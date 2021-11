Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Mindre än hälften av Discovery+ -prenumeranter i USA prenumererar också på HBO Max . Men skulle de känna sig mer benägna att prenumerera på en enda videoströmningstjänst om den erbjuder innehåll från båda?

Tidigare i år kopplade AT&T av WarnerMedia och slog samman det med Discovery i en affär på 43 miljarder dollar som kommer att avslutas under de kommande månaderna. När det händer, som först rapporterades av Gizmodo och FierceVideo, kan deras flaggskeppsvideostreamingtjänster, HBO Max och Discovery+ , kombineras till en megatjänst.

Presidenten och VD:n för Discovery Streaming, JB Perrette, antydde så mycket under en nyligen genomförd vinstsamtal . Det låter som att HBO Max och Discovery+ i början kunde erbjudas som ett paket. Men så småningom kan Warner Bros Discovery (det nya namnet på det sammanslagna företaget) slå samman de två videostreamingtjänsterna till en. Perette beskrev att kombinera båda tjänsterna som något som skulle betyda en "otroligt attraktiv teknisk buffé".

Perrette sa också att han tror att en kombinerad tjänst skulle ge "meningsfulla kostnadsbesparingar" och "meningsfulla konsumentfördelar" till prenumeranter.

Tänk på Discovery+ börjar på 5 USD per månad med annonser och inkluderar innehåll från alla mediaegendomar under Discovery-paraplyet, inklusive HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, OWN, Discovery, Discovery+ Originals, Magnolia Network, A&E, Lifetime, History, Science Channel och The Dodo.

När det gäller HBO Max, det börjar på $10 per månad med annonser och har allt i HBO-katalogen, som The Game of Thrones, såväl som Max Originals som Mare of Easton. Den strömmar också innehåll från andra Warner Media-märken, inklusive DC Entertainment, The CW, Cartoon Network, TNT och TCM.

Det är naturligtvis oklart när ett HBO Max- och Discovery+-paket eller sammanslagningen kommer att ske, än mindre hur mycket de kommer att kosta var och en. Men åtminstone chefer diskuterar det öppet på inkomstsamtal.

