(Pocket-lint) - En ny Batman-film, regisserad av Matt Reeves och med Robert Pattinson i rollen som Dark Knight, är på väg att gå ut på bio 2022 efter flera förseningar.

Även om du har gott om tid att komma ikapp med franchisen innan The Batman äntligen släpps på bio, hjälper vi dig att tänka på det nu genom att sammanfatta varje Batman-film och visa och räkna ut den bästa ordningen för att se dem alla.

Men, för att vara ärlig, blev detta snabbt komplicerat.

Till skillnad från vissa filmfranchises, som Marvels , finns det ingen enstaka kronologi att följa, speciellt när det gäller live-action Batman-filmer, som har startats om flera gånger. Till exempel började Warner Bros ursprungliga Batman Anthology på nytt med Christopher Nolans Trilogy.

Det finns också ett bredare DC Cinematic Universe att överväga, där Batman ibland spelar en central eller bakgrundsroll men faktiskt inte ses. Medan Batman aldrig dök upp i Wonder Woman från 2017, initierade han filmens plot. Batmans Wayne Enterprises nämns också i Man of Steel från 2013. Och låt oss inte glömma DC Animated Universe också, som är laddat med Batman-innehåll.

Som ett resultat kan vi inte ge dig en enda, klart definierad visningsordning. Så vi har kommit med flera order, alla med Caped Crusader i huvudrollen. Hoppa till botten för våra versioner av punktlistor av dessa beställningar om du vill ha en spoilerfri upplevelse.

Obs! Det finns spoilers nedan.

Detta är en fristående film. Det är en bra utgångspunkt för filmerna om du verkligen vill ta dig in i allt Batman. Det var tänkt att släppas av 20th Century Fox före 1966-serien på ABC, men det slog teatrar två månader efter premiären av säsongens sista avsnitt.

Batmans karaktär uppträdde först i Detective Comics No. 27 1939. Han kallades ursprungligen "Bat-Man", men kallas även Caped Crusader eller Dark Knight. Det var inte förrän 1966 som Adam West tog rollen i en live-actionfilm med huvudrollen tillsammans med Burt Ward som Robin. Filmen hade faktiskt premiär efter den första säsongen av Batman TV-show, som vi kommer senare.

Batman: The Movie är intressant eftersom den inte innehåller en utan fyra av Batmans mest kända nemeses: The Riddler, The Penguin, Catwoman och Cesar Romeros Joker. Denna gaggle av superskurkar slår sig samman för att försöka besegra Batman, med hopp om att ta över världen.

Warner Bros startade det ursprungliga filmuniversumet av live-action Batman-filmer, med lanseringen av Tim Burtons Batman 1989. Den filmen och de tre filmerna som följer sätter verkligen scenen för de kommande 25 åren, där superhjältar dominerar biljettkontor. Intressant nog spelar tre olika skådespelare Batman i denna "antologi", och filmerna varierar både i tema och kvalitet.

Det finns också en imponerande samling skådespelare, från Michael Keaton och Jack Nicholson till Jim Carrey och Michelle Pfeiffer.

Detta är den första "moderna" Batman-filmen. Den ser Michael Keaton ta på sig manteln på Caped Crusader för att städa upp gatorna i Gotham före dess tvåhundraårsjubileum. När ett slagsmål bryter ut vid Axis Chemical-fabriken mellan polisen och en grupp gangsters som leds av Jack Nicholson Jack Napier, svarar Batman naturligtvis. I den efterföljande kampen släpps Napier i en behållare med kemikalier och lämnas för döden.

Men han framträder efter att ha förvandlats till en galning som kallas Jokern. Det är upp till Batman att stoppa honom innan han förgiftar befolkningen i Gotham med en dödlig Smylex-gas som orsakar hysteriskt skratt i sina offer innan de slutligen försvinner.

Efter att ha besegrat jokern måste Michael Keatons Batman slåss mot sin nästa fiende, The Penguin, spelad av Danny Devito, som samarbetade med en snuskig miljonär, Max Shreck (Christopher Walken), för att undkomma avloppet under Gotham. Batman inledde ett romantiskt förhållande med Shrecks sekreterare, Selina Kyle (aka Catwoman, spelad av Michelle Pfeiffer), och i slutändan är det inte bara Pingvins plan att bortföra och mörda de förstfödda sönerna till Gotham-medborgare som Batman måste kämpa med, utan också Catwomans törst efter hämnd mot Shreck.

Micheal Keaton och Tim Burton vägrade att återvända till en ny Batman-film, tyvärr för oss. Detta innebar att Batman Forever har en mycket lättare och udda ton än de tidigare filmerna. Val Kilmer spelar Batman den här gången när han går mot både Two-Face (Tommy Lee Jones) och Riddler (Jim Carrey). Denna film introducerar också Robin (spelad av Chris ODonnell) för en modern publik.

Medan Batman försöker lämna sin brottbekämpande person för att leva ett normalt liv med Chase Meridian (Nicole Kidman), upptäcker Riddler hans sanna identitet tack vare en hjärnvågsapparat som han uppfann, vilket leder till Chases fångst och Bruces insikt om att han kommer var alltid Batman.

Även om det ofta blev hånat som det absolut sämre erbjudandet i Batman-serien, kan barn från 90-talet inte hålla med. Vi tycker att Batman och Robin är värda en omatchning.

George Clooney spelar Batman här, men Chris ODonnell återvänder som Robin. De goda killarna lägger också till en Batgirl i sin lineup, den ikoniska Alicia Silverstone. Och trion möter Arnold Schwarzeneggers Dr. Freeze och Uma Thurmans Poison Ivy. Vilken roll! Vi får även se deras maskerade handlangare, Bane (Jeep Swenson). Kanske är dock den bästa delen de 7000 isrelaterade ordspel som Dr. Freeze sa.

I slutet av den första Batman Anthology kom också slutet på batnipplar . Det fanns en plan för en femte film, centrerad kring skurken Fågelskrämma, som marinerade i nästan ett decennium tills Christopher Nolan tog över och förde Batman-serien till oöverträffade höjder.

Så det är svårt att tro på detta, med hur de flesta superhjälte-franchiseföretag fungerar idag, men det tog fem filmer för att vi skulle kunna se hela Batman-ursprungshistorien på storskärmen. Den här filmen följer Christian Bales Bruce Wayne, hela vägen från mordet på sina föräldrar till hans resa över hela världen, där han lär sig att slåss och rekryteras till League of Shadows av Liam Neesons Henri Ducard.

När han äntligen återvänder hem måste han slåss mot fågelskrämman (Cillian Murphy), som använder ett sinnesförändrande toxin för att orsaka skrämmande hallucinationer.

Denna film fungerar som en kronprestation för kanske alla superhjältefilmer. Vi ser Batman möta sin farligaste nemesis, Jokern, som spelas av den avlidne Heath Ledger. Joker övertar kontrollen över Gothams organiserade brottsvärld, kläcker ett lurvigt komplott och föraktar stadens distriktsadvokat, Harvey Dent, samtidigt som han försöker tvinga Batman att bryta sin enda regel: vägrar att döda någon av hans fiender.

Dark Knight-trilogin kommer till sin slutsats, med ankomsten av Bane (Tom Hardy) till staden Gotham.

Bruce Wayne har blivit en recluse sedan han övertygade kommissionär Gordon (Gary Oldman) om att skylla honom för Harvey Dents härjning, och som ett resultat har Batman inte sett på åtta år. Verkligheten med hans livskämpande brottslingar varje natt har också börjat för Bruce, eftersom ett besök hos läkaren visar hur många hans kropp har börjat bryta ner. Detta lämnar honom helt oförberedd för att möta Bane, en tidigare medlem av League of Shadows, som kommer till Gotham för att slutföra Ras Al Ghuls plan för att förstöra staden.

När Christopher Nolans The Dark Knight släppte började ett annat lite känt företag som du nog aldrig hört talas om, Marvel, göra sina egna seriefilmer. Så det var vettigt för DC, med sin enorma eftersläpning av karaktärer, att skapa ett bredare filmuniversum med Batman-bindningar.

Batman v Superman plockar upp 18 månader efter händelserna i 2013: s Man of Steel. Ben Affleck porträtterar en version av Bruce Wayne som har kämpat mot skurkar i 20 år. Han ser på Superman (Henry Cavill) som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Under tiden gör Lex Luthor (Jesse Eisenberg) sina egna planer för att hantera Superman, inklusive att få ett gäng kryptonit och få tillgång till General Zods kropp.

Batman får reda på kryptonitens stash i Lexcorp och stjäl det, så att han kan skapa en Kryptonite-dräkt för att besegra Superman.

Suicide Squad följer en grupp fängslade brottslingar från DC-universum, som Deadshot (Will Smith) och Harley Quinn (Margot Robbie), som erbjuds minskade straff i utbyte mot att fullfölja ett mycket farligt uppdrag som det är osannolikt att de kommer att överleva. Filmen presenterar Ben Afflecks Batman i några scener medan han bygger upp till bildandet av Justice League.

Den första Justice League började med regissering av Zack Snyder, men han tvingades lämna produktionen efter en tragedi. Joss Whedon kom sedan in för att avsluta filmen, och allt blev ganska dåligt. Filmen var en röran, och fyra år senare får vi fortfarande reda på mer om den ohälsosamma arbetsmiljön som Whedon gynnade på scenen.

Detta leder oss till Snyder Cut, som släpptes 2021 till HBO Max. Det är fyra timmar långt och långt ifrån perfekt, men det är en mycket bättre version av filmen.

Det öppnar två år efter Supermans död, och mänskligheten är fortfarande på väg från hans förlust. Ben Afflecks Batman och Gal Gadots Wonder Woman har påbörjat processen med att bilda ett team som kan hjälpa till att skydda mänskligheten från hot de aldrig kunde hoppas möta på egen hand.

Joker är en ursprungshistoria för Batmans största skurk. Den följer Arthur Fleck, spelad av Joaquin Phoenix, en störd man som hoppas bli komiker. Vi ser honom förvandlas till en galning som kallas Jokern. Filmen visar oss också Bruce Waynes föräldrars död igen, om du inte har sett det tillräckligt.

Det är svårt att placera Joker på denna tidslinje av några anledningar. Det är en ursprungshistoria som spelades 1981 - men när författaren / regissören Todd Phillips skrev manuset ville han att det skulle vara en fristående film som inte hade något att göra med DC Extended Universe. Men under tiden sedan dess har Joker nominerats till 11 Academy Awards, och Warner Bros, företaget som äger rättigheterna till Batman, har meddelat ännu en Batman-omstart med Robert Pattinson som Batman. Så det skulle inte chockera oss om Joker slutar ha mer att göra med DC-universum.

Den senaste omstarten av karaktären kommer att släppas den 4 mars 2022 och ske separat från den pågående DCEU.

Det kommer att spela Robert Pattinson som Bruce Wayne och se Matt Reeves direkt. Batman ska samarbeta med kommissionär Gordon (Jeffrey Wright) och Batwoman (Zoe Kravitz) för att möta The Riddler (Paul Dano) och The Penguin (Colin Farrell). Du kan kolla in trailern för filmen här .

Det finns ingen "rätt ordning" här, eftersom de alla är frånkopplade och inte kronologiska. Så vi rekommenderar att du tittar på dem i ordningsföljd. Du kan titta på dessa före eller efter filmerna. Det kommer inte att göra någon stor skillnad, men kanske titta på 1966: s Batman före Batman: The Movie.

Detta är den allra första live-action Batman, och den spelar Lewis Wilson. Det är en serie på 15 kapitel från Columbia Pictures som hade premiär i teatrar och som nu är tillgänglig för visning på YouTube .

En annan serieproduktion från Columbia, både Batman (Robert Lowery) och Robin (Johnny Duncan) dyker upp och går upp mot trollkarlen. Denna serie, som också sprang i teatrar, är ibland känd som The New Adventures of Batman och Robin the Boy Wonder.

Det finns för närvarande också tillgängligt på YouTube .

Detta är Adam Wests första framträdande som Caped Crusader - redan före hans live-action 1966-film. Han behåller rollen i tre säsonger på ABC och erbjuder ett mer komiskt tag, särskilt jämfört med de moderna versionerna av Dark Knight.

Gotham hade premiär 2014 på Fox och följer en ung kommissionär Gordon (Ben McKenzie) när han börjar sin karriär i efterdyningarna av mordet på Bruce Waynes föräldrar. Den innehåller också en ung Bruce Wayne (David Mazouz), som hanterar döden av sina föräldrar medan han uppfostrades av Alfred (Sean Pertwee). Serien introducerar också många skurkar som fortsätter att vara problem för Batman i framtiden.

Titans sänds på The CW och följer historien om Dick Grayson, annars känd som Batmans sidekick, Robin. Han lämnade emellertid den manteln och blev ledare för den grupp hjältar som kallas Titans. En stor historia i showen baseras på Dicks tidigare liv som Robin och hans förhållande med Bruce Wayne, spelad i Titans av Iain Glen.

Om du någonsin har undrat hur Alfred tog upp Bruce Wayne, ja, Epix har en show åt dig: Pennyworth. Det följer butlern, men långt innan han var butler. Istället visar det honom som en ung man som är ny på att fungera som medlem i SAS och försöka starta ett säkerhetsföretag 1960.

Showen är mer en spion-thriller-serie än en superhjälte-show, där Alfred, spelad av Jack Bannon, riktas mot en grupp som vill ta kontroll över London. Lyckligtvis har han hjälp från en amerikansk grupp, som bara råkar ledas av Batmans föräldrar.

Denna show är en del av CW-kanalens Arrowverse, som består av en lista över TV-program baserade på karaktärer från DC-serier. Seriens andra säsong debuterade i januari 2021, och CW har redan beställt en tredje säsong. Det följer Kate Kane, som är Bruce Waynes kusin. Hon bestämmer sig för att ta upp manteln och skydda Gotham i Batmans frånvaro. Ruby Rose spelade Kate Kane för den första säsongen, men ersattes av Wallis Day för andra säsongen och gick framåt.

Nedan hittar du spoilerfria versioner av allt som beskrivs ovan.

Adam West-filmen

Batman: The Movie (1966)

Batman-filmantologin

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Christopher Nolans Dark Knight-trilogi

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Utökat DC Cinematic Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (2022)

The Batman (1943 - teaterserie)

Batman och Robin (1949 - teaterserie)

Batman (1966 till 1969 - TV-serie)

Gotham (2014 till 2019 - TV-serier)

Titans (2018 att presentera - TV-serier)

Pennyworth (2019 att presentera - TV-serier)

Batwoman (2019 att presentera - TV-serie)

OK, så det finns en tvättlista över animerade Batman-filmer och serier som varierar i kvalitet och betydelse.

Den mest inflytelserika av dem är 1992: s Batman: The Animated Series, som gav oss Mark Hammils ikoniska Joker-skratt och skapade karaktären Harley Quinn, samtidigt som det lekte en litany av avknoppningar. Under tiden finns det många animerade filmer, som är direkta anpassningar av serierna, även om det mest anmärkningsvärda undantaget är den extremt ekonomiskt framgångsrika Lego Batman.

Om du vill se hela listan över animerade Batman-filmer, gå hit . Men om du vill ha en snabb visningsorder, se nedan:

Batman: The Animated Series (1992 till 1995 - animerad TV-serie)

Batman: Under The Red Hood (2010 - animerad film)

Batman: Year One (2011 - animerad film)

The Dark Knight Returns (2012 - animerad film)

Batman: The Killing Joke (2016 - animerad film)

Lego Batman (2017 - animerad film)

