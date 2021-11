Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Peacock är på väg att flyga i Storbritannien och Irland.

NBC Universals streamingtjänst, som lanserades förra året i USA, har fått ett utländskt releasedatum. Som först rapporterades av Variety , från och med den 16 november 2021, kan Sky TV- och Now-kunder i Storbritannien och Irland få tillgång till Peacock utan extra kostnad. Det kommer först att få en "mjuk lansering" där, och någon gång under de närmaste månaderna kommer det att rullas ut till Sky-kunder i andra territorier, inklusive Tyskland, Italien, Österrike och Schweiz.

Detta är första gången Peacock kommer att vara officiellt tillgänglig utanför USA, även om det verkar vara ett tillägg snarare än en fullfjädrad, fristående app.

I Europa kan du förvänta dig att Peacock har original såväl som aktuella och tidigare TV-program, inklusive den amerikanska versionen av The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Friday Night Lights, Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives , och mer. Filmer på Peacock inkluderar The Last House on the Left, MacGruber, Seed of Chucky, The Skeleton Key, United 93, Very Bad Things, What Dreams May Come och You, Me och Dupree.

NBC Universal tillkännagav först planer förra sommaren att lansera Peacock som ett gratis tillägg för Skys satellit-TV-kunder i Europa. Peacock följer debuten av HBO Max i Europa förra månaden . Samtidigt sa ViacomCBS att de planerar att lansera Paramount Plus i Europa 2022 via Sky Cinema-prenumerationer.