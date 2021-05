Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - WarnerMedia och AT&T har sagt att HBO Max kommer att finnas tillgängligt till ett billigare pris från och med i sommar. Nu har det avslöjats hur mycket billigare.

Du får bara den reducerade prissättningen om du prenumererar på en annonsstödd plan som lanseras i juni. HBO Max meddelade under en WarnerMedia-presentation på onsdag att den annonsstödda kommer att kosta $ 9,99 per månad. Tänk på att dess fullständiga annonsfria plan har varit $ 14,99 per månad sedan tjänsten lanserades.

HBO Max kommande annonsfria plan är naturligtvis utformad för att uppmuntra abonnenttillväxt för streamingtjänsten. HBO och HBO Max avslutade 2020 med sammanlagt 41 miljoner abonnenter. Som referens hade Disney + över 103 miljoner användare från april 2021. Så det finns verkligen utrymme för HBO Max att växa.

HBO har lovat att den annonsstödda planen inte kommer att erbjuda reklam på varje show eller film. HBO-originalprogram kommer inte att få dem, till exempel, så prenumeranter kommer inte att avbrytas när de tittar på The Sopranos eller Game of Thrones. Bortsett från att erbjuda annonser och ha ett billigare pris kommer den nya nivån att märkas annorlunda från den mer premium genom att inte erbjuda teaterversioner samma dag för filmer som The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Det betyder att filmer som debuterar i teatrar också kommer att finnas tillgängliga på HBO Max samma dag som de har premiär - men bara för prenumeranter på $ 14,99-planen.

Som sagt, vi misstänker att HBO Max billigare erbjudande fortfarande kommer att locka användare i USA. Det bör åtminstone hjälpa det att bättre konkurrera med Disney + och Netflix, som börjar på $ 7,99 respektive $ 8,99 per månad. Även Paramount + och Hulu kostar mycket mindre i jämförelse.

squirrel_widget_4152470

Skriva av Maggie Tillman.