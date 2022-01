Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Fresh Prince of Bel-Air får en omstart.

Den nya showen, kallad Bel-Air, har till och med fått sin första trailer. Är ditt intresse väckt? Här är allt du behöver veta om omstarten - inklusive vad du kan förvänta dig, hur du streamar det och hur du kommer ikapp.

Bel-Air är en "dramatisk återberättelse" av historien om The Fresh Prince of Bel-Air. Den kommande showens officiella synopsis lyder:

"Peacocks nya entimmesdramaserie Bel-Air utspelar sig i dagens Amerika och föreställer den älskade sitcomen The Fresh Prince of Bel-Air genom en ny, dramatisk version av Wills komplicerade resa från gatorna i West Philadelphia till de gated herrgårdarna i Bel-Air. När dessa två världar kolliderar, räknar Will med kraften i andra chanser samtidigt som han navigerar i konflikter, känslor och fördomar i en värld som skiljer sig mycket från den enda han någonsin känt."

Skådespelarna för omstarten inkluderar:

Jabari Bank som Will

Adrian Holmes som farbror Phil

Cassandra Freeman som moster Viv.

Olly Sholotan som Carlton

Coco Jones som Hilary

Akira Akbar som Ashley

Jordan L. Jones som Jazz

Simone Joy Jones som Lisa

Jimmy Akingbola som Geoffrey, butlern/huschefen

Den nya showen är exekutivt producerad av den ursprungliga Fresh Prince Will Smith, som sa att han var inspirerad av en fantrailer som laddats upp på YouTube.

Will Smith delade seriens trailer och skrev:

"För tre år sedan laddade min kille Morgan Cooper upp sin fantrailer till YouTube, som visade hur han föreställde sig The Fresh Prince som ett drama. Nu, här är den första fullständiga titten på hans återberättande av historien som alltid har legat mig så varmt om hjärtat. Kan inte vänta på att ni ska se den 13 februari på @Peacock."

Bel-Air släpps den 13 februari 2022 – även kallad Super Bowl Sunday.

De tre första avsnitten av säsong ett kommer att debutera samtidigt. Därefter kommer nya avsnitt släppas varje vecka.

I USA kommer den nya serien att finnas att se på Peacock. NBCUniversals streamingtjänst har en gratis annonsstödd nivå samt en premiumnivå utan annonser för $5 per månad. Du kan lära dig mer om Peacock här.

En brittisk release har inte bekräftats ännu, men omstarten kommer förmodligen att vara tillgänglig i landet på Peacock via Sky/NOW.

Ja. Den första trailern landade den 10 januari 2022. Du kan se den högst upp på den här sidan.

Du bör se den ursprungliga succéserien, The Fresh Prince of Bel-Air, som sändes första gången i september 1990 och varade i sex säsonger. Showen följer tonåringen Wills äventyr när han lär sig att överleva den mer exklusiva miljön i sin mosters och farbrors hus i Bel-Air. Den finns att streama på HBO Max , eller så kan du hyra eller köpa de olika säsongerna från Amazon Prime Video .

Du kan också köpa showen på DVD om du föredrar att äga ett fysiskt exemplar.

Slutligen bör du också kolla in återföreningsspecialen , som sändes på HBO Max 2020 och innehåller alla överlevande skådespelare.

Skriva av Maggie Tillman.