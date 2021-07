Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Universal Pictures utvecklar en helt ny filmtrilogi för att utvidga The Exorcist Universe.

Den första filmen i den nya trilogin kommer att se den Oscar-nominerade Hamilton-skådespelaren Leslie Odom Jr som en far till ett besatt barn. Desperat på hjälp vänder han sig uppenbarligen till Chris MacNeil, Ellen Burstyns karaktär från originalfilmen The Exorcist. Nästa post i The Exorcist Universe kommer inte att släppas förrän i slutet av 2023, men Universal Pictures har redan gått med på att spendera 400 miljoner dollar på det samt två filmer till för att slutföra en ny trilogi.

Så det är dags att besöka den klassiska serien igen innan de nya filmerna debuterar. Vi ska erkänna att de flesta filmerna kämpar för att leva upp till originalet, men det finns ett par pärlor. Här är ordern att titta på dem. Det är efter släppdatum eftersom några av delarna ignorerar uppföljaren och försöker vara direkta uppföljare själva. Exorcist III ignorerar till exempel The Exorcist II. Och TV-programmet ignorerar allt i franchisen utom originalfilmen The Exorcist.

Tekniskt sett kan du skapa en kronologisk visningsordning ur franchisen, med tanke på att det finns två prequel-filmer - Dominion: Prequel to the Exorcist och Exorcist: The Beginning - men de är tekniskt sett samma film (samma rollbesättning, liknande manus, det är konstigt ). De är inte särskilt bra heller, så det kändes fel att låta dig starta din Exorcist-titt på de kanske två värsta filmerna i universum.

Här är alla The Exorcist-filmer och TV-programmet i ordningsföljd. För dig som vill se en kronologisk ordning, oavsett hur tvingad det kan verka, har vi en punktversion av en längst ner, tillsammans med en spoilerfri version av släppdatumet. (Vi föredrar släppdatumet.) Vi har också inkluderat en spoilerfri version av William Peter Blattys "Trilogy of Faith" -beställning. Den listas också längst ner i den här klockguiden.

OBS: DET KAN SPOILER NEDAN.

Exorcisten startar Pocket-lints visningsordning, eftersom det är filmen som startade allt och kanske är den bästa hittills. Det följer Chris MacNeil (Ellen Burstyn), en skådespelerska som arbetar på en film i Washington, och hennes dotter, Regan (Linda Blair). Efter lite förspel börjar Regan visa tecken på att han är besatt av en demon. Hennes mamma tömmer alla medicinska alternativ tills en lokal präst skickar efter Exorcisten, far Merrin (Max Von Sydow).

Filmen är baserad på en roman av William Peter Blatty, som också skrev filmens manus. Det regisseras av William Friedkin.

Exorcist II fokuserar på Philip Lamont. Han är en präst som kämpar med sin tro efter en misslyckad utdrivning som såg en besatt flicka dö.

Efter denna exorcism har Lamont i uppdrag av Vatikanen att undersöka fader Merrins död, från den första filmen, fyra år tidigare. Det betyder att Lamont får besöka en till synes normal Regan i New York City. Det är värt att notera att den här filmen var en enorm kritisk besvikelse, kanske för att den inte innehöll mycket av det kreativa teamet bakom den första filmen. Till exempel regisserades den av John Boorman och skrevs av William Goodhart.

The Ninth Configuration markerar regissörsdebut av William Peter Blatty, som skrev manus för originalfilmen samt originaltidningsromanen som inspirerade hela The Exorcist Universe. Själva den nionde konfigurationen har ingen direkt koppling till den första Exorcist-filmen, men den är en del av det som nu kallas "Blattys Trilogy of Faith" - med The Exorcist och The Exorcist III som de andra två filmerna i Blattys trilogi.

Filmen ser överste Hudson Kane (Stacy Keach) anlända till ett mentalsjukhus för traumatiserad militärpersonal. Kane blir omedelbart fascinerad av en patient vid namn kapten Billy Cutshaw (Scott Wilson), som var inställd på att gå till månen men hade en mental sammanbrott på startplattan.

Blatty slog ursprungligen filmen till studior som en uppföljare till The Exorcist och har i intervjuer sagt att Cutshaw, astronauten som fick ett psykiskt sammanbrott i den här filmen, är tänkt att vara samma astronaut som Regan säger "du kommer att dö upp där ”till i den första Exorcist-filmen.

The Exorcist III var skriven och regisserad av William Peter Blatty - igen, som skrev manus för originalfilmen såväl som ursprungshistorien. Det är den tredje delen i "Blattys Trilogy of Faith". Denna film skapades ursprungligen 1983 av Blatty med hjälp av regissören för The Exorcist, William Friedkin. När Friedkin lämnade projektet förvandlade Blatty det till en bästsäljande roman, Legion, innan han gick med på att styra Hollywood-anpassningen.

Exorcist III följer Lt. William F. Kinderman (George C Scott). Han är samma karaktär som undersökte dödsfallet i originalfilmen The Exorcist. Han undersöker nu en ny uppsättning mord som alla bär märkningen av en seriemördare, känd som Gemini Killer, som fångades och dömdes till döden 15 år tidigare - exakt samtidigt som Regan ägdes i den första filmen. Jason Miller återupptar sin roll som fader Ted Karras i den här filmen.

De två nästa filmerna på vår lista är två olika versioner av samma film.

Den här filmen följer en yngre fader Merrin, porträtt av Stellan Skarsgard, som kämpar med sin tro medan han arbetar på en arkeologisk grävning i Afrika. Den andra filmen, Dominion, spelades in först - med Paul Schrader som regissör. Men chefer vid produktionsföretaget Morgan Creek såg Dominion sista nedskärning och fruktade att det skulle bomba och beordrade omfattande omskott. Renny Harlin fick i uppdrag att regissera ombildningarna och sätta ihop en annan version av filmen.

Exorcist: The Beginning slutade med att få helt hemska recensioner, vilket ledde till att Schraders originalversion släpptes nästa år.

Liksom Exorcist: The Beginning följer den här filmen Father Merrin, återigen porträtterad av Stellan Skarsgard. Han kämpar med demonen som kallas Pazuzu efter att ha upptäckt en offerkammare under en begravd kyrka i Afrika. Det är värt att notera att denna andra film skiljer sig från The Exorcist: The Beginning genom att ändra vem som så småningom har besatt i slutet av filmen, och den fokuserar mer på fader Merrins trauma från andra världskriget.

William Peter Blatty föredrog starkt denna version. han hänvisade till Exorcist: The Beginning som ett av de mest förödmjukande ögonblicken i sin karriär, även om han inte riktigt var inblandad i det.

Fox producerade en TV-serie Exorcist som pågick i två säsonger. Showen handlar om två präster, fader Tomas Ortega (Alfonso Herrera) och fader Marcus Keane (Ben Daniels), när de undersöker fall av demonisk besittning. Serien inkluderar så småningom demonen Pazuzu - sett någon annanstans i Exorcist-filmerna - och visar karaktärerna Chris (Sharon Gless) och Regan MacNeil (Geena Davis) från den första filmen, även om de spelas av olika skådespelerskor.

OK, så här är en överblickversion av guiden ovan, men fri från spoilers. Det är en visningsordning som listar när The Exorcist-filmer släpps på bio och när showen debuterade, med början med den första posten fram till den senaste.

The Exorcist (1973 - film)

The Exorcist II: The Heretic (1977 - film)

The Ninth Configuration (1980 - film)

The Exorcist III (1990 - film)

Exorcist: The Beginning (2004 - film)

Dominion: Prequel to the Exorcist (2005 - film)

The Exorcist (2016 till 2017 - TV-show)

Vi förklarade högst upp varför det är svårt att placera The Exorcist Universe i kronologisk ordning, men det kan göras. Det är fortfarande inte det bästa sättet att titta på.

Exorcist: The Beginning (2004 - film) *

Dominion: Prequel to the Exorcist (2005 - film) *

The Exorcist (1973 - film)

The Ninth Configuration (1980 - film) **

The Exorcist II (1977 - film)

The Exorcist III (1990 - film)

The Exorcist (2016 till 2017 - TV-show)

Saker att notera:

1. *: Exorcist: Början är resultatet av omvandlingar från Dominion: Prequel to the Exorcist. Båda filmerna har många av samma skådespelare och scener, så du kanske inte vill se dem båda. För vad det är värt ... Dominion: Prequel to the Exorcist recenseras bättre, men ingen av dem mottogs särskilt väl.

2. **: Den nionde konfigurationen ställs in under slutet av Vietnamkriget, så den kommer före The Exorcist II, som spelas in 1977.

Den första Exorcist-filmen är baserad på en roman av William Peter Blatty, som också skrev filmens manus. Men den nionde konfigurationen markerar Blattys regiedebut. Han slog filmen till studior som en uppföljare till The Exorcist. Blatty skrev och regisserade också The Exorcist III, vilket gjorde det till den tredje delen i det som nu kallas "Blattys Trilogy of Faith". Den tredje filmen skapades ursprungligen 1983 av Blatty och är baserad på hans bästsäljande roman Legion.

The Exorcist (1973 - film)

The Ninth Configuration (1980 - film)

The Exorcist III (1990 - film)

