(Pocket-lint) - Det har gått över 80 år sedan Superman först debuterade på DC-seriens sidor 1938.

Bara 10 år efter det slog Man of Steel den stora skärmen via Superman-serier som sändes i teatrar. Under tiden sedan dess har vi fått åtta olika skådespelare att testa de röda och blåa tightsen, och vi lägger till mer i listan hela tiden. Nyligen spelade Tyler Hoechin Clark Kent i CW: s nya show Superman and Lois. Vi är också redo att få vår sista titt på Henry Cavills version av karaktären när Snyder-klippningen av Justice League släpps på HBO Max den 18 mars 2021.

Också: DC-filmer i ordning: DC Extended Universe-tidslinjen

Vi har också lärt oss att en ny Superman-omstart är i ett tidigt utvecklingsstadium, med Ta-Nehesi Coates som skriver in manuset för en Black Superman. Detta kommer enligt uppgift vara en helt ny karaktär, inte bara en svart version av Clark Kents superman. Så med allt detta nya Man of Steel-innehåll, trodde vi att det nu skulle vara en bra tid att avrunda varje Supermans utseende i ordning.

Vi börjar med de gamla serierna efter andra världskriget och fortsätter upp till Crisis on Infinite Earths. Tyvärr, eftersom Superman har startats om och gjutits flera gånger, finns det ingen enstaka kronologisk ordning att följa. Så vi har gått den klassiska vägen: Släppdatum, med undantag för några titlar. Vi har också inkluderat en lista med många av hans animerade framträdanden längst ner.

OBS! Det kan finnas spoilers nedan. Hoppa till botten av den här guiden om du vill se en punktversion kan du skumma istället.

Här är alla live-action Superman-filmer, serier och TV-program i ordning ...

Man of Steels första live-action-utseende kan spåras tillbaka till serier som hade premiär i teatrarna 1948 och 1950. De två serierna har vardera 15 kapitel och spelar Kirk Alyn som Superman och Noel Nielle som Lois Lane. Spencer Gordon Bennett fungerade som regissör för båda serierna, även om han delade medregistreringsuppgifter med Thomas Carrin, den första Superman-serien.

Den första officiella superhjältefilmen med DC-karaktärer ser George Reeves spela som Man of Steel. Superman, som sitt alter ego Clark Kent, tillsammans med Lois Lane (Phyllis Coates), undersöker världens djupaste oljebrunn bara för att upptäcka en ras av humanoida varelser har dykt upp från tunnelbanan. Filmen, regisserad av Lee Sholem, var avsedd att trumma upp intresset för The Adventures of Superman, en TV-show som hade premiär nästa år och sprang i sex säsonger. Det spelade också George Reeves.

Superman startade superhjältefilmgenren.

I den här klassiska filmen ser vi Supermans ursprungshistoria: Hans far Jor-El (Marlon Brando) skickar honom från Kryptons döende värld till jorden, där hans unika molekylära struktur ger honom supermakter. Han är uppvuxen av Kents tills han lär sig sanningen om var han kommer ifrån och måste möta Lex Luthor (Gene Hackman), som planerar att sänka USA: s västkust med ett kärnvapen.

En vätgasbomb skickas ut i rymden av Superman och släpper av misstag tre kryptoniska krigsförbrytare som leds av general Zod (Terence Stamp). Beviljas samma krafter som Superman, de tre kryptonierna planerade att erövra jorden. Under tiden frigör Superman sina krafter så att han kan leva ett normalt liv med Lois Lane (Margot Kidder).

Richard Donner regisserade Superman I och denna uppföljare, Superman II.

Superman III markerar ett kraftigt kvalitetsfall från de två första Superman-filmerna, kanske för att en ny regissör, Richard Lester, togs ombord. Hans återgivning ser Christopher Reeves återvända som Clark Kent och åker tillbaka till sin hemstad Smallville, Kansas. Under tiden anställer VD för Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), en begåvad men klutzy datorprogrammerare (Richard Pryor) för att hjälpa honom att förstöra sina konkurrenter och förhoppningsvis döda Superman.

Supergirl är den glömda spin-off från Christopher Reeves Superman-filmer. Det var ett kassakontor och kritisk besvikelse, men det ger en glimt av framtiden för sammankopplade universum i superhjältefilmer. Supergirl följer Kara Zor-El, en kryptonisk flykting. Hon bor i Argo City och tappar av misstag en enhet som driver hela staden. Hon följer den hela vägen till jorden för att få tillbaka den.

Den sista Christopher Reeves Superman-filmen ser Man of Steel ta ett kärnvapenlopp. När Superman meddelar att han avser att förstöra varje kärnvapen, är jordens nationer också överens om och börjar skjuta vapnen i rymden.

Superman avser att samla vapnen i rymden och kasta dem i solen. Supermans nemesis, Lex Luthor (Gene Hackman), fäster emellertid en sträng av Supermans hår till en av kärnorna, och när den kastas i solen skapar den en annan superdriven varelse, Nuclear Man (Mark Pillow), som motsvarar Supermans kraft. Sydney J Furie regisserade The Quest for Peace.

Superboy är ett tv-program som körde i fyra säsonger med början 1988.

Den producerades av Ilya och Alexander Salkind, som producerade de tre första Christopher Reeves Superman-filmerna samt Supergirl. Showen spelar John Haymes Newton som en ung version av Clark Kent / Superman som går på college. Serien innehåller också Stacy Haiduk som Supermans kärleksintresse Lana Lang och Scott James Wells som Supermans nemesis Lex Luthor.

Lois och Clark var en överraskande TV-show i mitten av 90-talet, med Dean Cain som Clark Kent och Terri Hatcher som Lois Lane. Serien öppnar med att Kent tar ett nytt jobb på Daily Bugle i staden Metropolis, där han möter Lois och blir kär. Medan showen är mer fokuserad på kärleksintresset mellan dess två huvudpersoner, har den fortfarande massor av action såväl som nya och klassiska Superman-skurkar som tar sig an Lois och Clark under hela showens fyra säsongslopp.

Smallville går ut för att svara på frågan om hur gymnasiet var för Superman.

Det spelar Tom Welling som gymnasiet version av Clark Kent som bor i Smallville. Det är den längsta = körande Superman live-action-serien med tio säsonger. Naturligtvis kom Superman-ursprungshistorien igen lite för showen, med Lex Luthor, spelad av Michael Rosenbaum, när han deltog i Smallville High med Clark. Den har även andra Superman-skurkar, som Darkseid, General Zod och Brainiac.

En falsk start med att återställa The Superman Universe, den här filmen är en uppföljare till de två första Christopher Reeves Superman-filmerna. Men det ignorerar händelserna i den tredje och fjärde filmen. Det är den tuffaste filmen att placera i vår tidslinje eftersom den ska spelas in fem år efter Superman II, som ägde rum 1982, men den ignorerar allt detta och sker på något sätt under ”dagens” 2006.

Brandon Routh spelar rollen som Clark Kent / Superman, som återvänder till jorden efter en femårig frånvaro för att hitta sin arknemes Lex Luthor (Kevin Spacey) planerar att döda honom och förstöra USA för att skapa sin egen kontinent som han kan styra. Superman måste också hantera problem i sitt kärleksliv, eftersom Lois Lane (Kate Bosworth) har gått vidare från honom under sin frånvaro från jorden.

Filmen som startade det officiella DC Extended Universe ser Henry Cavill ta på sig manteln till Superman. Den stjärnbelagda ursprungshistorien spelar Russel Crowe som Supermans födelsefader, Jor-el, och Kevin Costner och Diane Lane som de Kents som adopterar honom.

Clark, som skyller på sig själv efter sin adopterade fars död, reser världen för att dölja sin sanna identitet och makt. Så småningom måste Clark acceptera sin identitet som Superman för att rädda planeten från onda kryptoner som leds av general Zod (Michael Shannon).

Supergirl är en del av CW-kanalens Arrowverse, som inkluderar andra DC Universe-inspirerade program som Arrow, Batwoman och den nya serien Lois och Superman. Supergirl spelar Melissa Benoist som Kara Zor-El, som skickades till jorden från Krypton som 13-åring med sin nyfödda kusin. Hennes rymdfarkost slås av kurs och tar en omväg genom fantomszonen på väg till jorden.

Den där omvägen slutar se Kara hoppa 24 år in i framtiden, där hon finner att hennes spädbarn kusin nu är Superman.

Batman v Superman visar hur två av de mest igenkännliga superhjältarna hatar varandra.

Ben Afflecks Batman ser Cavills Superman som en ostoppbar främmande kraft som är för stor risk att lämna obevakad. Under tiden ser Superman Batmans varumärke av vaksam rättvisa som bara ytterligare ett exempel på att brott löper. Medan de båda arbetar för att manövrera den andra är Lex Luthor (Jesse Eisenburg) bakom kulisserna och gör ett vapen tillräckligt kraftfullt för att slå dem båda.

Zack Snyder regisserade Dawn of Justice.

Batman (Ben Affleck) och Wonder Woman (Gal Gadot) är outgunned och fortfarande tränger från Supermans (Henry Cavill) död i Batman v Superman, så Justice League ser det klassiska superhjälte laget förena sig för att ta emot Steppenwolf, en skurk som är ute att förvandla jorden till en obeboelig planet som sitt eget hem.

Det finns en ny fyra timmars "Snyder Cut" -version av Justice League på väg till HBO Max i september 2021. Den sätts ihop av originalregissören Zac Snyder, som tvingades lämna produktionen på grund av en familjetragedi.

Joss Whedon avslutade den ursprungliga teaterversionen av filmen.

Crisis on Infinite Earths är en crossover-händelse - som äger rum under fem avsnitt i Arrowverse TV-serie - där DC-hjältar som Superman och Supergirl förenas för att stoppa förstörelsen av jordens som finns över olika dimensioner.

Del en av serien är faktiskt ett avsnitt av CW-showen Supergirl, men det är inte den enda anslutningen till Man of Steel. Vi får tre versioner av Superman under crossover-evenemanget, varav två du kanske kommer ihåg från tidigare på vår lista.

Brandon Routh återvänder som sin version av Clark Kent från 2006-filmen Superman Returns, och Tom Welling framträder som hans version av karaktären från Smallville. Serien debuterar också versionen av Clark Kent för den senaste versionen av Superman.

Här är en lista över avsnitt för Crisis on Infinite Earths:

Supergirl -Säsong 5 avsnitt 9

-Säsong 5 avsnitt 9 Batwoman - Säsong 1 avsnitt 9

- Säsong 1 avsnitt 9 The Flash - Säsong 6 avsnitt 9

- Säsong 6 avsnitt 9 Arrow - Säsong 8 Avsnitt 8

- Säsong 8 Avsnitt 8 Legends of Tomorrow - Speciellt avsnitt

Superman och Lois hade premiär på CW i februari 2021 som den senaste expansionen av Arrowverse. Det ser Tyler Hoechlin som Superman och Elizabeth Tulloch som Lois Lane. I showen återvänder en gift Clark och Lois till Smallville för att uppfostra sina två söner, Jonathan (Jordan Elsass) och Jordan Kent (Alex Garfin). Serien förnyades nyligen för en andra säsong.

Vi har också sammanställt en lista som innehåller Supermans mest anmärkningsvärda framträdanden i animationer - det är för de av er som vill ha varje sista bit Superman-innehåll du kan hitta. Om du ska välja vilka animerade projekt du vill kolla in, rekommenderar vi de senaste animerade filmerna som produceras av DC, som 2018: s Superman Death eller Superman: Red Son från 2020.

