(Pocket-lint) - Fredagen den 13: e är en av de mest ikoniska skräckfranchiserna. Med huvudrollen i den hockeymaskklädda, machete-hanande Jason Voorhees, sträcker den sig över 12 filmer.



Många av er har säkert sett ett par av snedstreckarna när ni var på humör för billiga hoppskräck. Men om du är nyfiken på hela Jasons historia, från början till slut, måste du titta på alla filmer. Trots allt sker det mesta av serien i kronologisk ordning, med en film som börjar precis när den sista slutade. De två sista filmerna är undantaget, och vi kommer att förklara varför i den här guiden som beskriver den bästa ordningen för att se fredagen den 13: e filmerna.

Vi har inkluderat en bulleted, spoiler-fri version av den här guiden längst ner, plus en teaterlanseringsdatum och en speciell Freddy vs Jason-order.

OBS: DET KAN FINNAS SPOILERS NEDAN.

Första fredagen den 13: e filmen debuterade för över 30 år sedan, med Adrienne King i huvudrollen som Alice och Betsy Palmer som fru Voorhees. Den regisserades av Sean S Cunningham och skrevs av Victor Miller. (Miller vann nyligen en juridisk kamp som tilldelade honom rättigheterna till franchisen och Jason Voorhees karaktär).

Berättelsen följer en grupp tonårslägerådgivare som har börjat arbeta på Camp Crystal Lake och förbereder den för barn som kommer till sommarläger. Tyvärr vill ingen att lägret ska öppna igen. Du kommer att märka att en ung Kevin Bacon dyker upp i den här filmen som en intet ont anande rådgivare också.

Den andra filmen, regisserad av Steve Miner, introducerar Jason Voorhees som en mördare, men han saknar sin klassiska hockeymask och machete. Du lär dig att han överlevde sin drunkning som barn på något sätt och tillbringade sitt liv i skogen nära Camp Crystal Lake. Att bevittna hans mors halshuggning driver honom att döda. Lyckligtvis, för Jasons nyfunna blodlust, har ett nytt Camp Counselor Training -program nyligen öppnat precis i närheten av hans hem.



Adrienne King återupptar sin roll som Alice från den första filmen. Det spelar också Amy Steel och John Furey som några av rådgivarpraktikanterna.

Den tredje fredagen den 13: e hämtas dagen efter den andra filmen. Det ser Jason terrorisera en grupp tonåringar, igen. De besöker en väns hem på Crystal Lake den här gången. En anmärkningsvärd sak med denna del är att den introducerar hockeymasken som Jason kommer att bära resten av fredagen den 13: e filmen.



Steve Miner återvände som regissör efter att ha gjort del II. Filmen spelar Dana Kimmell som Chris Higgins, som tvingas möta Jason.

Nästa film, regisserad av Joseph Zito, återuppspelas nästa dag efter den tredje filmen. Jasons kropp återhämtas från platsen för massakern kvällen innan och föras till likhuset, där han spontant vaknar till liv igen och mördar likrädaren. Jason återvänder sedan till Crystal Lake, där en annan grupp tonåringar har gått till fest trots att stora grupper av tonåringar mördats där de senaste två nätterna.



Dessutom bor en granne med tonåringarna en familj med en tonårsdotter som heter Trish Jarvis. Hon har en yngre bror, Tommy Jarvis (Corey Feldman). Tommys karaktär är en av få som förekommer i flera filmer den 13: e filmen.

Den femte fredagen den 13: e filmen är lite av en mysteriefilm, eftersom vi ser en äldre Tommy Jarvis - som tillbringade åren sedan sitt möte med Jason Voorhees institutionaliserad - överförd till en ny sjöanläggning vid namn Pinehurst Halfway House. Snart börjar kropparna hopa sig, och medan vissa misstänker att Jason Voorhees återuppväcktes, misstänker folk också Tommy på grund av hans koppling till Jasons tidigare dödsresa.



John Shepherd spelar rollen som den äldre Tommy Jarvis, medan Melanie Kinnaman och Shavar Ross spelar som tonåringar. Danny Steinmann regisserade detta inlägg.

Jason Lives ser Jason live igen, tack vare Tommy Jarvis (nu spelad av Thom Mathews). Tommy har nyligen släppts från en mentalinstitution. Han går tillbaka till Crystal Lake för att se Jasons grav och bränna det som finns kvar av hans kvarlevor. Att se Jasons kropp utlöser lite freakout i Tommy. Han hugger Jasons kropp med en metallstaketstolpe, som träffas av blixtnedslag och på något sätt för tillbaka Jason som en odöda dödande maskin.

Denna film anses vara en av de bästa utanför originalfilmen. Den skrevs och regisserades av Tom McLoughlin.

The New Blood tar några år efter avslutningen av Jason Lives, med den odöda och uppenbarligen ofördelaktiga Jason Voorhees kedjad till botten av Crystal Lake. Jason har befriats av Tina Shepherd (Lars Park Lincoln), en tonåring med psykiska krafter som kämpar med sin fars död.

Tur för Jason, det händer bara att det är tonåringar som festar i huset bredvid Tinas.

The New Blood regisserades av John Carl Buechler. Det spelar också Kane Hodder i hans första av fyra framträdanden som Jason Voorhees.

I motsats till titeln tillbringar Jason faktiskt inte mycket tid i New York i den här delen, vilket är en av anledningarna till att det är en av de sämst granskade filmerna i serien. Jason återuppstår av ett båtankare som träffade en kraftledning som gick över botten av Crystal Lake. Han går sedan ombord på ett lyxfoder fyllt med tonåringar på väg till New York City. Majoriteten av denna film spenderas sedan på båten. Kanske borde den heta Jason Takes a Boat to Manhattan.

Filmen är skriven och regisserad av Rob Hedden. Det spelar Jensen Daggett, Scott Reeves och Barbara Bingham.

Förmodligen död, det som är kvar av Jason förflyttas till en rättsinstans för obduktion. Men när en rättsmedicinare ser Jasons svarta hjärta bestämmer han sig för att äta det och låter Jason styra sin kropp. Därifrån går Jason på en kroppsväxande dödsresa i ett försök att hitta sig en permanent kropp.

Jason Goes to Hell regisserades av Adam Marcus och med Kari Keegan i huvudrollen som Jessica Kimble - Jasons sista levande släkting.

Den här filmen var under decennier på gång. Det är en uppgörelse mellan två av de läskigaste skräckhuggarna genom tiderna.

Historien börjar med Freddy Kreuger (Robert Englund), som har glömts bort av människor, vilket gör att han inte längre kan komma in i barnen i Springdales drömmar. Så istället verkar han för Jason Voorhees som sin döda mamma och får honom att åka till Springdale för att döda och väcka rädsla. Detta kommer att påminna människor om Freddy och återuppväcka hans makt. Deras överenskommelse fungerar bra tills de två stjärnorna kommer i vägen för varandras dödsresor.

Så småningom inser tonåringarna i filmen att deras bästa satsning är att få Freddy ur sina drömmar för att möta Jason i köttet.

Freddy vs Jason regisserades av Ronny Yu. Det spelar Monica Keena, Kelly Rowland och Jason Ritter som tonåringar som springer från Freddy och Jason.

Så den här filmen släpptes året innan Freddy vs Jason. Men kronologiskt kommer det sist i serien.

Det ser Jason fångad av regeringen och en forskare vid namn Rowan Lafontaine (Lexa Doig), som vill frysa honom efter många misslyckade försök att döda honom. Jo, Rowan lyckas frysa honom, men hon gör detsamma mot sig själv. Flash 450 år till framtiden, och en grupp studenter - ledd av professor Brandon Lowe (Jonathan Potts) - besöker en nu förorenad jord, där de hittar Jason och Rowans kroppar och lägger dem på sitt rymdskepp på väg mot jorden 2.

OK, så här är översikten av guiden ovan, bara fri från spoilers:

Fredagen den 13: e (1980)

Fredagen den 13: e del II (1981)

Fredagen den 13: e del III (1982)

Fredagen den 13: The Final Chapter (1984)

Fredagen den 13: En ny början (1985)

Fredag den 13: e del VI: Jason Lives (1986)

Fredagen den 13: e del VII: Det nya blodet (1988)

Fredag den 13: e del VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Freddy vs Jason (2003)

Jason X (2002)

Här är varje fredag den 13: e filmen i den ordning de släppte på bio - igen, fri från spoilers:

Fredagen den 13: e (1980)

Fredagen den 13: e del II (1981)

Fredagen den 13: e del III (1982)

Fredagen den 13: The Final Chapter (1984)

Fredagen den 13: En ny början (1985)

Fredag den 13: e del VI: Jason Lives (1986)

Fredagen den 13: e del VII: Det nya blodet (1988)

Fredag den 13: e del VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Jason X (2002)

Freddy vs Jason (2003)

Här är en beställning för hur du ser fredagen den 13: e serien med Nightmare on Elm Street -serien - som leder hela vägen upp till Freddy vs Jason.

Fredagen den 13: e (1980)

Fredagen den 13: e del II (1981)

Fredagen den 13: e del III (1982)

Fredagen den 13: The Final Chapter (1984)

Nightmare on Elm Street (1984)

Fredagen den 13: En ny början (1985)

Nightmare on Elm Street II: Freddys Revenge (1985)

Fredag den 13: e del VI: Jason Lives (1986)

Nightmare on Elm Street III: Dream Warriors

Fredagen den 13: e del VII: Det nya blodet (1988)

Nightmare on Elm Street IV: The Dream Master (1988)

Fredag den 13: e del VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Nightmare on Elm Street V: The Dream Child (1989)

Freddys Dead: The Final Nightmare (1991)

Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Freddy vs Jason (2003)

