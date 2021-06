Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Marvel Cinematic Universe har dominerat biljettkontoret i ett decennium, och många har försökt återskapa den framgången genom att komma med egna filmuniverser - och Warner Bros med New Line Cinema är inget undantag.

2013 släppte de en övernaturlig skräckfilm som heter The Conjuring, som genererade över 300 miljoner dollar över hela världen. Naturligtvis skapade det en direkt uppföljare och sedan ytterligare fem spin-off-filmer. Nu, Conjuring 3: The Devil Made Me Do It förväntas debutera i juni i teatrar och på HBO Max. Den tredje filmen borde föra The Conjuring Universe över 2 miljarder dollar i kassan.

Själva Conjuring-filmerna berättar historien om Ed och Lorraine Warren, ett verkligt par som började undersöka paranormala aktiviteter på 1960-talet. De två första Conjuring-filmerna är baserade på filer från några av deras mest skrämmande upplevelser, medan de andra filmerna i universum, inklusive Annabelle och The Nun, fungerar som ursprungshistorier för de demoniska enheterna som hemsöker Warrens.

Du kan se alla The Conjuring Universe-filmer i den ordning de släpptes på teatrar. Det är alltid kul. Men en mer intressant och kanske till och med skrämmande tittarupplevelse är att titta på dem i den ordning de händelser som händer (aka kronologiskt). Låt oss förklara.

squirrel_widget_4152470

För att hoppa över spoilrarna, kolla in vår översiktsversion av den här guiden längst ner.

OBS: DET FINNS SPOILER UNDER.

squirrel_widget_235656

Nunnan äger rum först i The Conjuring Universe - 1952 i ett kloster i Rumänien. Efter att en lokal hittat kroppen av en nunna vid klostrets fotspår skickar Vatikanen fader Burke (Demian Bichir) och Irene (Taissa Farmiga), en ung nunna som ännu inte har avlagt sina löften för att undersöka. Väl där måste paret utforska det hundraåriga komplexet och ursprunget till en demon som heter Valak.

Det här är inte officiellt, men internet verkar tro att Irene kan vara Lorraine Warren. Skådespelarna som spelar båda karaktärerna är systrar och ser lika ut. Karaktärerna själva skulle ha samma ålder, är båda religiösa och de upplever visioner. Som vi sa har detta inte bekräftats, men det är något att tänka på när du tittar på The Conjuring Universe och ansluter prickar.

Gary Dauberman skrev The Nun, och regisserad av Corin Hardy. Dauberman är också känd för att vrida den nya IT och IT: kapitel två.

squirrel_widget_235670

Annabelle: Creation spelades 1955 och är faktiskt en prequel till Annabelle från 2014. Den berättar historien om en docktillverkare som heter Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) och hans fru (Miranda Otto). Efter stängningen av ett lokalt barnhem öppnar de sitt hem för sex föräldralösa barn och syster Charlotte (Stephanie Sigman). Men eftersom detta är en skräckfilm uppmanas föräldralösa inte att gå in i rummet till Mullins avlidna dotter. Nästan omedelbart hittar en polisliten flicka, Janice (Talitha Bateman), en väg in och släpper ut en en gång innesluten ondska.

Håll utkik efter ledtrådar och bindningar till andra filmer i universum. Till exempel såg vi Valak, som demonnunnan, på ett fotografi.

Gary Dauberman skrev också Anabelle: Creation och Annabelle, medan David Sanberg, som också gjorde Shazam och Lights Out, regisserade den här filmen.

squirrel_widget_235671

12 år efter Anabelle: Creation regisseras den första Annabelle-filmen av John Leonetti och börjar med en ung läkare (Ward Horton) som ger sin gravida fru, Mia (Annabelle Wallis), en sällsynt docka - Annabelle - som hon ville slutföra hennes otroligt läskiga dockakollektion. Strax därefter upplever paret en hemsk tragedi som tvingar dem att skräpa dockan och fly till en ny lägenhet. Men Annabelle följer dem.

Janice, flickan med polio i Anabelle: Creation, framträder också i den här filmen, även om hon inte är något som hennes tidigare jag.

squirrel_widget_235696

Den första filmen i The Conjuring Universe är faktiskt den fjärde filmen, kronologiskt. Det är också den första som fokuserar på Ed (Patrick Wilson) och Lorraine Warren (Taissa Farmiga). De kommer till hjälp för familjen Perron, som har flyttat in i en gammal bondgård och börjat uppleva våldsamma paranormala attacker. Vi ser också lite av Annabelle, som lagras i Warrens artefaktrum.

James Wan, medskapare av Saw and Insidious-serien och en producent på de flesta av The Conjuring Universe-filmerna, regisserade The Conjuring. Men filmens manus skrevs av bröderna Chad och Carey Hayes.

squirrel_widget_235697

Annabelle Comes Home visar omedelbar efterdyning av att Warrens tog Annabelle från sjuksköterskor som fick dockan och nu hävdar att det är källan till paranormal aktivitet de har upplevt. Historien hoppar sedan till framtiden, ungefär ett år efter händelserna i The Conjuring, och vi ser att Warrens anställer Mary Ellen (Madison Iseman) som barnvakt för deras dotter Judy (Mckenna Grace).

Eftersom barnvakter aldrig kan få en trevlig lugn kväll i skräckfilmer, flyr Annabelle och flera andra andar och demoner som är låsta i artefaktrummet av misstag under en enda natt - och allt medan Warrens är hemifrån.

Gary Dauberman skrev återigen denna Annabelle-del, tillsammans med James Wan, och han regisserade den också.

squirrel_widget_235722

La Lloronas förbannelse utspelar sig 1977 och följer änka socialarbetare Anna Garcia (Linda Cardellini). Efter att Anna undersökt en traumatiserad familjs hem rekommenderar hon att två unga pojkar tas från sin mamma, Patricia (Patricia Velásquez). När pojkarna dyker upp döda den kvällen får hon snart reda på att deras mamma skyddade dem från en hämndfull mexikansk ande som nu är ute efter sina barn, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) och Chris (Roman Christou).

Det finns en präst i den här filmen som också medverkade i Annabelle. Vi hör också kort om Warrens i en scen. Men, förutom det, är Curse of La Llorona mer en fristående produktion som tekniskt är en del av The Conjuring Universe, men det känns inte riktigt som en.

Michael Chaves skrev den här filmen, medan Mikki Daughtry och Tobias Iaconis regisserade den.

squirrel_widget_235723

The Conjuring 2 plockar upp med Warrens i efterdyningarna av en utredning om Amityville-morden och en mediestorm som följde. Det ligger mestadels i Londons förort Enfield och har en ensamstående mor, Peggy Hodgson (Frances OConnor) och hennes familj. De börjar uppleva paranormala händelser efter att Peggys dotter, Janet (Madison Wolfe), leker med ett ouija-bräde. Tack och lov kan Warrens hjälpa.

The Conjuring 2 knyter sig verkligen till The Nun, men vi vill inte ge för mycket bort, så du måste bara titta på dem båda för att ta reda på hur.

James Wan återvände också för att regissera The Conjuring 2. Den skrevs av Chad och Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick och Wan.

Nästa del i The Conjuring Universe är planerad att släppas 4 juni 2021 på HBO Max och i teatrar. Det kommer att se Patrick Wilson och Vera Farmiga återvända som Warrens. Det bygger på rättegången mot Arne Cheyenne Johnson, som 1981 förklarade sin oskuld mot en mordavgift genom att hävda att han var besatt av en demon. Michael Chaves, som gjorde The Curse of La Llorona, regisserar den här filmen, med David Leslie Johnson-McGoldrick som författare.

squirrel_widget_4152470

Som en del av lanseringen av Annabelle: Creation 2017 tillkännagav Warner Bros Pictures en tävling för deltagarna att skapa sina egna kortfilmer som skulle kunna finnas inom The Conjuring Universe. Vinnarna finns tillgängliga på YouTube.

Här är samma lista som ovan, men spoiler-fri.

The Nun (2018)

Annabelle: Creation (2017)

Annabelle (2014)

The Conjuring (2013)

Annabelle Comes Home (2019)

The Curse Of La Llorona (2019)

The Conjuring 2 (2016)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (4 juni 2021 på HBO Max)

Om du föredrar att titta på The Conjuring Universe-filmer i den ordning de släpptes på teatrar, följ denna lista:

The Conjuring (2013)

Annabelle (2014)

The Conjuring 2 (2016)

Annabelle: Creation (2017)

The Nun (2018)

The Curse Of La Llorona (2019)

Annabelle Comes Home (2019)

The Conjuring: The Devil Made Me Do it (4 juni 2021 på HBO Max)

