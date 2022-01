Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den här How I Met Your Mother-uppföljaren har haft en lång och stenig historia under utveckling, men den kommer äntligen på våra skärmar nästan ett decennium efter originalet.

How I Met Your Father är ett Hulu Original där vår huvudperson, Sophie, berättar för sin son historien om hur hon träffade hans pappa.

Ungefär som serien som den kommer ifrån, är showen baserad i New York och följer en grupp unga vänner som försöker navigera sig igenom singellivet.

Vi är bara i början just nu och lär fortfarande känna dessa nya karaktärer, men kanske kommer det att visa sig vara lika "legen - vänta på det - dary" som originalet.

How I Met Your Father säsong ett började streamas den 18 januari 2022. Hulu släppte två avsnitt för premiären och ett nytt avsnitt följer varje tisdag. Detta kommer att fortsätta under seriens varaktighet och förväntas avslutas tisdagen den 15 mars 2022.

Den första serien av How I Met Your Father kommer att ha 10 avsnitt totalt, nedan är alla förväntade releasedatum:

Avsnitt 1: 18 januari 2022

Avsnitt 2: 18 januari 2022

Avsnitt 3: 25 januari 2022

Avsnitt 4: 1 februari 2022

Avsnitt 5: 8 februari 2022

Avsnitt 6: 15 februari 2022

Avsnitt 7: 22 februari 2022

Avsnitt 8: 1 mars 2022

Avsnitt 9: 8 mars 2022

Avsnitt 10: 15 mars 2022

How I Met Your Father är en Hulu-originalproduktion och är som sådan exklusiv för Hulu i USA.

Hulu kostar $6,99 per månad eller $69,99 per år, det är bara tillgängligt i USA och stöds av annonser.

För $12,99 per månad kan du få annonsfri visning på Hulu .

Disney, Hulus moderbolag, har bekräftat att How I Met Your Father kommer att finnas tillgängligt på Disney+ , men det lanseras vid ett senare tillfälle.

I Storbritannien kommer How I Met Your Father att vara tillgänglig att streama från onsdagen den 9 mars 2022.

Disney+ kostar £7,99 per månad i Storbritannien eller £79,90 med en årsprenumeration.

squirrel_widget_187869

Vilken är den bästa streamingenheten för din TV? Vår bästa rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max . Också utmärkta är Google Chromecast med Google TV , Roku Express 4K , Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick .

Det finns verkligen, och för en uppfattning om vad du kan förvänta dig av serien kan du se den här:

Inget har tillkännagetts officiellt och vi kommer troligen att behöva vänta och se hur säsong ett utspelar sig innan vi hör nyheter om en förnyelse.

Historiskt sett har Hulu dock en meritlista med att hålla fast vid program i mer än en säsong, så det finns en god chans att det kommer att vara fler på väg.

Skriva av Luke Baker.