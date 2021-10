Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Miljarder har redan körts i fem säsonger och följer maktspelet mellan miljardären Bobby Axelrod (Damien Lewis) och lagmannen Chuck Rhodes (Paul Giamatti) när de kämpar för att få en över varandra utan att tycka att de bryr sig om dem som blir säkerhet skador på vägen.

Men med en enorm plot twist i slutet av säsong fem, vad kommer att hända under säsong sex och kommer serien att fortsätta med samma hårda tillvägagångssätt? Bara vem som är kvar för att klara av att plocka upp bitarna, och vad kommer att hända härnäst?

Här är allt du behöver veta om Billions säsong sex, inklusive hur du ser det, när det förväntas släppas, vem som är med och vad som förväntas hända.

Den femte säsongen av miljarder delades upp i två delar som löpte sömlöst som en enda säsong. Anledningen till 18 månaders paus emellan var på grund av en filmpaus på grund av den globala pandemin. De första sju avsnitten av säsongen med 12 avsnitt sändes mellan maj och juni 2020. De fem sista avsnitten tog sig så småningom till våra tv -skärmar i september 2021 och slutade den 3 oktober 2021. Handlingen i säsong 5 nämner inte pausen bortsett från Chuck Rhodes tappar skägget.

Väntan på sjätte säsongen är tack och lov inte lika lång. Showtime har bekräftat att den nya säsongen kommer att börja sändas i USA den 23 januari och Storbritannien väntas följa strax efter.

I USA har miljarder visats på Showtime i veckovisa avsnitt samt att de kan streamas via Showtime -appen och det förväntas att säsong 6 kommer att följa samma mönster.

I Storbritannien visas den på Sky Atlantic, tidigare ett par dagar senare och borde vara tillgänglig via Sky Glass, Sky Q, Sky Go -appen och för dem som inte har Sky, Now TV.

Alla tidigare miljarder säsonger har bestått av 12 1-timmars avsnitt och det finns ingen anledning att föreslå att säsong 6 kommer att bli annorlunda den här gången.

Ja. För närvarande.

Damien Lewis som spelade Bobby Axelrod de senaste fem säsongerna har dock inte uteslutit att återvända till serien i framtiden: "Det finns kanske en möjlighet för mig att återvända", sa Lewis till New York Times i en intervju. "Men för närvarande, i stort sett, har Ax besegrats."

Med Axelrod nu ute ur bilden efter att ha flytt till Schweiz och Mike Prince (Corey Stoll) köper Ax Cap och Ax Bank, kommer säsong sex att fokusera kring en ny miljardär istället, och hur han och hans team hanterar Ax Cap -medarbetare medan hela tiden avvärjer Chuck Rhodes som har blickar för att förstöra Prince efter dubbelkorset i slutet av säsong fem.

Under tiden finns det antydningar om att Condola Rashads karaktär Kate Sacker också kommer att ha en starkare roll och vi kommer att se henne bli mer och mer som Chuck till den grad att hon kan förlora sin moraliska kompass när hon tar sig an utmaningen att fälla Mike Prince.

"Ju längre Kate arbetar med Chuck, desto mer hala saker kommer att bli", avslöjade Rashad i en intervju med TV -linjen . "Hon kommer att göra drag som ser legitima ut på papper, men det är det faktiskt inte. Kate hittar ett sätt att få skumma saker gjorda. Hon är väldigt smart så. Kate lärde sig det av Chuck, och det är därför de har den kopplingen. Det är som en mentorskap. eller en farbror-och-systerdotter. "

Samtidigt som Mafee och Dollar Bill lämnar Ax Cap för att starta ett eget företag som också kan vara en potentiell berättelse under säsong sex när de två startade "butik".

Vad vi inte vet är vad som kommer att hända med karaktärer som Wags, Wendy och Taylor Mason, även om de alla visas i säsongens sex teaser.

Efter utseendet på säsong 6 släppte trailern redan alla bakom förutom Damien Lewis.

Med nästa säsong av miljarder i januari har du inte länge att vänta tills historien fortsätter, men det betyder inte att du inte kan komma ikapp alla 60 avsnitt hittills. I USA är de tillgängliga på Showtime Anytime och i Storbritannien via Sky eller Now TV. Du kan också köpa varje avsnitt från säsong ett till fyra via Apple TV.

Ja. Showtimes underhållningspresident Gary Levine förklarade för Deadline att besättningen helt enkelt sköt de sista avsnitten av säsong 5 och hela säsong 6 tillsammans. "Vi kände oss skyldiga för publiken att behöva vänta så länge som de gjorde för att se resten av säsong 5 så att vi och resten av producenterna bara satte ner huvudet och sa att vi bara plöjer framåt," sa han.

Än så länge finns det ingen bekräftelse på miljarder säsong 7. Med tanke på att serien just har tappat en av dess nyckelfigurer misstänker vi att Showtime kommer att vilja se hur serien fungerar utan Damien Lewis för att se om den förnyas för en sjunde säsong. Håller tummarna för det fortsätter.