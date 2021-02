Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Med Amazon på väg att lansera en ny serie i Lord of the Rings universum har det aldrig funnits en bättre tid att fånga upp alla våra små Hobbit-kompisers äventyr fram till den här tiden för att få en känsla av det universum de lever i .

Det är värt att notera. Istället kommer dessa att baseras på några av de längre, djupare och mer historiska världarna som de två filmerna missar. Tänk på dessa som inställda tusentals år före The Hobbit när ondskan åter uppstår i Middle-earth.

Men frågan kvarstår: vilken är den bästa ordningen att titta på de två befintliga trilogierna? Det finns naturligtvis inget rätt sätt, men det finns ett sätt som vi tycker är mest meningsfullt.

Beroende på hur tålmodig och engagerad du är, kanske du vill söka efter de utökade utgåvorna. Var och en av de sex filmerna finns som en mycket längre version än på biograferna. Alla går lätt över tre timmar.

OBS: DET FINNS SPOILER UNDER

Det mesta av filmen kan spelas in i tiden efter Hobbit-trilogin, men The Fellowship of the Ring är en riktigt bra introduktion till Middle-earth, Hobbits, Elves, The Shire och - ännu viktigare - The One Rings historia. Dessutom är en del av dess berättelse nyckeln till att förstå vad som händer i Hobbit-filmerna. Först och främst för att Hobbit-filmerna börjar med en gammal Bilbo som skriver ner sina äventyr till Frodo, och därför är en introduktion till Frodo viktig.

I den här filmen Frodo och hans företag: Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Merry (Meriadoc), Pippin (Peregrin) och Sam

(Samwise) tar ringen och börjar sin resa till Mordor, där de syftar till att kasta ringen i elden för att förstöra den. Under hela tiden förföljs och jagas av Saurons skrämmande Nazgul och Sarumans armé av Orc och Uruk-hai.

Som nämnts börjar historien med att Bilbo berättar om sina äventyr till Frodo. Vi får reda på den tid som Bilbo får järnväg till ett äventyr av trollkarlen Gandalf och ett gäng dvärgar som vill återta sin förlorade stad i Lonely Mountain som är full av skatt och för närvarande hem till draken Smaug. Bilbo får först tag på One Ring i den här filmen efter ett spel med gåtor med varelsen Gollum. Vad finns i hans fickor?

Bilbo, dvärgarna - ledda av Thorin - och Gandalf the Grey fortsätter på sitt uppdrag att återta staden. De har fått det att passera Misty Mountains och måste nu anta Mirkwood Forest, som inte är utan fara och de måste göra det utan Gandalf. När de väl har kommit till berget måste Bilbo - som utsedd inbrottstjuv - hitta den hemliga dörren och stjäla tillbaka den dyrbara Arkenstone som dvärgarna uppskattar som nyckeln till sin makt och ta tillbaka kontrollen över sin stad.

Bilbo och företaget är inblandade i ett krig, draken har lämnat Lonely Mountain och folket i Lake-town hotas. Orkar, dvärgar, älvor, människor och till och med jätteörnar förbereder sig för krig medan Bilbo har att göra med en maktgal Thorin. Gandalf räddas också från Necromancer i den här filmen.

Företaget är splittrat i slutet av gemenskapen, och så fortsätter Frodo och Sam på uppdraget att förstöra ringen utan resten av företaget. Det är på denna resa de möter Gollum ordentligt för första gången, medan Aragorn, Legolas och Gimli sätter iväg på jakt efter Merry och Pippin som fångades av orkar. De möter folket i Rohan, dess belägrade stad och fördrivna ryttare. Vi presenteras för Ents - trädherdar som tar lång tid att säga vad som helst - och Faramir, Boromirs bror.

Sam och Frodos farliga resa avslutas nästan tidigt tack vare något smutsigt arbete från Gollum, men oavsett hinder i vägen måste de få ringen in i Mount Doom. Resten av företaget - som nu förenas av Rohans styrka - är engagerat i krig med de mörka krafterna på Mellanjorden för att rädda Gondor, medan dess maktgale förvaltare verkar avsedd att riva ner den inifrån.

Medan några av scenerna i Fellowship of the Ring inträffar under åren före den första Hobbit-filmen spelas det mesta in i tiden efteråt. Det är inställt i tiden efter Bilbos 111: e (eller elfte första) födelsedag. På samma sätt, medan Hobbit-berättelserna skrivs ner efteråt av en äldre Bilbo, sker själva berättelsen när Bilbo är yngre.

The Hobbit: An Onexpected Journey (2012)

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (2001)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: Return of the King (2003)

Naturligtvis kan du bara titta på dem i den ordning de släpptes. På det sättet tittar du på dem i den ordning som någon skulle ha sett dem, om de hade gått och sett dem på deras öppningsnätter. Det är inget särskilt fel med det, men om du gör det slutar du utan tvekan den svagaste av de sex filmerna.

The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (2001)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: Return of the King (2003)

The Hobbit: An Onexpected Journey (2012)

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Det finns två animerade filmer som producerades långt före Jackson-epics stora budget. The Hobbit (1977), Lord of the Rings (1978) och The Return of the King (1980) var alla baserade på Tolkiens romaner och är klassiska animerade berättelser, men låt oss bara säga att de inte har åldrat allt så bra. Det har också funnits ett antal kortfilmer och till och med några Lego-shorts som sammanfaller med Lego-konsolen / PC-spel.

The Lord of the Rings TV-serie är baserad i Middle Age of Middle-earth och placerar den tusentals år innan händelserna i The Hobbit och The Lord of the Rings. Så förvänta dig inte att se mycket av Frodo eller Bilbo i denna produktion. Så här beskriver Amazon Studios det:

”Börjar i en tid av relativ fred följer serien en ensemblebesättning av karaktärer, både bekanta och nya, när de konfronterar det länge fruktade återuppträdandet av ondska till Mellanjorden. Från de mörkaste djupen i Misty Mountains, till de majestätiska skogarna i alvhuvudstaden Lindon, till det hisnande ökungariket Númenor, till kartans längsta sträckor, kommer dessa riken och karaktärer att hugga ut arv som lever kvar långt de är borta."

Den första säsongen har varit i produktion sedan början av 2020, med produktionen i väntan inte långt efteråt. Det förväntas premiär på Amazon Prime Video någon gång 2021, och en andra säsong har redan beställts. I själva verket inkluderade den ursprungliga affären ett åtagande om fem säsonger, så vi kunde se detta som en återkommande serie under några få år.

Naturligtvis finns det mycket mer Lord of the Rings-action än bara i de viktigaste teaterutgåvorna. Du hittar många spel för konsoler och PC inklusive - men inte begränsat till - följande:

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Hobbit (2003)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

The Lord of the Rings: War of the Ring (2003)

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004)

The Lord of the Rings: The Third Age (2004)

The Lord of the Rings: Tactics (2005)

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II (2006)

The Lord of the Rings Online (2007)

The Lord of the Rings: Conquest (2009)

The Lord of the Rings: Aragorns Quest (2010)

The Lord of the Rings: War in the North (2011)

Lego The Lord of the Rings (2012)

Middle-earth: Shadow of Mordor (2014)

Lego The Hobbit (2014)

Middle-earth: Shadow of War (2017)

