Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Halloween är den perfekta tiden att se en av de läskigaste killarna som någonsin bär en jumpsuit: Michael Myers. Hans skräckperiod började för decennier sedan och spänner nu över ett dussin Halloween -filmer. Men de följer inte alla en snygg ordning.

Franchisen startades om ett par gånger - 1998 och 2018 - plus det finns en Rob Zombie -nyinspelning av originalfilmen. Det gör det svårt att samla ihop en kronologisk guide, men det är inte omöjligt, eftersom de flesta filmerna får honom att förfölja stackars Laurie Strode. Så, vi har gjort en order som följer kungen av slasherflicks från hans tidiga dagar på 45 Lampkin Lane till idag.

Vi har inkluderat en spoiler-fri version av den här guiden längst ner, tillsammans med ett teaterlanseringsdatum och omstartbeställningar.

OBS: DET KAN FINNAS SPOILERS NEDAN.

Den första Halloween-filmen startar förstås Halloween-kväll 1963. Vi ser en sexårig Michael Myers mörda sin storasyster med en kökskniv på 45 Lampkin Lane. Femton år går och Myers bryter ut från en institution där han har hållits, och hans psykiater, Samuel Loomis (Donald Pleasance), tvingas jaga honom. Myers återvänder till sin gamla hemstad Haddonfield, Illinois för att byta på några intet ont anande barnvakter under ledning av Jamie Lee Curtis Laurie Strode. John Carpenter regisserade den här filmen och skrev den med Debra Hill.

SQUIRREL_3493340

När vi plockar upp precis i slutet av den ursprungliga filmen ser vi Laurie transporteras till ett sjukhus efter att ha förmodat besegrat Michael Myers. Men han reser sig och går bort från en rad knivhugg och skottskador som annars skulle döda de flesta. Även om Dr Loomis inledningsvis tror att Michael har riktat barnvakter utan åtskillnad, får han snart veta att mördaren är ute efter Laurie av en specifik anledning.

Rick Rosenthal regisserade den här filmen, men John Carpenter återvände för att skriva och producera den med Debra Hill.

SQUIRREL_3493359

Ja, vi hoppade över Halloween III. Mer om det senare. Halloween IV, regisserad av Dwight Little, tar upp tio år efter händelserna i de två första filmerna, med Michael Myers som vaknade ur koma och gick ut för att hitta och döda Lauries dotter, Jamie Lloyd (Danielle Harris). För de som undrar, Laurie "dog" i en bilolycka utanför skärmen före händelserna i Halloween 4.

Dessutom skrev eller producerade inte John Carpenter den här filmen. Han gjorde Halloween III men kommer inte tillbaka till franchisen förrän 2018 års Halloween.

SQUIRREL_3493378

I slutet av Halloween 4 såg Michael Myers skjutas upprepade gånger och kastades ner i en minskaft. Denna femte film ser hans kropp tvätta sig i en bäck, där en man som bor ensam i skogen hittar honom. Han tillbringar ett år med att ta hand om Michaels medföljande kropp innan han vaknar på Halloween -kvällen. Michael dödar genast mannen och ger sig ut för att hitta Jamie (Danielle Harris), som är i terapi från sin senaste inkörning med honom.

SQUIRREL_3493397

Uppsättningen sex år senare öppnar The Curse of Michael Myers med Jamie, nu spelad av JC Brandy, som en fånge i en kult som släppte Michael fri i slutet av Halloween 5. Hon har tvingats bära ett barn och dör under en flykt försök. Hon lyckas dock gömma sitt spädbarn, som sedan hittas av Tommy Doyle (Paul Rudd), den unga pojken som Laurie Strode barnvaktade i den första Halloween -filmen.

SQUIRREL_3493398

H20 öppnar med att Michael Myers vandaliserar hemmet till sin nyligen avlidne tidigare psykiater. Han upptäcker att Laurie (Jamie Lee Curtis) förfalskade hennes död och levde som rektor på en privat internatskola som hennes egen son John (Josh Hartnett) går på.

Michael Myers kommer naturligtvis precis i tid för en Halloween -familjeträff.

SQUIRREL_3493435

Denna del ser två saker som vi aldrig trodde att vi skulle se: Michael Myers får äntligen döda Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), och han får karate-fight Busta Rhymes. Filmen öppnas med Laurie institutionaliserad efter händelserna i H20 tre år tidigare, och Michael kommer för att besöka henne. Efter det beger han sig till sitt gamla övergivna hem för att hitta tävlande i en realityshow som vill tillbringa en natt med honom.

SQUIRREL_3493435

Filmen med de största intäkterna i serien är också den senaste. Det är en ny omstart, men den fungerar som en direkt uppföljare till den ursprungliga Halloween, vilket innebär att den behandlar alla andra filmer som om de inte hände. Eftersom det var så framgångsrikt har det ytterligare två uppföljare på gång.

Jamie Lee Curtis återvänder igen som Laurie Strode. Hon är fortfarande traumatiserad från Halloween -natten 40 år tidigare när Michael Myers kom hem. Hon lever ett avskilt liv i ett starkt befäst hus. Hon håller kontakten med sitt barnbarn, Allyson (Andi Matichak), men ser sällan sin dotter, som togs ifrån henne som barn. Lyckligtvis bryter Myers ut från en asyl för att vara värd för någon familjeterapi.

David Gordon Green regisserade denna Halloween -film. Green regisserar också två uppföljare till denna film: Halloween Kills (släpps 15 oktober 2021) och Halloween Ends (kommande oktober 2022).

SQUIRREL_3493454

Den senaste delen i Michael Myers -sagan ser ut att vara en av de blodigaste posterna hittills, enligt trailers för den nya filmen . Det tar sig upp där Halloween 2018 slutade - med Michael instängd i källaren i Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) brinnande hus. Filmen ser också Judy Greers och Andu Matichaks återkomst som Laurie Strodes dotter och barnbarn, Karen respektive Alyson Nelson.

Filmen kommer att släppas den 15 oktober 201. Den har en streamingversion samma dag på streamingtjänsten Peacock.

Vi avslutar vår klockguide med de två Rob Zombie -nyinspelningarna. Den första filmen, också precis kallad Halloween, följer förvirrande samma händelseförlopp som originalfilmen, men den spelades in decennier senare och fokuserar på olika aspekter, till exempel inför Michael Myers första mord som barn 1990 Vi ser också hans år av terapi med Dr Loomis (Malcolm McDowell).

Historien slutar fortfarande på samma ställe, med Michael flyr och går tillbaka till Haddonfield för att hitta Laurie Strode (Scout Taylor-Compton).

Vi sätter den här filmen mot slutet eftersom det är en separat tidslinje. Det är fortfarande bra att titta på, eftersom det stärker Michaels bakgrund, men det är inte något alla ville ha, inklusive John Carpenter själv. Det hjälper inte att i slutet av Rob Zombie andra Halloween-film, Myers bakgrund och motiv är förvirrad av många samma egenskaper som hans slasher-film bröder Jason Vorhees.

SQUIRREL_3493473

Ligger ett år efter den första Rob Zombie-helmed Halloween, Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) hanterar fortfarande trauman från den föregående Halloween. Michael Myers har under tiden levt på flykt som liftare, tills han börjar få syner på sin mamma som uppmanar honom att återvända hem och hitta Laurie. Halloween II försöker få fram sambandet mellan Michael och Laurie.

Denna zombiefilm är en ny bild av Halloween -serien, men det är inte en bra film. Det lyckas dock vara mörkare än originalfilmerna.

SQUIRREL_3493492

Den sista filmen i vår guide är tekniskt sett den tredje släppta filmen från Halloween-serien.

Season of the Witch släpptes 1982 och är ett misslyckat försök att skapa en Halloween -antologiserie. Det betyder att det inte har något att koppla det till något annat i Halloween -universum. Det finns inte ens en Michael Myers. Istället kretsar Halloween III kring en avskyvärd tomt av ett företag som tillverkar Halloween-masker och planerar att mörda varje barn som bär en av sina masker med hjälp av Stonehenge-drivna datorchips.

James Carpenter, den ursprungliga Halloween -regissören, producerade den här filmen med Debra Hill.

SQUIRREL_3493511

OK, så här är översikten av guiden ovan, bara fri från spoilers:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: Tjugo år senare (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

Halloween (2018)

Halloween dödar (2021)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Här är varje Halloween -film i den ordning de släppte på bio:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: Tjugo år senare (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

Halloween dödar (2021)

John Carpenter skrev och regisserade den första Halloween -filmen och fortsatte att delta i de två första uppföljarna i serien innan han arbetade med de två senaste Halloween -filmerna. Här är hans filmer:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween (2018)

Halloween dödar (2021)

Här är alla de ursprungliga Halloween -filmerna innan franchisen började startas om:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Franchisen startades om med H20, som inte räknades Halloween III till och med VI. Här är denna omstartbeställning:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween H20: Tjugo år senare (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

Franchisen startades om igen 2018, där den bara innehåller den ursprungliga Halloween. Här är de två filmerna i den ordningen:

Halloween (1978)

Halloween (2018)

Halloween dödar (2021)

