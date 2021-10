Succession säsong 3 släppdatum, hur man tittar och hinner med

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När ridån stängde på Succession säsong 2 - åh, det slutet - ivriga tittare väntade ivrigt på säsong 3. Lyckligtvis, efter en försening på grund av globala omständigheter, är den väntan nu över, efter Succession säsong 3 visade skärmar den 18 oktober 2021.

Oroa dig inte, inga spoilers här, bara all information om hur, var och när du ska titta på Succession säsong 3 ...

Säsong 3 har nu börjat, efter att avsnitt ett sändes den 18 oktober 2021. Det är en vecka-för-vecka-affär.

Den officiella trailern släpptes den 6 juli 2021, som du kan titta på nedan om du vill prova på vad som kommer att komma under säsongen.

Succession, som är en original HBO -nätverksshow, finns på HBO Max för den amerikanska publiken. Det är $ 14,99 i månaden utan annonser (eller $ 9,99 i månaden med annonser).

squirrel_widget_4152470

För närvarande är dock HBO Max inte tillgängligt i andra territorier utanför USA. För dem i Storbritannien är Succession on Sky. Du behöver en Sky -prenumeration eller en Now Entertainment -prenumeration - som också är tillgänglig från andra källor, till exempel BT TV eller faktiskt via olika set -top -boxar och streamingpinnar.

De två första säsongerna hade vardera 10 avsnitt var, så vi förväntar oss att Succession säsong 3 kommer att följa samma format med ytterligare 10 avsnitt.

Det borde ge det totala antalet till 30 - och det kan hända mycket inom den tidsramen.

Vi sa inga spoilers. Allt vi behöver fortsätta just nu är den där trailern, som publicerats ovan, som presenterar alla våra favoritkaraktärer i olika stadier av sammanbrott, tillsammans med familjens inhopp om vem som verkligen kommer att bli efterföljaren till Waystar Royco. Förmodligen ingen om Logan Roy har sin vilja. Stackars Shiv, va?

Succession säsong 1 är tillgänglig på Blu-ray om du vill ha skivformatet av högsta kvalitet. Säsong 2 nådde dock aldrig en 4K -skivversion och var endast bunden som ett säsong 1 & 2 DVD -paket .

squirrel_widget_5724768

Alltmer, naturligtvis, att inte äga fysiska medier och istället strömma dina favoritprogram är en del av visningsupplevelsen. Det är inte annorlunda för Succession, som finns tillgängligt på många ställen för infångningsändamål.

Om du är en Nu -kund med ett underhållningspaket är sedan säsong 1 och 2 tillgängliga för visning utan extra kostnad utanför din befintliga prenumeration (det är £ 9,99 i månaden, ytterligare £ 5 i månaden för Boost för att höja kvaliteten till Full HD (1080p) - det finns inget alternativ att titta på i 4K). Sky -prenumeranter kan också se säsong ett och två On Demand.

Om du vill titta på specifika avsnitt någon annanstans erbjuder Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube och Google Play TV & Movies istället pay-per-download, vilket innebär att 4K är möjligt. Omkring £ 1,89/$ 1,99 per avsnitt skulle dock ett streamingabonnemang vara ett billigare sätt att binge de tidigare säsongerna - om än i lägre upplösning.

Detta är inte svarbart ännu. Men med tanke på storleken på de två första säsongerna och den starka fansen, om säsong 3: s tittarsiffror sitter tillräckligt högt så förväntar vi oss mycket att Succession säsong 4 är på korten.

Men låt oss inte gå före oss själva ännu, för det finns ytterligare 10 avsnitt av oro och komedi att ta sig igenom.