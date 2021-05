Bästa beställning av Tom Clancy-film: Hur man tittar på Ryanverse

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - När Marvel redogjorde för sina planer för MCU , skämde det många franchisetagare. Ingenting är lika konsekvent väl utfört och de olika filmerna och TV-programmen som har kommit ut ur Tom Clancys karaktärer är ett perfekt exempel på det.

Det betyder tyvärr att hur du än närmar dig Ryanverse - som Jack Ryan-filmerna heter - eller det utvidgade universumet av Tom Clancy, du kommer att hoppa mycket.

Det är dock värt att säga att det inte finns några fyllmedel här: de står alla upp i sig, men det finns bara en logisk metod att titta på dem:

Släppordningen har vissa fördelar, eftersom du bara kan följa med och njuta av turen.

Jakten på röda oktober är den bästa utgångspunkten för serien. I det kalla kriget - november 1984 - berättar historien om den röda oktober som försvinner. Medan CIA inte riktigt vet vad som händer, tror Jack Ryan (Alec Baldwin) att han har räknat ut det och analytikern befinner sig i frontlinjen. Det är viktigt att The Hunt for Red October introducerar oss för amiral James Greer (James Earl Jones), en central karaktär i Ryanverse. Det är en fantastisk thriller, men Sean Connerys Marko Ramius med sin skotsk-ryska accent stjäl showen.

squirrel_widget_4586912

Det är en förändring i huvudkaraktären till Harrison Ford som spelar Jack Ryan i Patriot Games, men det är väldigt mycket uppföljaren till Red October, med James Earl Jones som fortfarande spelar Greer. Patriot Games riktar sin uppmärksamhet mot internationell terrorism - med IRA i rampljuset. Jack Ryan är tekniskt sett en pensionerad CIA-analytiker i Patriot Games, men dras snart in igen.

squirrel_widget_4586966

Clear and Present Danger kommer snart efter Patriot Games och behåller Harrison Ford och James Earl Jones i sina roller som Ryan och Greer, samtidigt som de har samma regissör och producent - så en riktig uppföljare. Historien väver sig runt kriget mot droger, introducerar oss för John Clark (Willem Defoe) och Domingo Chavez (Raymond Cruz), båda betydelsefulla karaktärer i Clancys romaner. Det ser också Jack Ryan som CIA (fungerande) biträdande direktör (intelligens). En av Ryans rivaler inom CIA i filmen är Bob Ritter (Henry Czerny) - kom ihåg namnet, för han dyker upp igen senare.

squirrel_widget_4587020

Sum of All Fears berättar historien om en plan för att använda en förlorad kärnbomb i en terrorhandling, samtidigt som spänningarna ökar mellan USA och Ryssland. Det är en klassisk avstängning från det kalla kriget, men började 2002. Det är också en återställning för Jack Ryan, med Ben Affleck som går in i rollen, tillbaka som en ung CIA-analytiker - ganska degradering från Clear and Present Danger - och tillbaka i de tidiga stadierna av hans förhållande med den hustrun Cathy (Bridget Moynahan). John Clark är tillbaka och gör vad Clark gör, men spelas nu av Liev Schreiber.

squirrel_widget_4587047

Shadow Recruit är en annan återställning för Jack Ryan-berättelsen och introducerar Chris Pine till huvudrollen - men den bygger inte heller direkt på en roman, till skillnad från de andra filmerna på listan. Det är ännu en snurr på en Jack Ryan-ursprungshistoria, för han är tillbaka som analytiker för CIA som befinner sig i frontlinjearbetet (för tredje gången) och återigen njuter av ett blommande förhållande med Cathy, nu spelat av Keira Knightley. Även om det är ett nytt verk, visas Colm Feore i både Shadow Recruit och Sum of All Fears, men spelar olika roller.

squirrel_widget_237190

Without Remorse är ursprungshistorien för John Kelly / Clark, karaktären som dök upp i Clear and Present Danger and Sum of All Fears - men nu spelas av Michael B Jordan i Amazonas släpp 2021. Without Remorse tar tillbaka Bob Ritter (nu spelad av Jamie Bell) och introducerar Karen Greer, systerdotter till James Greer, som inte finns i romanerna. Det förväntas att dessa roller kommer att repriseras i en Rainbow Six-film.

Postkreditscenen i Utan ånger ser John Kelly / Clark prata med Bob Ritter och säger att han vill sätta upp ett multinationellt terrorismteam som heter Rainbow. Beskrivningen överensstämmer med Rainbow Six Tom Clancy-romanen och skulle ge en chans att få tillbaka Domingo Chavez (från Clear and Present Danger), som är en teamledare i Rainbow Six-boken. Rainbow Six var inspiration för videospel med samma namn och kunde ge Amazon en bro till sin Jack Ryan-serie eftersom Ryan och Clark interagerar mycket i böckerna.

I Tom Clancy-romanerna går Jack Ryan hela vägen till toppen och blir president. Det hände precis så att Harrison Ford 1997 spelade presidenten i Air Force One. Det är nästan omöjligt att skilja hans karaktär - James Marshall - från Jack Ryan-filmerna som kom några år tidigare, så det känns ganska mycket som en del av paketet. Sätt in den efter Clear and Present Danger för att slutföra Harrison Ford fest - det är en fantastisk thriller och värt att titta på.

Amazons Jack Ryan TV-serie är också ett rikt erbjudande och för Clancy-fans är det värt att titta på.

Jack Ryan (John Krasinski) är tillbaka som en CIA-analytiker och snubblar över misstänkta banköverföringar som kastar honom tillbaka i frontlinjen, igen, mönstret vi ser i Red October, Sum of All Fears och Shadow Recruit. Han parar ihop sig med James Greer (Wendell Pierce) och har nu Abbie Cornish som sin blivande fru Cathy. Kända karaktärer, men det finns ingen överlappning med filmerna (förutom karaktärens historia) - det är bara en fantastisk Jack Ryan-action.

Den andra säsongen går direkt från den första, vilket ger karaktärerna tillbaka på ett annat äventyr den här gången centrerad kring Venezuela, och en vävplott för att föra alla ihop. Oavsett om de inte passar in i filmerna är Jack Ryan-säsongerna en visuell och ljudbit.

Jack Ryan har varit en stor hit för Amazon och säsong 3 har beställts, men det är försenat på grund av pandemin, tror man. Det har också sagts att det förnyades för säsong 4 och det förväntas ta tillbaka huvudpersonerna till showen. Det finns väldigt lite officiella nyheter och för närvarande finns inga utgivningsdatum för den framtida serien.

Divisionen är ett separat Tom Clancy-universum som hittills har utforskats genom videospel. Det finns dock två TV-delar att veta om.

Division Agent Origins är en reklamfilm på Amazon Video som bara är ett enda uppdrag för att rädda några gisslan och det är oftast bara en brandbekämpningsscen.

Det finns också en The Division-film, som har undertecknats av Netflix. Den här filmen kommer att spela Jake Gyllenhaal och Jessica Chastain, regisseras av Rawson Marshall Thurber, med Ellen Shanman uppradad för manus. Handlingen följer samma rader som videospelet om en viral pandemi som sprids genom kontanter på Black Friday och efterdyningarna som ser att agenterna för Strategic Homeland Division aktiveras för att få tillbaka saker under kontroll.

Skriva av Chris Hall.