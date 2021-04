Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Polisens korrigeringsdrama Line of Duty hade varit frånvarande från våra skärmar alldeles för länge men Ted Hastings och AC-12-teamet är tillbaka och de har sitt arbete för dem.

Här är allt du behöver veta om Line of Duty-serien sex, inklusive hur man tittar på den och hur och var man ska titta på de föregående säsongerna under förberedelserna.

Efter månader av förseningar på grund av den nuvarande globala pandemin sändes den sjätte serien av Line of Duty söndagen den 21 mars 2021 på BBC och BBC iPlayer i Storbritannien.

Det berodde ursprungligen på luft 2020, så fansen har väntat en tid på släppet.

Line of Duty-serien sex är tillgänglig för visning på BBC i Storbritannien och BBC iPlayer. Till skillnad från The Serpent, där BBC släppte alla avsnitt på iPlayer på en gång, är Line of Duty en vecka-för-vecka-affär.

Seriens final i Line of Duty-serien sex sänds därför söndagen den 2 maj 2021. Du kan se trailern för det sista avsnittet nedan, men om du inte har startat serie 6 ännu, tryck inte på play eftersom det kommer att förstöra saker för dig .

För dem som bor utanför Storbritannien har vi en praktisk guide om hur man tittar på streamingtjänster med hjälp av ett VPN som du kan försöka för att se serie 6. BBC blockerar vanligtvis VPN men det är kanske inte någon lätt uppgift.

Det finns en del prat om Line of Duty serie 6 som säljs internationellt, så det kommer sannolikt att komma till USA någon gång, men för närvarande är det inte klart vem det kommer att säljas till. Att hitta en VPN som inte blockeras av BBC är tyvärr det bästa alternativet för tillfället.

Line of Duty-serien en har fem avsnitt, medan serie två, tre, fyra och fem alla har sex, vilket betyder att det fanns totalt 29 avsnitt innan serie sex startade.

Serien sex har dock sju avsnitt, efter att BBC bekräftat i en tweet att ett extra avsnitt kom till den sjätte serien, trots att sex ursprungligen beställdes.

Lyssna, män. När gaffern ber om mer, ska du bättre leverera.

#LineOfDuty återvänder till serie 6 med ett extra avsnitt (7 istället för 6). Kommer snart till @BBCOne och @BBCiPlayer . pic.twitter.com/6An7jywJI1 - BBC Press Office (@bbcpress) 2 februari 2021

Det finns en Line of Duty-serie sex trailer som släpptes i början av mars 2021, som du kan se nedan om du inte har börjat säsongen ännu. Teamet på AC-12 - som inkluderar de tre huvudpersonerna från tidigare säsonger DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) och Supt Ted Hastings (Adrian Dunbar) - har ett annat knepigt fall på sina händer.

När man tittar på Joanne Davidson (Kelly Macdonald), som har varit senior utredare i ett högt profilerat mordärende, kommer AC-12-teamet att undersöka om mordet Davidson var på är fortfarande olöst på grund av poliskorruption.

Trailern föreslår också att vi kan ta reda på identiteten på den fjärde medlemmen i gruppen av korrupta officerare, känd som H. Ny AC-12-rekryter Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) frågar Arnott i trailern: "Tror du fortfarande att det finns en fjärde man där ute? ". Arnott svarar med "Man eller kvinna".

Line of Duty-serien en till fem är alla tillgängliga att titta på BBC iPlayer i Storbritannien. Du kan också se dem On Demand via Sky , om du har en Sky-prenumeration.

Alternativt kan du registrera dig för en gratis testversion av Acorn TV på Apple TV-kanaler och Prime Video TV-kanaler och titta på serierna en till fem genom det. Netflix erbjuder också Line of Duty i Storbritannien, men bara serie fem just nu.

För de i USA erbjuder både Hulu och Amazon Prime Video serier 1-5 av Line of Duty.

Skriva av Britta O'Boyle.