Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Paramount + videostreamingtjänsten kommer att införa en annonssupportad plan den 7 juni 2021 som kostar halva priset på premiumplanen.

Prissatt till $ 5 per månad kommer den så kallade Essential-planen att erbjuda annonser och mindre innehåll. Premiumplanen på $ 10 har både lokal och nationell nyhetstäckning via CBSN och CBS live, men Essential-planen kommer endast att erbjuda nationella nyheter via CBSN. Premiumplanen på $ 10 har också mer sporttäckning, plus stöd för nedladdningar offline. Men båda planerna har "tiotusentals TV-avsnitt och filmer", inklusive original.

Tänk på att prenumeranter på premiumnivån på $ 10 ser några annonser, men de är begränsade till live-TV-program och en handfull serier. På tal om live-TV, kommer $ 5 Essential-planen inte att ge tillgång till din lokala live CBS-kanal. Om du blir förvirrad, klandrar vi dig inte. Lyckligtvis beskriver Paramount + alla olägenheter och skillnader i sina planer på denna FAQ-sida.

Läs mer: HBO Max lanserar sin billigare annonsstödda $ 10-plan

Ytterligare en sak att notera: $ 5-nivån är utformad för att ersätta en äldre $ 6-nivå som hölls på plats när ViacomCBS ommärkte CBS All Access till Paramount + förra våren . Det startade saker med premieplanen för $ 10 per månad och den hade en begränsad kommersiell plan för $ 6 per månad.

Om du för närvarande använder $ 6-planen kan du fortsätta använda den om du väljer. Men om du går till den nya $ 5 Essential-planen kan du inte byta tillbaka.

Skriva av Maggie Tillman.