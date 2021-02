Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - HBO tillkännagav i mars 2020 att man planerade att utveckla en live-action-TV-anpassning av Naughty Dogs videospel The Last of Us från 2013. Nu har en av utställarna bekräftat vem som har gjutits för att spela huvudpersonerna i Joel och Ellie.

The Last of Us är den första TV-serien från PlayStation Productions, som planerar att producera både program och filmer från PlayStations katalog över videospel IP. Serien kommer att hjälmas av Craig Mazin, skaparen av TV-serien Chernobyl, liksom Neil Druckmann, president för Naughty Dog Studios och regissör för The Last of Us-spelet. Druckmann är den som bekräftade rollbesättningen den 10 februari 2021.

Vi är mycket glada över att Bella har gått med i TLoU-familjen! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 februari 2021

Citat-tweeting rapporter från The Hollywood Reporter och Deadline Hollywood, Druckmann avslöjade Joel kommer att spelas av Pedro Pascal och Ellie kommer att spelas av Bella Ramsey. Pedro Pascal är mest känd för sin titelroll i The Mandalorian, även om han också spelade Oberyn Martell i Game of Thrones. Fans av Game of Thrones kommer också ihåg Ramsey, som spelade den feistiga karaktären av Lyanna Mormont.

Aaaaand där finns den andra hälften. Stoked att ha Pedro ombord på vår show! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 februari 2021

Så The Last of Us TV-serier kommer att se Pascal i uppdrag att eskortera en annan unge, men den här gången en tonårsflicka snarare än Baby Yoda. Videospelet spelas in 20 år efter att en förödande infektion förvandlar större delen av mänskligheten till zombiliknande varelser. Joel hjälper Ellie ut ur en karantän i Boston och så småningom över hela landet i hopp om att hitta ett botemedel mot viruset som orsakade förödelse för samhället.

Spelet vann flera priser tack vare sin hjärtskärande historia, och dess uppföljare, 2020: s The Last of Us II , var lika framgångsrik.

Det finns inget släppdatum för TV-serien, men det kommer att ha premiär på HBO (och sannolikt HBO Max ) redan i år.

Skriva av Maggie Tillman.