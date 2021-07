Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Purge Universe är en av de mest framgångsrika skräckfilmfranchisesna genom tiderna.

Den ursprungliga filmen The Purge, som debuterade 2013, tjänade 90 miljoner dollar i USA: s kassa med bara en budget på 3 miljoner dollar. Det var tillräckligt bra för att det skulle kunna skapa ett universum bestående av tre uppföljare, en prequel och till och med en TV-serie. Från och med nu har hela franchisen tagit in över 6,2 miljarder dollar över hela världen.

Sammanfattningen bakom The Purge Universe handlar om en alternativ version av USA - där en gång om året, för en enda dag, görs allt brott lagligt. Kanske gör situationen ännu skrämmande, de flesta av utrensarna (aka folk som gör allt mord i denna dystopiska verklighet) bär groteska masker medan de begår sina våldshandlingar. Filmerna tenderar också att fokusera på en grupp karaktärer som förbereder sig och försöker överleva 24-timmars rensningsperioden.

Under fem filmer och en TV-serie lär du dig mycket mer om rensningens ursprung, inklusive vem som startade det och varför.

Den femte filmen i serien, The Forever Purge, släpptes just. Så det är den perfekta tiden att ta reda på hur du kan titta på alla filmer i den ordning hur händelserna händer. Här är alltså en kronologisk ordning för The Purge Universe. Om du föredrar att titta på utgivningsdatum har vi inkluderat den beställningen längst ner.

OBS: DET KAN SPOILER NEDAN.

Den första filmen i Pocket-lints visningsordning är faktiskt den fjärde posten i franchisen. Den första rensningen visar händelserna med, du gissade det, den första rensningen. Filmen avslöjar att ett nytt politiskt parti, känt som New Founding Fathers of America, uppstod och vann USA: s president.

Filmen följer den första experimentella rensningen 2017. Den är begränsad till Staten Island i New York. Det är hjärnbarnet till sociologen Dr May Updale (Marisa Tomei), som lovar att det kommer att hjälpa till att rädda landet, eftersom det är det enda sättet för människor att släppa ut sin uppdämda ilska. Berättelsen fokuserar på en narkotika som heter Dmitri (Ylan Noel), liksom hans bror och syster Isaiah (Joivan Wade) och Nya Charm (Lex Scott Davis), när de försöker överleva.

Men regeringen gör saker och ting svåra för dem, eftersom de skickar in människor för att initiera våld och mord under den första rensningen.

Den allra första Purge-filmen äger rum faktiskt år 2022 och följer händelserna under den sjätte rensningen. Historien handlar om Ethan Hawkes James Sandin, en säkerhetssystemdesigner som gjort en lukrativ karriär av reningssäkra hem. Vi följer Sandins familj när de låser sitt eget hem och väntar på att rensningen slutar. Men det blir värre när Sandins son, Charlie (Max Burkholder), släpper in en sårad man in i hemmet.

The Purge: Anarchy plockar upp ett år efter den första filmen The Purge och ser början på ett motstånd ta form mot den årliga rensningen.

Det öppnar med anti-purge-demonstranter, som inkluderar Dwayne (Edwin Hodge), främlingen som släpptes in i Sandins hem i den första filmen. Han kapar regeringens sändningssystem för att fördöma rensningen. Filmen följer sedan Eva Sanchez (Carmen Ejoga) och hennes 17-åriga dotter Cali (Zoe Soul) när de försöker överleva rensningen med hjälp av Leo Barnes (Frank Grillo), en polissergeant i Los Angeles som är ute efter hämnas i rensningen.

Purge TV-serien gick i två säsonger i USA Network. Varje säsong täcker en annan rensning.

Den första säsongen äger rum under 2027 i The Purge Universe och följer olika karaktärer från en liten stad som försöker överleva natten. Den andra säsongen följer en ny uppsättning karaktärer och bryter ny mark genom att visa hur händelserna utvecklas dagen efter den årliga rensningen. Det finns ingen konkret tid för andra säsongen, men den äger rum mellan första säsongen och nästa film i vår ordning, The Purge: Election Year.

En bonus för dem som klarar hela showen: Du kan fånga Ethan Hawke som repriserar sin roll under en flashback i sista avsnittet av säsong två.

Valåret äger rum 2040 och ser händelserna under den 25: e rensningen. Filmen visar att det politiska partiet som startade The Purge, the New Founding Fathers of America, har börjat förlora sitt grepp om makten. När en kandidat mot rensning, Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), verkar redo att vinna ordförandeskapet, upphäver de nya grundarna den immunitet som politiska figurer åtnjuter under den årliga rensningen och planerar att döda Roan.

Lyckligtvis är Roans säkerhetschef Frank Grillos Leo Barnes, som återupptar sin roll från The Purge Anarchy. Edwin Hodge återupptar också sin roll från de två första filmerna och leder nu ett underjordiskt rensningsmotstånd.

Den senaste filmen är också den sista filmen i franchisen, kronologiskt. I filmen spelar Ana De La Reguera, Tenoch Huerta och Josh Lucas.

The Forever Purge tar upp åtta år efter händelserna under valåret. Det har också gått åtta år sedan Charlene Roan blev president, men New Founding Fathers har vunnit det senaste valet och återinsatt den årliga rensningen. Men när de säger att rensningen är över i år stannar utrensarna inte.

OK, så här är en överblickversion av guiden ovan, men fri från spoilers.

The First Purge (2018 - film)

The Purge (2013 - film)

The Purge: Anarchy (2014 - film)

The Purge (2018 till 2019 - TV-show)

The Purge: Election Year (2016 - film)

The Forever Purge (2021 - film)

Här är en visningsordning som visar när Purge-filmerna släpps i biograferna och när showen debuterar, med början med den första posten fram till den senaste.

The Purge (2013 - film)

The Purge: Anarchy (2014 - film)

The Purge: Election Year (2016 - film)

The First Purge (2018 - film)

The Purge TV Series (2018 till 2019 - TV-show)

The Forever Purge (2021 - film)

