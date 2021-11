Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - No Time to Die, det senaste inlägget i James Bond- serien, finns att hyra för 19,99 USD på digitala plattformar i USA.

Från och med 9 november 2021 kan du streama den nya 007 storsäljaren från Amazon Prime Video. Den finns att hyra från andra stora streamingplattformar, som Google och Vudu . Vilket alternativ du än väljer, när du digitalt hyr No Time to Die, har du 48 timmar på dig att se det.

Det senaste Bond-bidraget ser att en pensionerad 007 tvingas tillbaka till handling - för att stoppa en komplott från en skurk, känd som Satin, som har hotat miljontals liv. Bond spelas återigen av Daniel Craig, men han kommer att få hjälp den här gången av en kvinna, som heter Nomi, samt sina gamla vänner Miss Moneypenny, Q och M.

Trailers för filmen retar också återkomsten av Christoph Waltzs Blofeld.

No Time to Die var ursprungligen planerad att släppas förra året men drabbades av flera förseningar på grund av pandemin. Den hade äntligen premiär på biografer i Nordamerika förra månaden, vilket innebär att dess "PVOD"-släpp har kommit bara lite över en månad senare. Hittills har det passerat 600 miljoner dollar i biljettkassan över hela världen, vilket gör det till årets högsta intäkter. Som referens,Casino Royale och Quantum of Solace drog in 600 miljoner dollar respektive 585 miljoner dollar globalt brutto.

För mer om No Time to Die, inklusive när du ska se den i James Bond-tidslinjen, se Pocket-lints guide: