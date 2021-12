Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - The Wizarding World har fångat fantasin hos fans världen över, men till skillnad från vissa serier av filmer finns det ingen numrering för att hålla dig på rätt spår, bara titlar.

Sedan har du frågan om Wizarding World-filmerna förutom Harry Potter-historien - exakt hur passar dessa in i den större bilden?

Till skillnad från vissa episka filmserier är Harry Potters berättelse sekventiell, så du måste se filmerna i ordning. Det gör åtminstone saker konsekventa och det finns viktiga plottrådar som löper från den första till den sista, så varje avvikelse kommer att förstöra historien eller göra dig förvirrad.

Däremot presenterar vi två beställningar för dig, släppordningen, dvs. datumet då filmerna kom ut, och den kronologiska ordningen som dessa filmer inträffade på en Wizarding World-tidslinje. En version har spoilers, så för att undvika dem om du inte har sett filmerna, klicka på länkarna för att gå direkt till den ordning du letar efter.

Harry Potter film release order (spoilers) | Harry Potter film release order (inga spoilers) | Harry Potter-film i kronologisk ordning (inga spoilers)

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN

squirrel_widget_174672

Det här är början på Harry Potter-historien där du träffar Harry för första gången när han går till Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, som utspelar sig 1991 – men filmen släpptes 2001. Du träffar många av huvudkaraktärerna på Hogwarts, inklusive introduktionen av Lord Voldemort, Harrys ärkefiende, med handlingen som kretsar kring De vises sten. Den stenen tillhörde Nicholas Flamel, som man faktiskt inte träffar förrän Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

squirrel_widget_174753

Den andra boken i serien och den andra filmen, äventyren på Hogwarts fortsätter för Harry Potter och hans vänner. Lord Voldemort blir starkare och saker och ting blir lite mörkare när barnen blir äldre. Filmen kom ut 2002, men utspelar sig 1992.

squirrel_widget_174673

Det är en ganska stor förändring för den tredje filmen när vi presenteras för Sirius Black (fången), som har en enorm inverkan på Harrys berättelse. Men det är egentligen introduktionen av dementorerna som ser att saker och ting blir mörkare, med en ökande känsla av fara. Samtidigt blir mugglarfamiljens berättelse mindre viktig när Harry omfamnar sitt öde. Filmen utspelar sig 1993, men släpptes 2004.

squirrel_widget_174674

The Goblet of Fire är ett avgörande ögonblick i berättelsen, som tar karaktärerna in i tonåren (Harry är ungefär 14 i den här filmen), introducerar tonårsteman som relationer, ger oss Quidditch World Cup och Triwizard Tournament. Filmen startar 1994 och släpptes 2005.

squirrel_widget_174675

Med Voldemort nu ett mycket verkligt hot, ser aktionen störningar på Hogwarts och uppkomsten av motståndet mot den mörka herren - Fenixorden - och det allmänna förnekandet av att det finns ett problem från ministeriet för magi. Filmen släpptes 2007 och utspelar sig runt 1995.

squirrel_widget_174676

2009 års film utspelar sig 1996 och är på många sätt berättelsen om Severus Snape och Albus Dumbledore, som lägger till komplexitet till Harry Potter-berättelsen och följer hjältarna till ännu mer farliga förbindelser med Mörkrets Herre och hans dödsätare.

squirrel_widget_174771

Den sista boken i Harry Potter-historien blir två filmer. De är nära kopplade, med den första som släpptes 2010. Harry Potter och vänner bestämmer sig för att hoppa över det sista året på Hogwarts för att förfölja Voldemort och få till stånd hans förstörelse. Mycket av filmen kretsar kring att jaga och förstöra horcruxer, medan Voldemort själv söker Dödsrelikerna och vill bli dödens mästare.

squirrel_widget_174677

Den andra delen av Dödsrelikerna släpptes 2011 och fortsätter uppdragen från den första delen, med mycket mer av handlingen centrerad kring Hogwarts, inklusive det enorma slaget vid Hogwarts. Den drar i olika trådar från tidigare i filmerna – som Hemligheternas kammare och mycket mer Potterlore – och för historien till ett actionfyllt avslut.

squirrel_widget_174679

Fantastic Beasts and Where to Find Them är uppkallad efter en Hogwarts-lärobok med samma titel, författad av Newt Scamander, som är huvudpersonen i Fantastic Beasts-filmerna. Filmerna är en prequel till Harry Potter-serien, eftersom de bär många av Trollkarlsvärldens teman men i en annan berättelsebåge. I Fantastic Beasts and Where to Find Them anländer Newt Scamander till New York 1926 på magizoologverksamhet men dras in i en magisk handling.

squirrel_widget_174680

De fantastiska bestarna tar något av ett baksäte när handlingen går till jakten på Grindelwald, som vill upprätta en trollkarlsordning som är överlägsen mugglare. Vi möter en ung Dumbledore som ger en länk tillbaka till Harry Potter-filmerna, men många av karaktärerna från de första Fantastic Beasts återvänder, såväl som karaktärer som refereras till i andra filmer, som Nicholas Flamel. Filmen utspelar sig 1927 men kom ut 2018, med en tredje del som kommer att slutföra berättelsen någon gång i framtiden.

Den tredje delen av sagorna om Fantastic Beasts tar vid där Grindelwalds brott slutade, och ser ett samlat team av välbekanta hjältar för att stoppa Grindelwalds planer i spåren. Den spelar Mads Mikkelsen som Grindelwald, som ersätter Johnny Depp, och ser Eddie Redmayne och Jude Law återvända. Den kommer att få biopremiär den 8 april 2022 i Storbritannien och Irland.

squirrel_widget_174678

Harry Potter och de vises sten eller Harry Potter och de vises sten

Harry Potter och hemligheternas kammare

Harry Potter och fången från Azkaban

Harry Potter och den Flammande Bägaren

Harry Potter och Fenixorden

Harry Potter och Halvblodsprinsen

Harry Potter och dödsrelikerna del 1

Harry Potter och dödsrelikerna del 2

Fantastiska vidunder och var man kan hitta dem

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Fantastiska vidunder och var man kan hitta dem (1926)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (1927)

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (1930-talet)

Harry Potter och de vises sten eller Harry Potter och de vises sten (1991)

Harry Potter och hemligheternas kammare (1992)

Harry Potter och fången från Azkaban (1993)

Harry Potter and the Goblet of Fire (1994)

Harry Potter och Fenixorden (1995)

Harry Potter och halvblodsprinsen (1996)

Harry Potter och dödsrelikerna del 1 (1997)

Harry Potter och dödsrelikerna del 2 (1998)