(Pocket-lint) - Black Widow är nästan här.

Marvel-fans har klagat efter en fristående Black Widow-film ända sedan Scarlett Johansson förde superspionen till storskärmen 2010 med Iron Man 2. Hennes första solo-film var ursprungligen inställd på att föra Marvel Cinematic Universe in i en ny era, av startar fas 4.

Även om det fortfarande kommer att vara den första fas 4-filmen som debuterar, har tre Disney + -serier premiär 2021 - allt innan vi äntligen ser Black Widow. Filmen kommer dagar före Loki-finalen. Disney har meddelat att filmen kommer att kunna streamas hemifrån på Disney + och i teatrar samtidigt.

Vi har några brådskande frågor om denna första fas 4-film. Gilla, vad är nästa för Black Widow och hennes roll i MCU? Tänk på att hennes historia tycks slutade med Avengers: Endgame. Varför väljer Marvel också att starta nästa fas med en filmuppsättning nästan 10 år in i MCU: s förflutna? För att ge dig en bättre uppfattning om den nya Black Widow-filmen som snart kommer på bio, inklusive hur den kan påverka MCU: s framtid, här är allt vi vet om den.

OBS: DET KAN SPOILER NEDAN.

För de oinvigda planerar Marvel filmer i berättande sammanhängande faser.

Många titlar i varje fas är fristående filmer på vissa karaktärer, och de bygger vanligtvis upp mot alla Avengers som samarbetar för att hantera ett hot i fasens slutfilm. Fas 3 slog den trenden något genom att lägga till Spider-Man: Far From Home som något av en epilog till Infinity Stone-driven saga av de tre första faserna. Detta placerar Black Widow på en intressant plats.

Black Widow är tänkt att starta en helt ny fas av Marvel-filmer, fas 4, även om den satt nästan ett decennium tidigare i den tidigare fasen av MCU. Det spelar också en karaktär som dog i fas 3. Så det är en väldigt fas 3-ish-film, och ändå är den avsedd att vara en fas 4-film.

Förra gången vi såg Natasha Romanoff (aka Black Widow), kämpade hon med sin långvariga vän Hawkeye (spelad av Jeremy Renner) för vem som får rätt att kasta sig från en klippa. Hon vann och dog. Därför varför den nya Black Widow-filmen spelas upp efter Captain America: Civil War istället - när hon lever och går vidare från att behöva välja mellan sina närmaste vänner, Tony Stark och Steve Rogers.

MCU-döden kommer att notera att The Falcon and The Winter Soldier Disney + -serien kommer att ske omkring 2024 tack vare det femåriga tidshoppet i Endgame, vilket innebär att Black Widow kommer att sättas åtta år in i MCU-tidslinjens förflutna.

Scarlett Johannson kommer att återvända som Natasha Romanoff. Hon undersöker sitt eget förflutna, inklusive hur hon utbildades för att bli mördare i Black Widow genom ett sovjetiskt träningsprogram som kallas Red Room. Liksom en av våra andra Marvel-superhjältar förväntas Johannson ge Black Widow-stafettpinnen till en annan mördare, Yelena Belova (spelad av Florence Pugh), som tränade tillsammans med Romanoff.

Trailers för filmen visar Romanoff som återförenas med någon typ av familjenhet som hon haft tidigare, inklusive Pughs Yelena. Vi ser också Rachel Weisz som Melina Vostokoff och Stranger Things David Harbour. Han spelar Sovjetunionens svar till Captain America, Red Guardian.

Marvel verkade placera Taskmaster från serierna som skurken i den nya Black Widow-filmen. Han kan efterlikna stridsstilarna för alla han observerar i en kamp, varför trailers visar honom använda klor som liknar Black Panther, en pil och båge som Hawkeye och en sköld som Captain America. Karaktären är maskerad och vi vet nästan ingenting om hans motiv.

På äkta Marvel-sätt visar den senaste trailern en man som bildtexterna identifierar som Dreykov (spelad av Ray Winstone) som säger till Taskmaster att "ta henne hem".

I den första Avengers-filmen från 2012 finns det en bortkastad scen där Hawkeye och Black Widow jämför Lokis invasion av New York med en annan upplevelse de hade när de kämpade i Budapest. Marvels nya film spelas in efter det ögonblick skulle ha hänt, men fans skulle gärna veta vad som faktiskt hände i Budapest som var jämförbart med en främmande armé som invaderade New York. Kanske lär vi oss i Black Widow.

Tidiga rykten föreslog att Robert Downey Jr skulle framträda som Iron Man. Med tanke på att Black Widow är inställd före Endgame-händelserna och Tony Stark fortfarande lever, är det vettigt att han kan ha en del i filmen. Få inte dina förhoppningar om något mer än en cameo, dock.

Samma logik kan tillämpas på andra jordbaserade Avengers som Chris Evans Captain America eller Anthony Mackies Falcon.

Här är ett urval av huvudpersonerna och besättningen, som alla har bekräftats av Marvel Studios:

Scarlett Johansson - Black Widow aka Natasha Romanoff

- Black Widow aka Natasha Romanoff Florence Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbour - Alexei Shostakov aka The Red Guardian

- Alexei Shostakov aka The Red Guardian Ray Winstone - Dreykov

Dreykov Robert Downey Jr. - Tony Stark aka Iron Man (ryktet)

- Tony Stark aka Iron Man (ryktet) William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - regissör

- regissör Kevin Feige - Producent

- Producent Eric Pearson - författare

Här är den senaste trailern vi har sett för Black Widow:

Det finns flera andra Black Widow trailers tillgängliga på Marvels YouTube-kanal.

9 juli 2021: På Disney + Premier Access och i teatrar

Som om fans inte redan har väntat tillräckligt länge på Black Widow, meddelade Marvel Studios i början av pandemin att de pressade tillbaka filmen från 1 maj 2020 till 6 november 2020. Därifrån pressades den till 7 maj 2021. Dess senaste släppdatum är 9 juli 2021.

Filmen kommer att finnas tillgänglig på Disney + via tjänstens Premier Access-funktion. Mot en extra avgift ($ 30 / £ 20) ger det dig tillgång till filmen för hela den tre månaders vistelsen på Disney +. Du kan lära dig mer om hur Disney + Premier Access fungerar i Pocket-lints guide här .

Skriva av Maggie Tillman.