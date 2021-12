Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Spider-Man är ingen typisk superhjälte. Han är en karaktär i Spider-Verse, ett komplext nät av Spider-People i alternativa universum. Men allt tycks sammanfalla i nästa Spider-Man-film, No Way Home.

Den Tom Holland-ledda versionen av Spider-Man är bara en av tre versioner av karaktären vi har sett på bioduken. Och det är allt annat än bekräftat att de två andra skådespelarna som har spelat Peter Parker - Tobey Maguire och Andrew Garfield - kommer att återvända, med några av sina motståndare , i Spider-Man: No Way Home.

Samtidigt har Sony producerat Spider-Verse-avläggande filmer, med 2018 års Venom och 2021 års uppföljare, Let There Be Carnage. Uppföljaren har särskilt en scen med sluttexter som avslöjar (SPOILER ALERT) att Venom-filmerna utspelar sig i Marvel Cinematic Universe, eftersom den visar Hollands Spider-Man på en TV-skärm efter att hans identitet avslöjats i slutet av Spider-Man: Långt hemifrån. Hollands Spider-Man-filmer är Sony och Marvels samproduktioner.

Låt oss inte heller glömma att Marvel har anlitat Sam Raimi för att regissera Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en kommande MCU-film. Raimi regisserade alla tre Tobey Maguire Spider-Man-filmer för Sony i början av 2000-talet. Detta föranleder spekulationer om att Maguires Peter Parker kommer att dyka upp igen i den kommande Doctor Strange-uppföljaren som förmodligen handlar om att verkligheten bryts samman. Doctor Strange spelar också en nyckelroll i Spider-Man: No Way Home.

Så det här är en fantastisk tid att titta på Spider-Man igen om du vill veta allt om MCU och, specifikt, lära dig mer om Spider-Verse.

Längst ner i den här guiden hittar du en spoilerfri version med punktlista.

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN.

En överraskningssuccé som samlade in över 375 miljoner dollar i biljettkassan i USA, den här animerade filmen är regisserad av Bob Persichetti. Den visar en karaktär som heter Miles Morales (röst av Shameik Moore) som blir biten av en radioaktiv spindel och utvecklar krafter som liknar hur Peter Parker gör i de flesta Spider-Man-filmer. Morales träffar sedan andra människor som har spindelliknande krafter.

Into the Spider-Verse vann bästa animerade film vid 91:a Oscarsgalan. Vi rekommenderar att du börjar med den här filmen eftersom den avslöjar flera versioner av Spider-People som kommer samman från flera universum, alias Spider-Verse.

Långt före Marvel och The Avengers och MCU var denna film från 2002 vad superhjältefilmer hoppades bli - framgångar med en fantastisk historia. Filmen, regisserad av Sam Raimi, följer unge Peter Parker (spelad av Tobey Maguire) när han utvecklar superhastighet, styrka och förmågan att producera nät och hålla sig till väggar efter att ha blivit biten av en genetiskt förbättrad spindel. Filmen har även Kirsten Dunst som Mary Jane Watson och Willem Dafoe som skurken Green Goblin.

En av de mest älskade superhjälteuppföljarna ser Tobey Maguire återvända för att ta sig an sin mentor Otto Octavius (spelad av Alfred Molina), som har förvandlats till Doctor Octopus efter ett experiment som gått fel. För att göra det svårare för Parker den här gången, sviker hans krafter honom, och hans relation med Mary Jane är på klipporna. Sam Raimi återvände för att regissera den här filmen också.

Den sista filmen i Sam Raimis Spider-Man-trilogi är den mest nedslående. Det ser de flesta av seriens huvudskådespelare återvända, som Maguire som Peter Parker, Dunst som Mary Jane och James Franco som Harry Osborne. Men den här gången tvingas Spider-Man möta två fiender: den farliga symbioten Venom, som har fäst sig vid journalistkollegan Eddie Brock (Topher Grace); och Flint Marko, en liten ligist som hade en roll i Peters farbror Bens död.

Sony startade om Spider-Man-serien 2012, men med Andrew Garfield i huvudrollen som Peter Parker och Emma Stone som hans kärleksintresse Gwen Stacey. I filmen ser Parker upptäcka en del av sin avlidne fars forskning om ett sätt för människor att få tillbaka förlorade lemmar. Peter lämnar över dessa anteckningar till sin fars tidigare partner, Curt Conners (spelad av Rhys Ifans), som använder den nya informationen för att göra ett farligt experiment.

Garfield återvänder för att spela Parker, medan Jamie Foxx spelar huvudrollen som skurken Electro. Peter kämpar inte bara mot Electro i den här filmen, utan han måste kämpa med sin dödssjuke vän Harry Osborne, som tror att Spider-Mans blod kan hålla nyckeln till att bota honom. Efter framgången med den första filmen gjorde Sony stora planer på att utveckla Spider-Man-universumet, inklusive spin-offs centrerade kring Venom och The Sinister Six. Men The Amazing Spider-Man 2 var en sådan bomb att de flesta av dessa planer avbröts.

Efter kollapsen av sitt eget Spider-Man-universum gick Sony med på att låta Spider-Man-karaktären användas av Marvel i MCU. Detta ledde till debuten av Tom Holland som Peter Parker i Civil War. När Captain America (spelad av Chris Evans) och Tony Stark (spelad av Robert Downey Jr) hamnar på motsatta sidor av en debatt om regeringens kontroll över övermänniskor, rekryterar de sina egna team att möta, vilket leder till att Tony besöker Peters lägenhet i New York Stad.

Efter sitt äventyr med Tony Stark (spelad av Robert Downey Jr), återvänder Hollands Peter Parker hem till sitt liv med sin faster May (spelad av Marisa Tomei). Men med den smaken av Avengers liv fortsätter Parker att bekämpa brottsligheten i sitt grannskap, vilket leder till att han möter Adrian Toomes (spelad av Michael Keaton), en före detta byggnadsarbetare som säljer återvunna vapen från slaget vid New York i den första Avengers-filmen.

I Spider-Mans tredje inlägg i MCU gav Tom Holland oss ett av de mest hjärtskärande ögonblicken i 20+ filmserien, när vi ser Peter Parkers öde efter snappet. Vi får också se Spider-Man slåss i "Iron Spider"-rustningen, som i grunden är en Iron Man-kostym designad för Spider-Man.

Även om Spider-Man inte presenteras ett ton i Endgame, är den här Avengers-delen viktig för framtiden för MCU och Spider-Man, eftersom den ställer in Peter Parker som den potentiella framtida ledaren för Avengers. Tom Holland levererar en annan tårdragare också, när hans mentor, Tony Stark, gör den ultimata uppoffringen.

Den första MCU-filmen efter Endgame, Spider-Man: Far From Home, visar Hollands Peter Parker hantera nedfallet från döden av sin idol och mentor, Tony Stark. När han är på en studieresa till Europa, kontaktas Parker av Nick Fury (spelad av Samuel L Jackson), som vill att han ska vara en av ledarna för Avengers. Medan Parker till en början är tveksam, hittar han en annan mentor som hjälper honom genom processen i form av Mysterio (spelad av Jake Gyllenhaal).

No Way Home ser Tom Hollands återkomst då Spider-Man, tillsammans med MJ och Ned, potentiellt är en mycket viktigare pivotpunkt i Spider-Verse. När vi vänder oss till Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) för att få hjälp, blir situationen värre och vi ser återkomsten av Spider-Mans fiender - från hela historien om Spider-Man-filmer. Willem Defoe är tillbaka som Normon Osborn, Alfred Molina är tillbaka som Otto Octavius, Jamie Foxx som Electro och listan fortsätter. No Way Home går på bio från den 15 december.

Sony började äntligen utveckla Spider-Man Universe med 2018 års Venom. Den följer historien om den undersökande journalisten Eddie Brock (spelad av Tom Hardy) när han avslöjar oetiska rättegångar - utförda av företaget Life Foundation - på främmande symbioter som hittats i rymden. När Brock bryter sig in i Foundations labb knyter en av symbioterna till honom och blir Venom. Eftersom det inte finns något Spider-Man-framträdande i Venom sa vi ursprungligen att den här filmen är valfri. Däremot kan Venoms andra film ändra på det.

Tom Hardy återvänder som värd för symbioten Venom, den här gången tillsammans med Woody Harrelson, men det är scenen efter filmer som får folk att spekulera om en framtida segue i Spindelversen, och placera den här filmen mellan Far from Home och No way Home. Den är tillgänglig att streama från 22 november.

Detta är en version av guiden ovan, komplett med valfri Venom-film, men fri från spoilers.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Valfritt: Venom (2018)

