Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Den första Planet of the Apes -filmen som släpptes för 52 år sedan. Det har haft ett stort inflytande på populärkulturen och till och med skapat åtta uppföljare, varav några lyckas konkurrera med originalet när det gäller kritisk och kassasuccé .

Men med nio filmer som alla har samma namn kan det bli riktigt förvirrande att försöka lista ut den bästa ordningen för att se dem alla. Du kan gå efter teaterutgivningsdatum, men vi tycker att det är roligare att titta på filmerna kronologiskt, eftersom du kan se händelserna utspelas i en tidslinje från början till slut.

Det finns de första fem Planet of the Apes -filmerna, som släpptes mellan 1968 och 1973, och sedan de tre moderna filmerna från 2010 -talet med Andy Serkis som Caeser. T han Serkis filmer är anslutna till den ursprungliga fem (och vi förklara hur nedan), men för att göra det komplicerat, det är en fristående Apornas planet film från 2001 starring Mark Whalberg, vilket egentligen är en remake.

Förvirrad? Inga problem. Vi kände till den här virrvarriga tidslinjen nedan.

Följ vår guide nedan, och du kommer att titta på händelserna i apornas planet -filmer när de hände. Längst ner hittar du en spoiler-fri, punktlistad version av den här guiden, plus ytterligare klockorder utan absolut spoilers.

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN.

Rise of the Planet of the Apes (2011)

Den första filmen i vår bevakningslista ser James Franco som Will Rodman, en forskare inom en snar framtid som forskar om ett botemedel mot Alzheimers. Filmen öppnas när Rodman upptäcker en schimpans som blivit utsatt för ett experimentellt läkemedel. När barnets mamma dör tar Rodman hem det för att uppfostra och heter honom Caesar. Rupert Wyatt regisserade den här filmen, och Andy Serkis spelar Caesar via rörelseinspelning.

Se till att du håller utkik efter nyhetsrapporten om rymdfarkosten Icarus som kommer in i Mars -atmosfären - det är ett påskägg som hänvisar till Charlton Hestons rymdfarkoster i originalfilmen.

Apornas planet (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)

Dawn of the Planet of the Apes plockar upp 10 år efter händelserna i Rise of the Planet of the Apes och ser Andy Serkis Caesar leda en spirande civilisation av apor i Redwood -skogarna utanför San Francisco. Det mesta av mänskligheten har utplånats av Simianpesten, men rester som leds av en man vid namn Dreyfus (spelad av Gary Oldman) möter aporna när de kommer in i skogen för att reparera en vattenkraftsdamm.

Matt Reeves regisserade Dawn of the Planet of the Apes.

War for the Apes Planet (2017)

Matt Reeves återvände för att regissera den här filmen. Den tar upp två år efter Dawn of the Planet of the Apes och ser Caesar fortfarande leda sitt folk. Men nu hanterar han nedfallet av Kobas uppror mot honom, vilket får en elitgrupp soldater, ledd av överste J. Wesley McCullough (spelad av Woody Harrelson) att börja jaga Caesars apor. Caesars enda hopp om att få bort sin familj är att korsa en vidsträckt öken.

I slutet av filmen ser vi några av Caesars vänner försäkra honom om att det växande apsamhället han hjälpte till att skapa kommer att veta allt han offrade för dem - en viktig nick som hjälper till att förklara varför en annan apa kommer att heta Caesar senare i vår tidslinje.

Apornas planet (1968)

Den fjärde filmen på vår lista startade allt. Regisserad av Franklin J Schaffner följer den tre astronauter när de vaknar från en kraschlandning på en mystisk planet.

Så småningom fångas en av astronauterna, George Taylor (spelad av Charlton Heston), av avancerade apor. Taylor förenar sig med en sympatisk apa, vid namn Dr Zira (spelad av Kim Hunter), som studerar honom. Senare går han in i den förbjudna zonens öken för att försöka fly från aporna som håller honom fången. Det är då han upptäcker sanningen om världen som aporna lever i.

Under the Apes Planet (1970)

En astronaut vid namn Brent (spelad av James Franciscus) är den enda överlevande från ett skepp som skickades för att hitta de tre astronauterna från den första filmen om aporna. Strax efter att ha landat i den förbjudna zonen möter Brent Nova, Taylors kärleksintresse från den första filmen. Hon bär fortfarande astronauternas hundlappar. Hon tar med Brent till apstaden, där han träffar Dr Zira. Hon berättar om sin tid med Taylor.

Brent går sedan tillbaka till den förbjudna zonen och hittar en entré till en tunnelbana i New York och en muterad ras av människor som dyrkar en domedag. Ted Post tog över regiuppgifterna för denna film.

Escape from the Planet of the Apes (1971)

Regisserad av Don Taylor, den här filmen är där vår Apes tidslinje verkligen börjar bli konstig. I slutet av Beneath the Planet of the Apes ser vi förstörelsen av planeten av alfa- och omega -dommedagsapparaten. Men innan det händer upptäcker Dr Zira och hennes man Cornelius (spelad av Roddy McDowall) och börjar reparera det ursprungliga skeppet som förde Taylor till Apornas planet.

De två aporna använder den för att resa till 1973, eller när planeten förstörs. De blir kändisar och står i centrum för en regeringsundersökning om varför Taylors skepp plötsligt dök upp igen med talande apor men inga astronauter. Precis som regeringen börjar misstänka att Dr Zira inte varit sanningsenlig mot regeringen avslöjas att hon är gravid. Hon och Cornelius måste undkomma fångst för att rädda sitt barn, Milo.

Erövring av apornas planet (1972)

År 1991 är Ziras barn levande och vuxet. Han skildras av Roddy McDowall, som också spelade rollen som Cornelius i föregående film.

Hur som helst, Ziras barn, nyligen namnet Caesar, uppfostrades i göm av Armando (spelad av Ricardo Montalban), cirkusägaren hon lämnade honom med vid slutet av Escape from the Planet of the Apes. Filmen följer Caesar genom en mörk värld där katter och hundar har avlidit, och apor har blivit ett vanligt husdjur och till och med en missbrukad källa till slavarbete. Caesar är den enda apen som kan tala i denna värld. Så småningom blir han förslavad, och det leder till ett uppror.

Det finns en teori om att Caesar från Aps planet från Rise of the Planet från 2011 var den första intelligenta apen, och att kejsaren i den här filmen är en av hans ättlingar. Han skulle vara en del av en ny kedja av händelser som hans mamma startade i tiden. Även om hans nya namn, Caesar, kan vara en slump, är det troligtvis en nick till den ursprungliga kejsaren, som är en grundläggande del av apekulturen, som Zira skulle ha delat med Armando eller hennes son innan hon dog.

Battle for the Apes Planet (1973)

Denna film visar en äldre Caesar (spelad av Roddy McDowall) som leder ett samhälle där apor och människor samexisterar efter ett kärnvapenkrig. Men samhället slits sönder av hot från en militant aporfraktion, ledd av Aldo (spelad av Claude Akins), som vill göra människor undergiven. Caesar får reda på band som finns i den förbjudna zonen som visar att hans mamma talar om hur konflikter mellan apa och människa orsakade förstörelsen av jorden. På jakt efter dessa band upptäcker Caesar också en grupp muterade människor, ledda av guvernör Kolp (spelad av Severn Darden), som ser aporna som ett hot och försöker förstöra dem.

Mellan hans mammas band och de lärdomar han lärde sig under sin resa till denna punkt förstår Caesar att det enda sättet att förhindra jordens förstörelse är att hjälpa människor och apor att leva tillsammans i fred och uppfylla den ursprungliga kejsarens sista önskemål.

J. Lee Thompson regisserade Battle for the Apes Planet.

Bonus: Apornas planet (1974 - TV -serie)

Visste du att det finns en planet av aporna TV -serie? Den sändes på CBS 1974. Med bara 14 avsnitt spelar serien Ron Harper, James Naughton, Roddy McDowall, Mark Lenard och Booth Colman men avbröts efter bara en säsong på grund av dåliga betyg. Den är baserad på filmen Apenarnas film och dess uppföljare från 1968. Så om du vill titta på den föreslår vi att du slår in den efter Battle for the Apes Planet (1973).

Bonus: Planet of the Apes (2001)

Eftersom denna mycket felaktiga omstart av Tim Burton inte passar någon annanstans i Planet of the Apes-serien, bör du se den som en bonus. Även om filmen inte är riktigt så dålig som du kanske kommer ihåg, är den en enstaka fristående som bombade när den hade premiär för 20 år sedan.

Den utspelas 2029 och visar Leo Davidson (spelad av Mark Wahlberg), som arbetar ombord på rymdstationen Oberon, går in i en elektromagnetisk storm och kastas till år 5021. Han landar på en värld som styrs av en apa vid namn General Thade (spelad av Tim Roth), samarbetar med en kvinnlig apa vid namn Ari (spelad av Helena Bonham Carter) som protesterar för mänskliga rättigheter och försöker hitta tillbaka till sitt eget hem och sin tid.