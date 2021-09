Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under en dag och ålder där det känns som att det dyker upp en annan strömningstjänst varje vecka har DAZN funnits sedan 2016 - även om du kanske bara får reda på det nu eftersom din favoritidrottsliga nu strömmar uteslutande på tjänsten.

Vi berättar i alla fall allt du behöver veta om vad DAZN är, vilken typ av innehåll du kan titta på det, hur du registrerar dig och allt annat du kanske undrar.

Först och främst är det viktigt att notera att DAZN är ett mycket globalt varumärke, och med det följer en fragmentering av innehåll. I DAZN: s fall är fragmenteringen dock enorm.

I grund och botten, beroende på vilket land du bor i, är DAZN en helt annan streamingtjänst helt, men i grunden är det i grunden Netflix för sport. Frågan till dig bör vara, "är de sporter jag tittar på tillgängliga i mitt land på DAZN eller någon annanstans?"

För att sammanfatta hur komplicerat streamingnätverket DAZN erbjuder globalt verkligen är har företaget delrättigheter till över 30 olika sportkategorier, bestående av mer än 180 specifika sportevenemang eller ligor i 120 olika länder (och räknas). Blanda ihop dessa siffror och du har en nästan otalig kombination av vad som finns tillgängligt i vissa områden och vad som inte är det.

Ta WWE, till exempel. I USA är det endast tillgängligt att titta på NBC: s Peacock -nätverk, och i Storbritannien måste du ha WWE: s eget WWE -nätverk om du vill titta på. Men om du befinner dig i Tyskland har DAZN exklusiva rättigheter till hela WWE -katalogen och streamar alla de senaste evenemangen live när det sänds.

Detsamma gäller för mer populära evenemang som Premier League, Serie A och UEFA Champions League. I Storbritannien kan fotbollsfans titta på matcher via Sky Sports eller BT Sport, men om du bor i Kanada kan du streama både live Premier League- och UEFA Champions League -spel på DAZN.

Om du är i Italien har DAZN fullständiga Serie A -streamingrättigheter som gäller även UEFA Europa League, men försök att titta på Champions League, och du har inte tur - du behöver Amazon Prime för det.

DAZN är prissatt till en branschhög $ 19,99 per månad i USA men kommer ner till en mycket mer rimlig $ 99,99 per år om du är villig att betala ut alla dessa pengar på en gång. I Storbritannien kostar DAZN 7,99 pund per månad , en kraftig ökning från föregående månadskostnad på 1,99 pund. Intressant nog verkar det inte finnas något alternativ för en årsplan i Storbritannien.

Det är viktigt att notera att DAZN inte är en verklig tv-kanal utan istället en online-streamingtjänst, vilket innebär att du måste titta på webben eller en internet-kompatibel smart-TV.

I USA har boxning blivit den mest populära sporten som finns på DAZN sedan HBO meddelade att de inte längre kommer att vara värd eller sända sportevenemang.

DAZN innehar rättigheterna till nästan alla kända sporter i världen på ett eller annat sätt; frågan är om de äger rättigheterna till den atletiska tävling du vill titta på i det land du bor.

Det enklaste sättet att avgöra det är genom att hoppa in på DAZN -webbplatsen och klicka på "Sport" -bannern högst upp. Eftersom webbplatsen vet i vilket land du befinner dig, bör resultaten du ser vara alla de sporter som finns att strömma om du väljer att registrera dig.