Massiva förseningar för alla framtida Marvel -filmer tillkännagivna

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det verkar som att Marvel -fans måste vänta en touch längre för de kommande Marvel -filmerna med Disney som ändrar hela schemat 2022.

Liksom resten av världen har filmproduktionen drabbats av förseningar under det senaste året som håller igen. För att lösa problemet flyttar Disney helt enkelt saker inför nästa år.

Detta ändrar datum för teaterutgivningen för ett antal Marvel -film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness väntas nu 6 maj 2022 snarare än mars. Thor: Love and Thunder flyttas till 8 juli 2022. Dessa förändringar innebär i sin tur att Black Panther: Wakanda Forever nu kommer att vara på bio den 11 november 2022.

Nia DaCostas The Marvels skjuts tillbaka till 17 februari som sedan driver Ant-Man and the Wasp: Quantumania till 28 juli 2023.

Allt hopp går dock inte förlorat som Guardians of the Galaxy Vol. 3 håller fast vid sitt ursprungliga sommarsläppdatum den 5 maj 2023. En annan för närvarande namnlös Marvel -film flyttar också till 3 november 2023.

Deadline rapporterar att dessa förändringar inte har att göra med någon av filmerna som kommer till Disney+ som vi nyligen sett med Black Widow , men nyheten kommer säkert att göra många besvikna.