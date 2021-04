Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Varje Indiana Jones-film finns på Paramount + , så det är en utmärkt tid att komma ikapp med din favorit-arkeolog som ger dig en fedora. Speciellt eftersom det kommer en ny film 2022, med Harrison Ford som kommer att återvända som Indy och Chris Pratt som en kostar.

Indiana Jones-filmserien består av fyra filmer. Steven Spielberg regisserade varje del, med Star Wars-skaparen George Lucas vid hans sida som hjälpte till att skriva dem. Men ett val av dessa två orsakade en tidslinjeavbrott i berättelsen, så händelserna i filmerna stämmer inte kronologiskt om du tittar på dem i släppordning. Den andra filmen i serien är tekniskt sett en prequel till den första filmen.

För att hjälpa dig att förstå Indiana Jones sätter vi alla filmer i kronologisk ordning. Nu kan du enkelt se Indianas äventyr när de hände. Vi inkluderade även tv-serierna The Young Indiana Jones Chronicles i vår ordning och vi diskuterade framtida Indiana Jones-filmer.

En spoilerfri, punktlistad version av den här guiden är längst ner. Det finns till och med en teatralisk utgivningsdatum för de intresserade.

OBS: DET FINNS SPOILER UNDER.

squirrel_widget_238717

Regissören Steven Spielberg bestämde sig för att göra en uppföljare till 1981s Indiana Jones och The Raiders of the Lost Ark, men han ville inte ha nazisterna som de främsta skurkarna igen, så han bestämde sig för att sätta upp den andra filmen före händelserna i den första filmen. Med andra ord är detta en prequel.

Det börjar 1935, med Indiana Jones (Harrison Ford) i Shanghai innan en snabb flykt ser honom flyga över Himalaya med sin sidekick Short Round (Jonathan Ke Quan) och en nattklubbsångare vid namn Willie Scott (Kate Capshaw). När planet kraschar befinner sig trion i en fattig indisk by som stulits från en helig sten tillsammans med alla sina barn.

Det är upp till Indy att ta reda på vad som verkligen händer.

squirrel_widget_238730

Ursprungligen släppt som Raiders of the Lost Ark, marknadsfördes den första Indiana Jones-filmen senare som Indiana Jones och The Raiders of the Lost Ark. Den ser Indiana Jones, återigen spelad av Harrison Ford, på ett lopp mot nazisterna för att hitta Ark of förbundet, en helig religiös artefakt som nazisterna tror har makten att göra dem ostoppbara.

Indiana Jones informeras om att nazister letar efter sin tidigare mentor, Abner Ravenwood, som har information de behöver för att hitta arken. Indy börjar sin sökning med att hitta Abners dotter, Marion (Karen Allen), i Nepal - och, tillsammans börjar de två en världsomspännande sökning efter förbundets ark.

squirrel_widget_238742

Indiana Jones (Harrison Ford) inleddes 1938 att hans far Henry Jones (Sean Connery) försvann när han letade efter den heliga gralen, som Jesus förmodligen drack av vid den sista kvällsmaten. Indy får sin fars dagbok om koppen i posten, poststämplad från Venedig. Med sin kollega, Marcus Brody (Denholm Elliot), försöker han hitta sin far och den heliga gralen.

squirrel_widget_238754

Nästan 20 år efter händelserna under The Last Crusade fångas Indiana Jones (Harrison Ford) av sovjetiska agenter ledda av Irina Spalko (Cate Blanchett), som tvingar honom att söka genom ett hemligt amerikanskt lager efter ett mumifierat lik.

Jones flyr, men han är upptagen i den röda skrämmningen i slutet av 50-talet och är avstängd från sitt jobb på Marshall College. Han kontaktas sedan av Mutt Williams (Shia LeBeouf), som berättar för honom om hur en annan arkeolog, Harold Oxley (John Hurt), upptäckte en kristallskalle i Peru och sedan försvann. Det är kopplat till sovjeterna som fångade honom, och så naturligt undersöker Jones med Mutt.

Du skulle räkna med att denna TV-serie baserad på äventyr av en ung Indiana Jones skulle sättas först kronologiskt, men showen äger rum faktiskt på 90-talet, med en äldre Indiana (George Hall) som börjar varje avsnitt med att påminna om ett äventyr från sin ungdom .

Avsnittet blinkar sedan tillbaka för att berätta historien.

Showen studsar, beroende på avsnitt, med några med ett barn Indy (Corey Carrier) och andra med en tonårig Indy (Sean Patrick Flannery). De flesta av episoderna involverar Jones som möter en berömd historisk figur, som Theodore Roosevelt, Leo Tolstoy eller Charles De Gaulle. Serien består av 28 avsnitt över två säsonger, samt fyra filmer gjorda för TV. Harrison Ford framträder till och med i ett avsnitt (Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues) som Indiana Jones.

Här är en YouTube-spellista med alla avsnitt ordnade kronologiskt.

En femte Indiana Jones-film utan namn har ett preliminärt släppdatum fastställt till 29 juli 2022.

Detta blir den första delen som inte kommer att regisseras av Steven Spielberg. Ford mot Ferrari-regissören James Mangold kommer att ersätta honom. Harrison Ford kommer dock att damma av sin fedora igen. Rykten pekar på att filmen spelas in på 60-talet, så Ford och Jones skulle vara i samma ålder. Chris Pratt har också fästs som den nya arvtagaren för Indiana Jones.

Detta är en version av guiden ovan men fri från spoilers.

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Raiders of the Lost Ark (1981)

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Indiana Jones och The Kingdom of the Crystal Skull (2008)

TV-serie: The Young Indiana Jones Chronicles (1992 till 1996)

The Young Indiana Jones Chronicles (1992 till 1996) Indiana Jones 5 (utan titel, i produktion)

Här är en spoilerfri lista beställd av när filmerna hade premiär:

Raiders of the Lost Ark (1981)

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

TV-serie: The Young Indiana Jones Chronicles (1992 till 1996)

The Young Indiana Jones Chronicles (1992 till 1996) Indiana Jones och The Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Indiana Jones 5 (utan titel, i produktion)

Då kanske du gillar våra andra visningsguider för filmorder:

Vi har också dessa ryktesomgångar om kommande filmer:

Skriva av Maggie Tillman.