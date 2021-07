Peacock för att streama nya Universal- och DreamWorks-filmer först med början 2022

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Peacock blev bara ett mer lockande videostreamingtjänstalternativ i USA, tack vare en ny affär som den bläckade med Universal.

Från och med 2022 kommer Universal teatralösningar att träffa Peacock som exklusiva senast fyra månader efter att de släppts på bio. Fleraårsavtalet inkluderar Universal-titlar samt titlar från DreamWorks, Illumination och Focus Films. Som en del av avtalet kommer nya utgåvor inte bara att gå till Peacock först utan även under de sista fyra månaderna av det traditionella 18-månaders betalningsfönstret. Pay-one avser de första rättigheterna att streama efter den första utgåvan.

Under tiomånadersperioden mellan dessa två fönster kommer titlarna att finnas tillgängliga på andra videostreamingtjänster, vilket gör det möjligt för "flera åskådare över en mängd olika streamingtjänster att uppleva Universals prisbelönta och kritikerrosade filmskiffer", meddelade företagen den 6 Juni 2021.

Slutligen, under Peacock-Universal-avtalet som meddelades på torsdag, kommer Universal också att producera exklusiva utgåvor för Peacock. Men den mest spännande aspekten av avtalet är att några av 2022: s mest efterlängtade utgåvor kommer till Peakcock först, såsom Jurassic World: Dominion och Minions: The Rise of Gru.

