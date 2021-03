Vad du ska titta på innan Zack Snyders Justice League

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Justice League är tillbaka! DC: s svar på Marvels Avengers slog till storbildsskärmen 2017. Medan filmen tjänade 650 miljoner dollar på kassan var det ett kritiskt misslyckande. Men Zack Snyder Cut kan förändra det.

Zack Snyder regisserade tidigare Man of Steel och Batman vs Superman : Dawn of Justice. Han startade 2017s Justice League, men tragiskt sett drabbades han av en familjetragedie med sin dotter, vilket ledde till att han lämnade filmen innan den var klar. Warner Bros knackade på Joss Whedon för att avsluta filmen, och resten är historia. I grund och botten besviken DC-fans runt om i världen.

Snabbspolning fram till idag och Zack Snyder fick en massiv budget på 70 miljoner dollar för att omarbeta Justice League till vad han ursprungligen tänkte. Nu kommer den andra utgåvan av Justice League - aka Snyder Cut - att ha premiär via HBO Max den 18 mars 2021.

Om du planerar att titta på det - antingen igen eller för första gången - bör du se några DCEU-filmer för att komma ihåg eller veta allt som händer i Justice League. För att hjälpa dig har vi sammanfattat vad du behöver titta på.

OBS: Gå till botten för en punktversion av den här guiden för att hoppa över eventuella spoilers.

Denna stjärnbelagda ursprungshistoria ser Henry Cavill ta på sig manteln av Superman. Det spelar också Russel Crowe som Supermans födelsefader, Jor-el, liksom Kevin Costner och Diane Lane som Kents, som adopterar och höjer Superman på jorden och kallar honom Clark Kent.

Efter sin adopterade faders död anklagar Clark sig själv, reser världen och försöker dölja sin sanna identitet och krafter. Så småningom måste Clark acceptera sin identitet som Superman för att rädda planeten från en grupp av onda Kryptonians som leds av general Zod (Michael Shannon).

Zack Snyder var regissör för denna film.

Batman vs Superman visar hur två av de mest igenkännliga superhjältar slutar hata varandra.

Ben Afflecks Batman ser Cavills Superman som en ostoppbar främmande kraft som är för stor risk att lämna obevakad. Under tiden ser Superman Batmans varumärke av vaksam rättvisa som bara ytterligare ett exempel på att brott löper. Medan de båda arbetar för att manövrera den andra är Lex Luthor (Jesse Eisenberg) bakom kulisserna och gör ett vapen tillräckligt kraftfullt för att slå dem båda.

Zack Snyder regisserade också Dawn of Justice.

Suicide Squad äger rum ett år efter avslutningen av Batman vs Superman och ser regeringen överväga nya idéer i kölvattnet av Supermans död. Detta leder till skapandet av ett nytt team av kriminella krigare, som heter Task Force X, som består av fängslade superskurkar som Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) och mer.

Skurkarna måste samlas för att hindra en annan rekryterare till truppen - en demonisk häxa som kallas Enchantress - från att förstöra Midway City. Men den verkliga anledningen till att den här filmen är värt att titta på innan Snyder Cut är att vi får se lite mer av Jared Letos ta emot clownprinsen av brott, Joker. Vi vet att Leto kommer att visas som sin karaktär i den nya versionen av Justice League.

Wonder Woman fungerar som en ursprungshistoria för den Amazonas gudinnan Diana (Gal Gadot).

Regisserad av Patty Jenkins, Wonder Woman ser titelkaraktären komma in i striden under första världskriget efter att hon räddat den amerikanska piloten Steve Trevor (Chris Pine). Trevor berättar för Diana om en tysk forskare som arbetar för att göra en dödligare version av senapsgas. Hon tror att forskaren är den onda Gud av krig Ares i förklädnad, så hon lämnar sitt hem Themyscira för att möta Ares och stoppa utsläppet av hans giftiga gas.

James Wan skrev och regisserade den första fristående Aquaman-filmen med Jason Mamoa i huvudrollen. Den här filmen äger rum tekniskt efter Justice League, men det är en av de bättre DCEU-filmerna, och Aquaman har en stark roll i handlingen i den ursprungliga Justice League.

Så kolla in det medan du väntar på Snyder Cut.

Det ser Arthur, aka Aquaman, tvingas stoppa sin halvbror, Orm (Patrick Wilson), som förenar undervattensfolket i hopp om att attackera ytan. För att stoppa deras planer måste han få en mytisk trident som tillhörde en av Atlantis ursprungliga härskare.

Denna Wonder Woman-uppföljare regisserades av Patty Jenkins, som också regisserade den första Wonder Woman-filmen. Det ser Diana leva på 80-talet när hon arbetar på ett museum. Där kommer hon i kontakt med en sällsynt artefakt som ger önskemål. Medan artefakten ursprungligen verkar vara en välsignelse när den återvänder hennes förlorade kärlek, Steve Trevor (Chris Pine), lär sig Diana snart artefaktens sanna natur.

För varje önskan det ger, tar det tillbaka något från dig. Detta leder till att hon måste möta två andra som förstår artefaktens kraft i form av Maxwell Lord (Pedro Pascal) och Barbara Minerva, aka Cheetah (Kristen Wiig).

Om du vill märka varje skillnad mellan den ursprungliga Justice League och den nya Snyder Cut av filmen, skulle det inte skada att kolla in originalet. Naturligtvis kan en gång ha varit mer än tillräckligt med tittarupplevelser för Whedon att ta sig an Justice League.

Om så är fallet, spara i alla fall din mentala hälsa för Snyder Cut.

I filmerna spelar Ben Affleck som Batman, Henry Cavill som Superman och Gal Gadot som Wonder Woman. Karaktärerna måste komma tillsammans med andra berömda DC-hjältar för att stoppa den främmande skurken som kallas Steppenwolf från att förstöra jorden.

Dessa två filmer är också en del av DCEU. De äger emellertid båda rum efter Justice League-händelserna och har inga andra karaktärer som visas i Justice League än ett omnämnande av Batman eller Superman.

Shazam! (2019)

Rovfåglar (2020)

Det här är samma guide som ovan, endast listad i listform och fri från spoilers:

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Aquaman (2018)

Wonder Woman 1984 (2020)

Valfritt: Justice League (2017)

Justice League (2017) Andra DC-filmer du kan titta på:

Shazam! (2019) Rovfåglar (2020)



