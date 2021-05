Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Eld kommer att regera! Men inte ett år till.

HBO: s kommande spin-off-serie Game of Thrones, House of the Dragon, kommer att anlända 2022. Några av oss slickar fortfarande våra sår under den nedslående sista säsongen av den ursprungliga showen, men en 12-månaders väntan bör ge extra tid behöver vi bearbeta saker och komma över King Bran.

För att hjälpa dig förbereda, låt oss gå igenom allt vi vet - baserat på vad HBO har sagt och naturligtvis författaren George RR Martins eget källmaterial.

Baserat på romanen Fire and Blood

Ställ in under 300-års styrning av Targaryen Kings

Fokuserar troligen på The Dance of Dragons inbördeskrig

The House of the Dragon är en kommande HBO-show på väg till HBO Max-streamingtjänsten. Den är baserad på några av händelserna från George RR Martins roman Fire and Blood. Den är skild från romanen A Song of Ice and Fire och är inställd som en historibok påGame of Thrones Universe. Den fokuserar specifikt på Targaryen Kings 300-åriga regel. Drakens hus kommer därför också att ställas in i denna tid.

En av de viktigaste konflikterna i Fire and Blood är ett inbördeskrig som kallas The Dance of Dragons. Det är efterdyningarna av kung Viserys Targaryen som namngav sin äldsta dotter Rhaenyra som arvtagare till sin tron, bröt Westeros kvinnliga kvinnliga arvsregler och orsakade ett krig mellan Rhaenyra och hennes halvbror Aegon II för tronen. Båda sidor har drakar och alla större hus i Westeros dras in i kriget.

Om du vill lära dig mer om Dragons Dance, producerade HBO en animerad kortfilm som ingår i avsnittet Histories and Lore i Game of Thrones femte säsong DVD. Det berättas av Michelle Fairley, Pedro Pascal och Mark Addy. (Du kan se det ovan, via en tredjepartskälla på YouTube.)

Eld kommer att regera

Körde till HBO Max 2022

Produktionen har börjat 26 april 2021

10 avsnitt har beställts

HBO: s programmeringschef, Casey Bloys, avslöjade nyligen i en intervju med Deadline att House of the Dragon kommer att släppas på HBO Max-streamingtjänsten "någon gång runt 2022". Vi antar att det också kommer att ha premiär på HBO för kabelabonnenter.

House of the Dragon-produktionen startade den 26 april, med det officiella Twitter-flöde som delar bilder av manusläsningar. HBO har enligt Variety beställt 10 avsnitt för den första säsongen.

Med de flesta av Game of Thrones filmade i Nordirland har filmbesättningar setts i Cornwall, som tros filma House of the Dragon.

George RR Martin samarbetar med Ryan Condal

Condol är en co-showrunner tillsammans med Miguel Sapochnik

Flera medarbetare har bekräftats

George RR Martin arbetar på TV-manuset med en medförfattare, Ryan Condal. Condal är co-showrunner tillsammans med Miguel Sapochnik. De är också verkställande producenter. George RR Martin och Vince Gerardis kommer också att faktureras som verkställande producenter.

Sapochnik, som har erfarenhet av att styra sex avsnitt av Game of Thrones, inklusive Hardhome, The Long Night och The Battle of the Bastards, ska leda piloten samt ytterligare avsnitt. House of the Dragon är Sapochniks första projekt som en del av en övergripande affär där han förväntas utveckla och producera ett utbud av innehåll för både HBO och HBO Max-streamingtjänsten.

HBO har också meddelat några av showens rollbesättningar. Misstänkt saknas från listan är vem som spelar Aegon II. Aegon, tillsammans med Emma DArcys Rhaenyra, borde vara en av seriens främsta karaktärer. Här är en titt på bekräftade skådespelare och karaktärerna de spelar hittills:

Paddy Considine - King Viserys Targaryen

- King Viserys Targaryen Emma DArcy - Prinsessan Rhaenyra Targaryen dotter till Viserys

- Prinsessan Rhaenyra Targaryen dotter till Viserys Rhys Ifans - Otto Hightower, kungens hand

Otto Hightower, kungens hand Olivia Cooke - Alicent Hightower, dotter till Otto Hightower

- Alicent Hightower, dotter till Otto Hightower Matt Smith - Prince Daemon Targaryen, bror till Viserys Targaryen

- Prince Daemon Targaryen, bror till Viserys Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon, eller Sea Snake, den största utforskaren i Westeros och chef för det rikaste huset

- Corlys Velaryon, eller Sea Snake, den största utforskaren i Westeros och chef för det rikaste huset Eve Best - Rhaenys Targaryen, Corlys Valaryons fru och syster till kung Viserys och Daemon Targaryen.

- Rhaenys Targaryen, Corlys Valaryons fru och syster till kung Viserys och Daemon Targaryen. Sonoyo Mizuno - Mysaria, en slav som stiger upp i Westeros led

För närvarande har endast House of the Dragon varit grönt upplyst

En prequel-serie med Naomi Watts i huvudrollen har lagrats

House of Dragons är ett försök eftersom det har källmaterial

HBO bestämde sig för att inte plocka upp en pilot för en Game of Thrones prequel-serie som skulle spela Naomi Watts, enligt HBO: s president för programmering, Casey Bloys. Showen, som skrevs och utvecklades av Jane Goldman, skulle äga rum 8000 år före Game of Thrones-serien med fokus på mänsklighetens första möte med White Walkers och de dödas armé.

Bloys föreslog till Deadline att problemet med prequel-serien är att det saknar källmaterial: "En av sakerna med House of Dragons, det finns en text, det finns en bok så det gjorde det lite mer av en färdplan för en serieordning ".

Skriva av Maggie Tillman. Redigering av Chris Hall.