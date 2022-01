Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ett av de största spelen genom tiderna, The Last of Us , anpassas för den lilla skärmen.

Tillkännagav under sommaren 2021, den har sedan dess startat i produktion och förväntas slutföras i mitten av 2022.

Här är allt vi vet om det hittills.

Det finns inget officiellt releasedatum ännu.

Med tanke på att full produktion inte förväntas avslutas förrän i juni 2022, är det osannolikt att vi kommer att se den sändas förrän senare i år åtminstone. Det är troligare att det slutar med vårens TV-säsong 2023.

Filmningen har enligt uppgift slutförts, men eftereffektsprocessen kommer att bli ett enormt åtagande, skulle vi föreställa oss.

Serien produceras av PlayStation Productions och Naughty Dog för HBO. Det betyder att säsong ett och senare kommer att vara exklusivt för HBO i USA.

Tack vare ett avtal mellan HBO och Sky kommer den sannolikt att visas på Sky Atlantic i Storbritannien .

Andra regioner har andra lokala erbjudanden.

Vilken är den bästa streamingenheten för din TV? Vår bästa rekommendation är Amazon Fire TV Stick 4K Max . Också utmärkta är Google Chromecast med Google TV , Roku Express 4K , Apple TV 4K och Amazon Fire TV Stick .

Först tillkännagavs i juni 2020, The Last of Us kommer att vara en anpassning av videospelet från Naughty Dog. Säsong ett kan också innehålla några berättelsepunkter från The Last of Us Part 2 , även om det ännu inte har bekräftats.

Den följer den osannolika duon Joel och Ellie när de vandrar genom ett postapokalyptiskt USA, plågat av zombieliknande mutanter (de infekterade) och dödliga mänskliga banditer. Hon är immun mot den växtbaserade sjukdom som har drabbat så många andra, så det kan vara mänsklighetens sista hopp. Joels uppgift är att leverera henne till Fireflies - en militaristisk grupp som vill rädda världen till varje pris.

Showen är skriven av Tjernobyl-skaparen Craig Mazin, med många regissörer ombord för att hantera avsnitten. Piloten har styrts av Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), medan spelets regissör, Neil Druckmann, också är nere på att regissera minst ett avsnitt av TV-serien.

Han twittrade den första officiella bilden av produktionen i september 2021, och visade Joel och Ellie bakifrån. Deras styling är nästan identisk med deras motsvarigheter i spelet.

När jag först såg dem på inspelningsplatsen i full kostym, var jag som: "Hoooooooly shit! Det är Joel & Ellie! !"



@HBO- anpassningen av @Naughty_Dog :s The Last of Us är på full fart!



Kan inte vänta med att visa er mer (från alla våra projekt!) Happy #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 september 2021

Joel Miller spelas av The Mandalorian, Game of Thrones och Narcos-stjärnan Pedro Pascal. Ellie spelas av Bella Ramsey, även hon av Game of Thrones berömmelse.

Andra knutna till projektet inkluderar Gabriel Luna som Joels bror Tommy, Murray Bartlett som Frank och Merle Dandridge som Marlene. Anna Torv (Mindhunter) spelar Tess, medan Euphorias Storm Reid har bekräftats för rollen som Ellies vän Riley.

Thandie Newtons dotter, Nico Parker, spelar Joels dotter Sarah.

Tyvärr finns det inga trailers för serien ännu.

Skriva av Rik Henderson.