bästa och mest framåtsträvande historieberättarna inom all underhållning", sa Take-Two vd Strauss Zelnick i ett uttalande.

Zelnick tillade: "Vi är glada över att de delar vår vision och vårt engagemang för BioShock-serien, som är älskad av miljontals fans runt om i världen. 2K:s Cloud Chamber-studio är djupt i aktiv utveckling på nästa iteration av serien, och tillsammans med vårt partnerskap med Netflix är vi fortfarande mycket övertygade om att BioShock kommer att fortsätta att fängsla och engagera publiken."

Enligt uppgift tog det Netflix ungefär ett år att få sitt avtal med 2K och Take-Two Interactive. Deras BioShock-film kommer att produceras av Take Two tillsammans med Roy Lees Vertigo Entertainment.

2K, som ägs av Take Two, jobbar också på nästa BioShock-spel. Men det tillkännagavs först 2019 - då det förväntades vara under utveckling under " de kommande åren "

Skriva av Maggie Tillman.