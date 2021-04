Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Oavsett om det är Wonder Woman 1984, Zack Snyder-nedskärningen av Justice League eller den kommande Robert Pattinson-ledda filmen The Batman, finns det massor av skäl att vara glada över framtiden för DC Extended Universe.

Trots årtionden av filmer började den "officiella" DCEU inte tekniskt förrän 2013, med Superman-omstart av Man of Steel. Ett annat DC-projekt på gång kan dock återkonstruera några äldre DC-filmer till DCEU. Rykten tyder på att Michael Keaton, som spelade Batman i både Batman 1989 och Batman Returns från 1989, kommer att återvända som Dark Knight via en solo Flash-film som kommer ut 2022 .

Den mest intressanta delen av detta rykte är att Ben Affleck, eller Batffleck, kan återvända som Batman för samma film - eftersom Flash kan böja tid och rum och potentiellt föra Batmen över multiverser tillsammans. Det är komplicerat, men det öppnar dörren för att ansluta varje DC-film.

Allt detta får oss att undra: Om du ville titta på varje DC-film i kronologisk ordning, hur skulle du göra det? Vi satte på våra tänkande mössor och kom fram till en definitiv 33-filmorder för varje film med DC-karaktärer. Eftersom vi gjorde det kronologiskt, eller när varje film spelas, leder vi med Wonder Woman, som släpptes 2017 men spelas under första världskriget.

Om du föredrar att titta på varje DC-film baserat på den ordning de släppte i teatrarna har vi inkluderat en separat lista längst ner. Vi bifogade också en spoilerfri version av den här guiden, en Superman-order, plus en order för att titta på alla de åtta "officiella" DCEU-filmerna (som skiljer sig från vår guide som visar varje film med DC-karaktärer).

Vi har till och med en släppdatum för alla live-TV-TV-program.

OBS: DET FINNS SPOILER UNDER.

Låt oss börja med en av de nyare filmerna från DC eftersom den spelar mot bakgrund av första världskriget. Wonder Woman fungerar som en ursprungshistoria för den Amazonas gudinnan Diana (Gal Gadot). Hon räddar den amerikanska piloten Steve Trevor (Chris Pine), och efter att ha förhört honom får hon veta om en tysk forskare som arbetar för att göra en dödligare version av senapsgas. Hon tror att forskaren är den onda krigsguden känd som Ares i förklädnad, så hon lämnar sitt öhem Themyscira i hopp om att möta Ares och slutligen stoppa utsläppet av hans giftiga gas.

Den första officiella superhjältefilmen med DC-karaktärer ser George Reeves spela som Man of Steel. Superman, som sitt alter ego Clark Kent, tillsammans med Lois Lane (Phyllis Coates), går för att undersöka världens djupaste oljebrunn bara för att upptäcka en ras av humanoida varelser som har dykt upp från tunnelbanan. Den här filmen, regisserad av Lee Sholem, var avsedd att trumma upp intresset för Adventures of Superman, en TV-show som hade premiär nästa år.

En annan film som var avsedd att väcka intresse för en ny TV-serie var 1966: s Batman. Det ser Adam West som Batman och Burt Ward som hans sidekick Robin. Intressant är att Caped Crusader möter inte bara en utan fyra av hans mest fruktansvärda fiender: Catwoman, The Penguin, The Riddler och Cesar Romeros Joker.

Superman startade superhjältefilmgenren. Vi ser Supermans ursprungshistoria, där hans far Jor-El (Marlon Brando) skickar honom från den döende världen i Krypton till jorden, där hans unika molekylära struktur ger honom supermakter. Han är uppvuxen av Kents tills han får reda på sanningen om var han kommer ifrån och måste möta Lex Luthor (Gene Hackman), som har en plan att sänka hela USA: s västkust med ett kärnvapen.

En vätgasbomb skickas ut i rymden av Superman och släpper av misstag tre kryptoniska krigsförbrytare som leds av general Zod (Terence Stamp). Beviljas samma krafter som Superman, de tre kryptonierna planerade att erövra jorden. Samtidigt befriar sig Superman av sina krafter så att han kan leva ett normalt liv med Lois Lane (Margot Kidder). Richard Donner regisserade både Superman I och uppföljaren Superman II.

Vi vet att Joker från 2019 inte officiellt är en del av det pågående DCEU-filmuniverset - det är tänkt att vara en fristående film. Vi rekommenderar det fortfarande i din DC-klocka eftersom den har DC-karaktärer och ger dig en titt på hur Batmans mest ökända skurk blev, ja, Jokern. Dessutom, med DC som planerar att retroaktivt lägga till äldre karaktärer, som Michael Keatons Batman, till DCEU, kan vi sluta se Joaquin Phoenix Joker repriserad längs linjen.

Joker berättar helt och hållet i en 1981-version av Gotham, varför den tjänar sin plats tidigare i vår klockguide, och berättar historien om Arthur Fleck, en psykiskt sjuk man som arbetar som festclown medan han drömmer om att bli en stand-up komiker. Phoenix vann en Oscar för bästa skådespelare för sin prestation, medan Todd Phillips skrev och regisserade.

Swamp Thing är inte lika känd som hans DC-motsvarigheter, Batman och Superman, men hans debut 1982 på storskärmen är en campy kultklassiker som fortfarande är värt att titta på nästan 40 år senare. Filmen visar forskaren Alec Holland (Ray Wise) förvandlad till Swamp Thing efter att han blivit doused med en speciell formel under en attack på sitt laboratorium av en grupp terrorister som leds av Anton Arcane (Louis Jordan). Wes Craven, som omedelbart fortsatte med att göra Nightmare on Elm Street, regisserade Swamp Thing.

Superman III markerar ett kraftigt kvalitetsfall från de två första Superman-filmerna, kanske för att en ny regissör, Richard Lester, togs ombord. Hans återgivning ser Christopher Reeves återvända som Clark Kent, som går tillbaka till sin hemstad Smallville, Kansas. Under tiden anställer VD för Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), en begåvad men klutzy datorprogrammerare (Richard Pryor) för att hjälpa honom att förstöra sina konkurrenter och döda Superman.

Supergirl är den glömda spin-off från Christopher Reeves Superman-filmer. Det var ett kassakontor och kritisk besvikelse, men det ger en glimt av framtiden för sammankopplade universum i superhjältefilmer. Supergirl följer Kara Zor-El, en kryptonisk flykting som bor i Argo City och av misstag tappar en enhet som driver hela staden. Men vi ser Kara följa det hela vägen till jorden, med hopp om att få tillbaka det.

Den sista Christopher Reeves Superman-filmen ser Man of Steel ta ett kärnvapenlopp. När Superman meddelar att han avser att förstöra varje kärnvapen, är jordens nationer också överens om och börjar skjuta vapnen i rymden. Superman avser att samla dem i rymden och kasta dem i solen. Supermans nemesis, Lex Luthor (Gene Hackman), fäster emellertid en sträng av Supermans hår till en av kärnorna, och när den kastas i solen skapar den en annan superdriven varelse, Nuclear Man (Mark Pillow), som motsvarar Supermans kraft. Sydney J Furie regisserade The Quest for Peace.

Abby Arcane (Heather Locklear) går till Everglades i Florida för att hitta sin styvfar, Anton Arcane (Louis Jourdan), som återuppstod efter slutet av den första Swamp Thing-filmen. Arcane har börjat skapa en ras av mänskliga främmande hybrider, så när han försöker experimentera med sin dotter nästa, är det upp till Swamp Thing (Dick Durock) att stoppa honom. Jim Wynorski regisserade The Return of Swamp Thing.

Denna omstart ser Michael Keatons debut som Batman. (Keaton förväntas återuppta Batmans roll i en kommande Flash-film. Det finns också rykten om att en Keaton-helmed Batman Beyond- långfilm kommer.) Hur som helst, Tim Burton regisserade den här filmen, som ser Keatons version av Caped Crusader ta på en vansinnig gangster, Jokern, spelad av Jack Nicholson.

Den andra och sista Batman-filmen regisserad av Tim Burton ser Keatons Batman ta emot Oswald Cobblepot, aka the Penguin (Danny Devito). Filmen kretsar kring Penguins plan att ta makten i Gotham, med hjälp av Max Shreck, en miljonär som vill bygga ett kraftverk i staden. Batman slår sig ihop med Catwoman (Michelle Pfeiffer) för att komplettera de två planerna.

Med Batman Forever har vi Joel Schumaker regi och Val Kilmer som Bruce Wayne. Det ser Batman kämpa med inte bara Two-Face (Tommy Lee Jones) utan också en tidigare anställd på Wayne Enterprises, Edward Nygma (Jim Carrey), som blir Riddler. Batman tar också in en ung man, Dick Grasyon (Chris ODonnell), efter att hans föräldrar har dödats av Two-Face. När Grayson förstår Bruce Waynes hemliga identitet ansluter han sig till honom som sin medhjälpare Robin.

Joel Schumaker regisserade återigen den här filmen, om än till mycket mindre kritisk framgång än tidigare Batman-filmer. Vi skulle argumentera för att den här filmen är ett subtilt komiskt mästerverk tack vare bröstvårtorna och kodstyckena på alla batsuitarna och Arnold Schwarzeneggers Mr. Freeze-slingande isrelaterade ordspel varje sekund han är på skärmen. Filmen ser George Clooney ta en vändning när Batman / Bruce Wayne, Chris ODonnell återvänder som Robin, och Alicia Silverstone gör debut på Batgirl på storskärmen. Det finns också Uma Thurman som Poison Ivy. Ja. Så 90-talet.

Stål är en relik från ett ögonblick i slutet av 1990-talet - när folk trodde att Shaquille ONeal skulle kunna vara en filmstjärna. Det har den stora mannen i NBA att ta på sig historien om Steel, aka John Henry Irons, en avancerad vapendesigner som gör en rustning för att bekämpa brott efter att han har sett sina vapen användas av brottslingar. Ja, det här låter mycket som Iron Man.

Catwoman spelar Halle Berry som Patience Phillips, en blyg annonsdesigner för ett kosmetikföretag. När hon upptäckte att hon lyssnade på en konversation om de farliga biverkningarna av företagets produkt, mördas hon av företagsgoner. Men hon återuppväcks av en mystisk katt och vaknar som en ny kvinna.

Keanu Reeves spelar rollen som John Constantine, en detektiv som arbetar med det ockulta. Tänk Columbo blandat med prästen från The Exorcist. Även om det inte var en enorm biografträff, har filmen präglats med ett långt liv på amerikansk kabel-TV. Regisserad av Francis Lawrence och inspirerad av serierna från Alan Moore, är Constantine en titeldetektiv som kämpar mot terminal lungcancer medan han står inför evig fördömelse för att ha försökt självmord. Om cancer inte var tillräckligt stor fiende måste han också hindra Satans son, Mammon, från att ta jorden.

Det första kapitlet i Christopher Nolans Dark Knight-trilogi ser en nedslagen Bruce Wayne (Christian Bale) lämna Gotham och hitta sig in i League of Shadows. Han utbildas av organisationens ledare Ra: s Al Ghul (Liam Neeson) innan han åker tillbaka till Gotham och börjar rensa brottet. Men han upptäcker en olycksbådande komplott för att förstöra staden med hjälp av en fruktansframkallande hallucinogen.

En falsk start med att återställa Superman-universum, den här filmen är en uppföljare till de två första Christopher Reeves Superman-filmerna. Men det ignorerar händelserna i den tredje och fjärde filmen. Det är den tuffaste filmen att placera i vår tidslinje eftersom den ska spelas in fem år efter Superman II, som ägde rum 1982, men den ignorerar allt detta och sker på något sätt under "modern tid" 2006.

Brandon Routh spelar rollen som Clark Kent / Superman, som återvänder till jorden efter en femårig frånvaro för att hitta sin arknemes Lex Luthor (Kevin Spacey) planerar att döda honom och förstöra USA för att skapa sin egen kontinent som han kan styra. Superman måste också hantera problem med sitt kärleksliv, eftersom Lois Lane (Kate Bosworth) har gått vidare från honom under sin frånvaro från jorden.

Troligen den bästa superhjältefilmen som någonsin gjorts, The Dark Knight tar tillbaka Christian Bale som Bruce Wayne för att hantera Heath Ledgers ikoniska Joker. Wayne letar dock efter en väg ut ur sitt liv som Batman och tror att han har hittat det i form av den nya Gotham-distriktsadvokaten Harvey Dent (Aaron Eckhart). Tyvärr har Jokern sina egna planer för Dent. Detta är den andra filmen i Christopher Nolans Dark Knight-trilogi.

Regisserad av Zack Snyder och baserad på Alan Moore-serierna, Watchmen berättar historien om en åldrande grupp superhjältar som upptäcker att det kan finnas en komplott för att eliminera dem en efter en. Filmen äger rum separat från resten av DC Extended Universe. Det ligger i en alternativ historiaversion av Amerika, och det finns ingen Gotham eller Metropolis. Men Watchmen har mött medlemmar av Justice League på DC Comics sidor.

Jonah Hex är med en häpnadsväckande 12 procents betyg på Rotten Tomatoes en av de mest glömska filmerna på den här listan. Men om du vill se absolut allt DC, bör du se Josh Brolin skildra Jonah Hex, en konfedererad soldat som är ute efter hämnd mot Quentin Turnbull (John Malkovich), hans tidigare befälhavare. Turnbull dödade sin fru och son och lämnade Hex för död, men Hex återupplivades och fick makten att återuppliva de döda under en kort tidsperiod. Tänk på att Brolin skildrade Hex precis innan han bytte universum - och franchise - för att vara Thanos i Marvel Cinematic Universe.

Ryan Reynolds spelar rollen som Hal Jordan, den nyaste rekryteringen i Green Lantern Corps, en forntida ordning som svurits för att skydda galaxen med de befogenheter som de har fått genom sina kraftfulla Green Lantern-ringar. De har makten att skapa allt bäraren kan föreställa sig. Jordan är långsam att förstå sina krafter innan han drivs till handling för att försvara jorden från det tidigare Green Lantern-vände onda Parallax (Clancy Brown). Om du vill ha en snabbare version av filmen, se Ryan Reynolds Cut of Green Lantern på Twitter.

Slutsatsen till Christopher Nolans Dark Knight-trilogi ser en åldrande Bruce Wayne (Christian Bale) bokstavligen träffa botten när han möter Bane (Tom Hardy) och en nyligen återuppväxt League of Shadows som är benägna att förstöra Gotham.

Filmen som startade det officiella DC Extended Universe, som bara innehåller åtta titlar, ser Henry Cavill ta på sig manteln till Superman. Den stjärnbelagda ursprungshistorien spelar Russel Crowe som Supermans födelsefader, Jor-el, liksom Kevin Costner och Diane Lane som de Kents som adopterar och höjer Superman och kallade honom Clark.

I filmen ser vi Clark, som skyller på sig själv efter sin adopterade fars död, reser världen runt och försöker dölja sin sanna identitet och krafter. Så småningom måste Clark acceptera sin identitet som Superman för att rädda planeten från en grupp av onda kryptoner som leds av general Zod (Michael Shannon).

Batman v Superman visar hur två av de mest igenkännliga superhjältarna hatar varandra. Ben Afflecks Batman ser Cavills Superman som en ostoppbar främmande kraft som är för stor risk att lämna obevakad. Under tiden ser Superman Batmans varumärke av vaksam rättvisa som bara ytterligare ett exempel på att brott löper. Medan de båda arbetar för att manövrera den andra är Lex Luthor (Jesse Eisenburg) bakom kulisserna och gör ett vapen tillräckligt kraftfullt för att slå dem båda. Zack Snyder regisserade Dawn of Justice.

Suicide Squad äger rum ett år efter avslutningen av Batman v Superman och ser regeringen överväga nya idéer i kölvattnet av Supermans död. Detta leder till skapandet av ett nytt team av kriminella krigare, som heter Task Force X, som består av fängslade superskurkar som Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) och mer. Skurkarna måste samlas för att hindra en annan rekryterare till truppen - en demonisk häxa som kallas Enchantress - från att förstöra Midway City.

Batman (Ben Affleck) och Wonder Woman (Gal Gadot) är outgunned och fortfarande tränger från Supermans (Henry Cavill) död i Batman v Superman, så Justice League ser det klassiska superhjälte laget förena sig för att ta emot Steppenwolf, en skurk som är ute att förvandla jorden till en obeboelig planet som sitt eget hem. Vi rekommenderar starkt att du hoppar över den här för den nya Zach Snyder-klippningen av Justice League på HBO Max. Joss Whedon tog över produktionen av denna film halvvägs, och låt oss bara säga att den visas i den här versionen.

Snyder Cut släpptes till HBO Max 2021 och låter regissören som startade DCEU avsluta sin skapelse efter att han tvingades lämna produktionen av Justice League 2017 på grund av en familjetraged. Medan den nya filmen är galen fyra timmar lång är det en enorm förbättring jämfört med 2017-versionen av filmen. Om du verkligen gillar konstiga saker, kolla in det nyligen släppta svartvita snittet på HBO Max, med titeln Justice is Grey.

James Wan skrev och regisserade den första fristående Aquaman-filmen med Jason Mamoa i huvudrollen. Det ser Arthur, aka Aquaman, tvingas stoppa sin halvbror, Orm (Patrick Wilson), som förenar undervattensfolket i hopp om att attackera ytan. För att stoppa deras planer måste han få en mytisk trident som tillhörde en av Atlantis ursprungliga härskare.

I Shazam väljs Billy Batson (Asher Angel), en 14-årig föräldralös, av en gammal trollkarl (Djimon Hounsou). Genom att säga ordet Shazam förvandlas han till Shazam och har krafter som övermänsklig styrka och snabbhet. Han börjar lära sig att använda sina krafter med ett medfosterbarn, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), innan han konfronteras med Thaddeus Sivana (Mark Strong), som ansågs ovärdig av trollkarlen som barn.

Birds of Prey ser Margot Robbie återvända som Harley Quinn (som hon spelade i Suicide Squad). Harley är ny från ett uppehåll med Jokern och hanterar det på några ganska destruktiva sätt som sätter henne på fel sida av en brottherre vid namn Roman Sionis. Quinn slår sig samman med The Huntress (Mary Elizabeth Winstead) och Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) för att ta ner Sionis (Ewan McGregor) och hans kriminella imperium.

En annan stor release som kommer direkt till HBO Max 2021 är James Gunn: s Suicide Squad.

Gunn skrev och regisserade filmen, som kommer att se många medlemmar i den första Suicide Squad-filmen återvända, som Margot Robbies Harley Quinn och Joel Kinnamans Rick Flagg. Annat än att filmen inte är riktigt kopplad till 2016-filmen, med DCEU-producenten Peter Safran som hänvisar till filmen som en total omstart av Suicide Squad. Oavsett är vi bara glada över den pratande hajen och den gigantiska sjöstjärnan. Kolla in trailern här .

Här är den punktformade, spoilerfria versionen av guiden ovan.

Wonder Woman (2017)

Superman and the Mole Men (1951)

Batman: The Movie (1966)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Joker (2019)

Swamp Thing (1982)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

The Return of Swamp Thing (1989)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Steel (1997)

Catwoman (2004)

Constantine (2005)

Batman Begins (2005)

Superman Returns (2006)

The Dark Knight (2008)

Watchmen (2009)

Jonah Hex (2010)

Green Lantern (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Man of Steel (2013)

Batman V Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Zack Snyders Justice League (2021)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Rovfåglar (2020)

Självmordstruppen (2021)

Här är varje film med DC-karaktärer, men i den ordning som de släpptes på bio.

Superman and the Mole Men (1951)

Batman: The Movie (1966)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Swamp Thing (1982)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

The Return of Swamp Thing (1989)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman och Robin (1997)

Steel (1997)

Catwoman (2004)

Constantine (2005)

Batman Begins (2005)

Superman Returns (2006)

The Dark Knight (2008)

Watchmen (2009)

Green Lantern (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Joker (2019)

Rovfåglar (2020)

Zack Snyders Justice League (2021)

Självmordstruppen (2021)

Här är varje film i den "officiella" nuvarande DCEU:

Wonder Woman (2017)

Man of Steel (2013)

Batman V Superman (Dawn of Justice)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Zack Snyders Justice League (2021)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Rovfåglar (2020)

Självmordstruppen (2021)

Här är en specifik order för Superman-filmerna (om du vill ha en Batman-order har vi en separat guide ):

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Superman IV: The Quest For Peace (1987)

Superman Returns (2006)

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Justice League (2017)

Zack Snyders Justice League (2021

Trodde inte att vi skulle glömma alla live-action-tv-serier i DC-universum, eller hur? Här är den definitiva ordningen:

Adventures of Superman (1952 till 58)

Batman (1966 till 1968)

Shazam (1974 till 1976

Wonder Woman (1975 till 1979)

Superboy (1988 till 1992)

Swamp Thing (1990 till 1993)

The Flash (1990 till 1991)

Lois and Clark: The New Adventures of Superman (1993 till 1997)

Smallville (2001 till 2011)

Rovfåglar (2002 till 2003)

Arrow (2012 till 2020)

Gotham (2014 till 2019)

The Flash (2014 till nu)

Constantine (2014 till 2015)

Supergirl (2015 till nu)

Legends of Tomorrow (2016 att presentera)

Powerless (2017)

Black Lightning (2018 till nu)

Titan (2018 till nu)

Krypton (2018 till 2019)

Doom Patrol (2019 att presentera)

Batwoman (2019 att presentera)

Swamp Thing (2019)

Pennyworth (2019 till nu)

